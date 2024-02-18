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Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Kongre binasına yürüdü: "Gazze'de acil ateşkes"

ABD'nin başkenti Washington'da toplanan binlerce kişi, dondurucu soğuğa rağmen Gazze için Kongre binasına yürüdü. Terör devleti İsrail'in imza attığı kanlı soykırımı lanetleyenler "Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 06:52 Güncelleme 18 Şubat 2024, 07:08
Washington’da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Kongre binasına yürüdü: Gazze’de acil ateşkes

Filistin'e destek veren birçok grubun ortaklaşa organize ettiği Gazze'ye destek gösterisi, Washington'da bir kez daha İsrail ve ona destek veren ABD yönetimine tepkisini ortaya koydu.

Şehir merkezindeki Chinatown bölgesinde öğlen saatlerinde buluşan kalabalık grup, dondurucu soğuğa karşın Pennsylvania Caddesi'ni takip ederek Kongre binasının önüne kadar yürüdü.

Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdüWashington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü


Göstericiler, ellerinde Filistin'e destek pankartları taşırken bir yandan da "Gazze yeniden doğacak, Filistin asla ölmeyecek", "Filistin'e özgürlük", "Gazze'de ateşkes, hemen şimdi" şeklinde slogan attı.

Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdüWashington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

Filistin Gençlik Hareketi üyesi Mohammad Qasim, "İsrail'in soykırımı 130 günü geçti, derhal ateşkes için sokaklara çıktık, ABD'nin İsrail'i fonlamaya artık son vermesini talep ediyoruz." şeklinde konuştu.

Gösteriye katılan Oberlin Üniversitesinden öğretim üyesi Profesör Steve Crowley de "Gazze'de devam eden soykırıma karşı tepkisiz kalamazdık, Biden yönetiminin buna silah desteği sağlamaması çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Washington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdüWashington'da binlerce kişi dondurucu soğuğa rağmen Gazze için yürüdü

Polisin güvenlik önlemi altında gerçekleştirilen gösteri, akşam saatlerinde sona erdi.

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