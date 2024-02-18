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Sabıka fotoğrafını satan Donald Trump’tan altın rengi spor ayakkabı! 350 milyon dolarlık mahkeme kararından sonra piyasaya sürdü

ABD eski başkanı ve 2024 seçimlerinde mevcut Başkan Joe Biden’ın olası rakibi Donald Trump, kendi ayakkabı markasını kurdu. Daha önce sabıka fotoğrafını ve sabıka fotoğrafı çekilirken üzerinde olan takım elbisesini satılığa çıkaran Donald Trump, altın rengi spor ayakkabıları piyasaya sürdü. Trump’ın altın rengi ayakkabı hamlesinin “emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı” gerekçesi ile açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 16:20 Güncelleme 18 Şubat 2024, 16:47
Sabıka fotoğrafını satan Donald Trump’tan altın rengi spor ayakkabı! 350 milyon dolarlık mahkeme kararından sonra piyasaya sürdü

ABD'de 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım devam ederken eski Başkan ve 2024 seçimlerinde mevcut Başkan Joe Biden'ın olası rakibi olan Donald Trump yeni ticaret hamlesi ile gündeme geldi.

TRUMP STORE'A YENİ ÜRÜN: ALTIN RENGİ SPOR AYAKKABI

Daha önce sabıka fotoğrafını ve sabıka fotoğrafında üzerinde olan takım elbisesini satışa çıkaran Donald Trump, bu kez de altın rengi spor ayakkabıları piyasaya sürdü.

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"DÜNYANIN EN HARİKA SPOR AYAKKABISI"

Eski ABD Başkanı Trump, Phiadelphia'daki Sneaker Con'da düzenlediği "Dünyanın En Harika Spor Ayakkabısı Tanıtımında" ilk resmi Trump ayakkabısı olarak adlandırdığı ayakkabıyı tanıtırken "Bunu uzun zamandır yapmak istiyordum." dedi.

Amerikan bayrağı da bulunan parlak, altın rengi ve yüksek topuklu ayakkabılar, Trump markalı Victory47 kolonya ve parfümlerinin de yer aldığı web sitesinde Never Surrender High-Tops adı ile 399 dolara satılıyor.

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354,9 MİLYON PARA CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Trump'ın altın rengi spor ayakkabıları "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" gerekçesi ile açılan davada 354,9 milyon dolar para cezasına çarptırılmasının ardından gelmesi ise dikkat çekti.

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Yargıç Arthur Engoron, uzun süredir kamuoyunu meşgul eden davayla ilgili kararını açıkladı. Engoron, "emlak sektöründe hileli işler yapmak"tan Trump'a 354,9 milyon dolar, çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump'ın her birine 4'er milyon dolar, şirketin eski mali işler müdürüne de 1 milyon dolar para cezası verdi.

▶️ Eski ABD Başkanı Donald Trump'a tarihi ceza!

Davadaki toplam 364 milyon dolar para cezasının yanı sıra Trump'a 3 yıl, çocuklarına da ikişer yıl New York'taki şirketlerinde üst düzey yetkili olarak görev yapmalarına ve bankalardan kredi almalarına yasak getirildi.

Trump, New York'ta 2 Ekim 2023'ten bu yana devam eden duruşmalara zorunlu olmadığı halde defalarca katılmış, davanın "siyasi saiklerle" açıldığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

TRUMP HAKKINDAKİ DOLANDIRICILIK DAVASI
New York Başsavcısı Letitia James, Trump'ın, üç çocuğu ve şirketinin servetini 3,6 milyar dolar fazla gösterdiğini öne sürdüğü iddianamede, yargıçtan Trump ve çocuklarının New York'ta şirket kurmalarını, 5 yıl boyunca ticari gayrimenkul satın almalarını yasaklamasını ve 370 milyon dolar para cezasına çarptırılmalarını talep ediyordu.

Yargıç Arthur Engoron, "emlak sektöründe yıllarca çok sayıda kişi ve kurumu dolandırdığı" suçlamasıyla açılan davada eski Başkan Trump ve "Trump Organization" adlı şirketinin anlaşmalar ve finansman sağlama evrakında varlıklarına aşırı değer biçerek ve net servetini abartarak bankaları, sigortacıları ve iş dünyasından kişileri dolandırdığına ilişkin iddiaların mahkemede değerlendirilmesine hükmetmişti.

Engoron, 35 sayfalık kararında Trump ile şirketi ve yöneticilerinin, yıllık finansal durumları hakkında sürekli yalan söyleyerek uygun şartlarda kredi ve düşük sigorta primi elde ettiklerini belirtmişti.

2 Ekim 2023'te başlayan duruşmalar, 11 Ocak'taki kapanış konuşmalarıyla sona ermişti.

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