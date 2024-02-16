Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalny cezaevinde öldü! Avukatı "Durumu iyi" demişti...

Cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalny'nin öldüğü açıklandı. Reuters'ın aktardığına göre açıklama, cezaevi yönetiminden yapıldı.
Cezaevindeki Rus muhalif Aleksey Navalny'nin öldüğü açıklandı. Reuters'ın aktardığına göre açıklama, cezaevi yönetiminden yapıldı.
KUTUP BÖLGESİNE NAKLEDİLDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ
Rusya'da 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olarak adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'den bir süre haber alınamamış, aralık ayında ise Rusya'nın kuzeyinde Kutup Bölgesi'ndeki bir hapishaneye nakledildiği duyurulmuştu.
Navalny ile görüşen avukatı, "Durumu iyi" demişti.
HAVA ALMAYA DIŞARI ÇIKTI, FENALAŞTI
Navalny'nin ölümüne Federal Ceza İnfaz Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "16 Şubat'ta 3 No'lu ıslahevinde hükümlü Aleksey Navalnıy, hava aldıktan sonra kendini kötü hissetti ve neredeyse hemen bilincini kaybetti. Kurumun sağlık çalışanları derhal geldi ve ambulans çağrıldı" dendi.
Navalnıy'ı kurtarmak için gerekli tüm müdahalelerin yapıldığını bildiren kurum, müdahalelerden olumlu sonuç alınamadığını ve doktorların hükümlünün öldüğünü belirttiğini aktardı.
Kurum, Navalnıy'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma yürütüldüğünü de kaydetti.
NAVALNY'NİN ÖLÜM NEDENİ NE?
Cezaevi servisi, Navalny'nin ölüm nedeninin belirlenmediğini söyledi. Navalny, hapishanedeki kötü muamele nedeniyle yetersiz beslenme ve diğer rahatsızlıklardan şikayetçi olduktan sonra daha önce hastanede tedavi altına alınmıştı.
Navalny'nin avukatı, Novaya Gazeta'ya Navalny'nin ailesinin ondan haberler hakkında yorum yapmamasını talep ettiğini söyledi ve onun ölüm haberlerini hemen doğrulamadı.
"HER ŞEY YOLUNDA VE SAĞLIKLIYDI"
Navalny'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalny'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi.
KREMLİN'DEN NAVALNY AÇIKLAMASI
Rusya'nın hapishane teşkilatı, Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin hapishanede öldüğünü ve bunun muhtemelen Vladimir Putin'e atfedilebilecek siyasi bir suikast olarak görüldüğünü söyledi.
Kremlin, Navalny'nin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Navalny'nin ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.
Aralık ayının başlarında Navalny, 2010'ların anti-Kremlin muhalefetine önderlik ettiği için politik intikam olarak nitelendirdiği aşırıcılık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla 30 yıllık hapis cezasını çektiği Vladimir bölgesindeki bir hapishaneden kaybolmuştu. Putin'in yaşamı boyunca serbest bırakılmasını beklemiyordu.
RUSYA'DAKİ 2011-2012 PROTESTOLARINI KIŞKIRTMIŞTI
Eski bir milliyetçi politikacı olan Navalny, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek Rusya'daki 2011-12 protestolarının kışkırtılmasına yardımcı olmuştu.
30 YILDAN FAZLA CEZA ALDI
2020 yılında Navalny, Rusya'nın FSB güvenlik servisi tarafından novichok kullanılarak zehirlenme şüphesi üzerine komaya girdi ve tedavi için Almanya'ya tahliye edildi. Ocak 2021'de Rusya'ya dönen Navalny, burada şartlı tahliyeyi ihlal suçlamasıyla tutuklandı ve toplam 30 yılı aşkın bir süreyi parmaklıklar ardında geçirecek çok sayıda hapis cezasına mahkum edildi.