Joe Biden’dan kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret: Mesaj için su içti

ABD Başkanı Joe Biden, tren kazasının yıl dönümünde kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret etti.

East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmelerle görüşmeler yaptı.

Kasabanın yenilenmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.