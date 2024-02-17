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Joe Biden'dan kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret: Mesaj için su içti

ABD Başkanı Joe Biden, geçen yıl tren kazasında yayılan kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret etti. Joe Biden, kameralar karşısında su içerek bölgedeki "kaynakların temiz olduğu" mesajını vermeye çalıştı.

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Giriş Tarihi 17 Şubat 2024, 10:54 Güncelleme 17 Şubat 2024, 11:12
Joe Biden’dan kimyasallardan etkilenen East Palestine bölgesine ziyaret: Mesaj için su içti

ABD Başkanı Joe Biden, tren kazasının yıl dönümünde kimyasallardan etkilenen Ohio eyaletinin East Palestine bölgesini ziyaret etti.

East Palestine kasabasında incelemelerde bulunan Biden, bazı işletmelerle görüşmeler yaptı.

Kasabanın yenilenmesi için çalışma yürüttüklerini kaydeden Biden, birçok sosyal ve ekonomik programla bölgeyi yeniden kalkındıracaklarını belirtti.

JOE BIDEN SU İÇEREK MESAJ VERDİ
Bölgede yaşayanlarda sağlık şikayetleri konuşulurken Biden su içerek mesaj verdi.

Bölge sakinleriyle birlikte bir masanın etrafında oturan Biden, bardaktaki suyu içerek "bölgedeki kaynaklar temiz" demeye çalıştı.

Biden su içerek mesaj verdiBiden su içerek mesaj verdi

CAHİT ARAL'I HATIRLATTI
Dönemin Sanayi ve Ticaret bakanı Cahit Aral, radyoaktif sızıntı nedeniyle endişelenen halka güven vermek için Rize'de, 12 Ağustos 1986'da basın toplantısı düzenlemiş ve gazetecilerin karşısında çay içmişti. Biden'ın hareketi Aral'ı akıllara getirdi.

Cahit AralCahit Aral

Cahit AralCahit Aral

OHİO'DA ZEHİRLİ KİMYASAL TAŞIYAN TRENİN RAYDAN ÇIKTIĞI KAZA
ABD'nin Ohio eyaletinin East Palestine kasabası yakınlarındaki demir yolunda kimyasal madde taşıyan 150 vagonlu trenin 50 vagonunun 3 Şubat'ta raydan çıkarak patlaması sonucu kimyasal madde çevre felaketine neden oldu.

Patlamalar sonrası çevreye yüksek miktarda zehirli kimyasalın yayılmasıyla bölge sakinlerinin tahliyesine karar verildi.

Hadisenin ardından bölge sakinlerinde baş ağrısı, göz yanması, öksürük ve halsizlik gibi şikayetler ile hayvan ölümlerine rastlanıldığı haberleri medyada yer almıştı.

Kazaya karışan trenin bağlı bulunduğu Norfolk Southern adlı şirket yaptığı açıklamada, alanı çevreye duyarlı şekilde temizlediklerini, bölge halkına kazadan kaynaklı kayıplar için maddi yardım yaptıklarını duyurmuştu.

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