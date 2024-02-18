PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail hesap verecek! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Türkiye de beyanda bulunacak

Soykırımcı İsrail Lahey’de hesap veriyor. Uluslararası Adalet Divanında (UAD), İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar yarın başlayacak. Türkiye’nin de aralarında yer aldığı 52 devlet, terör devleri İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçları ile ilgili beyanda bulunacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 14:30 Güncelleme 18 Şubat 2024, 14:30
Soykırımcı İsrail hesap verecek! Lahey’de gündem Filistin’in işgali: Türkiye de beyanda bulunacak

Terör devleti İsrail, Gazze'de işlediği soykırım suçu dolayısıyla hakim karşısında. Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda duruşmalar devam ediyor.

SOYKIRIMCI HESAP VERİYOR

Soykırımcı İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alınacağı duruşmalar yarın başlıyor.

Soykırımcı İsrail yargılanıyor: Sıra suç ortaklarında! Terör devleti Lahey’de suçlu bulunursa ibre onlara dönecek! Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz…Soykırımcı İsrail yargılanıyor: Sıra suç ortaklarında! Terör devleti Lahey’de suçlu bulunursa ibre onlara dönecek! Joe Biden, Rishi Sunak, Olaf Scholz…

TÜRKİYE DE SUNUM YAPACAK

Türkiye'nin de aralarında yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat tarihlerinde, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanat verecek.

SON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubatta beyanda bulunacakSON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubatta beyanda bulunacak
SON DAKİKA I Türkiye Uluslararası Adalet Divanında 26 Şubat'ta beyanda bulunacak

Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılanan soykırımcı İsrail başta olmak üzere her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak. Duruşma yarın TSİ 12.00'de Filistin tarafının sunumuyla başlayacak. Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı ise son gün olan 26 Şubat'ta TSİ 12.00'de sunum yapacak.

BM Genel Kurulunun Divandan talep ettiği sorular şu şekilde:

1- İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin, işgali sürdürmesinin, 1967'den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

2- İsrail'in, ilk soruda belirtilen uygulamaları, işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar nelerdir?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de Ankara muharebesi! ’Eş başkanlar’ kurultay salonunda karşı karşıya... Kılıçdaroğlu hançer yediği yere adım atmadı
’Kent uzlaşısı’ maske...CHP direkt Kandil’le anlaştı! İstanbul’da Bir oy DEM’e bir oy İmamoğlu’na formülü | Önce Esenyurt şimdi de Adalar
Son dakika: Erzincan İliç’teki toprak kaymasında bilirkişi raporu açıklandı! İşçilerin çektiği o fotoğraflar delil sayıldı! Türkiye müdürü yakalandı
Batan ’BATUHAN A’ gemisi ile ilgili yeni gelişme: 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı! Geminin batma nedeni belli oldu
Putin’in ölüm listesi: Zehirlendiler, vuruldular, sürgün edildiler! Aleksey Navalni’nin ardından sıra hangi isimde?
Yargıdaki ’bataklık sinekleri’ temizlensin! FETÖ’nün mahrem imamıyla irtibatlı hakim hala görevde | Danıştay 5. Dairesi’nin dosyasını açtık
VERİLER AÇIKLANDI | İşte Türkiye’nin en kalabalık ili! | İl il ne kadar çocuk ne kadar yaşlı nüfusu var? Tıkla yaş bağımlılık oranlarını gör
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında! Fatih Karahan başkanlığında ilk toplantı
Bayram ikramiyelerine %50 zam | Yeni emekliye ikramiye 6 bin liraya çıktı! Başvuru yapacaklar bu tarihe dikkat....
Okan Buruk’tan rotasyon! İşte Galatasaray’ın Ankaragücü maçı 11’i
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Trabzon mitinginde önemli açıklamalarda bulundu
IBAN’la alışveriş artmışken esnafa komisyon müjdesi | Üç kamu bankası indirime gitti: Akaryakıt istasyonlarında da % 2,25...
CHP Sarıyer Belediye Başkan aday adayları kazan kaldırdı! Parti yönetimini yerden yere vurdular: 17 adaydan en az oy alanı aday yaptı
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Rize mitinginde önemli açıklamalar
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ toplu taşıma vaadini açıkladı CHP’yi korku sardı
SON DAKİKA