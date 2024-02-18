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Katil Netanyahu'dan alçak karar! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi

Soykırımcı İsrail her gün yeni bir rezilliğe ve insan dışı kararlara imza atmaya devam ediyor. Son olarak katil Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 00:09 Güncelleme 19 Şubat 2024, 00:09
Katil Netanyahu’dan alçak karar! Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa’ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazan ayında, Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirdiği belirtildi.



İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.

İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.



Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi.

Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.



Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.



İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.

İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.

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