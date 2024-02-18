Katil Netanyahu’dan alçak karar! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa’ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi





Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.