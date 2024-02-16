Son dakika: Rus muhalif Aleksey Navalny cezaevinde öldü! Avukatı "Durumu iyi" demişti...





"HER ŞEY YOLUNDA VE SAĞLIKLIYDI"

Navalny'nin avukatı Leonid Solovyov ise "Navalny'nin ölümü hakkında şu anda yorum yapamam ama her şey yolundaydı ve sağlıklıydı" dedi.

KREMLİN'DEN NAVALNY AÇIKLAMASI

Rusya'nın hapishane teşkilatı, Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin hapishanede öldüğünü ve bunun muhtemelen Vladimir Putin'e atfedilebilecek siyasi bir suikast olarak görüldüğünü söyledi.

Kremlin, Navalny'nin ölüm nedeni hakkında herhangi bir bilginin bulunmadığını söyledi. Sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in Navalny'nin ölümüyle ilgili bilgilendirildiğini söyledi.

Aralık ayının başlarında Navalny, 2010'ların anti-Kremlin muhalefetine önderlik ettiği için politik intikam olarak nitelendirdiği aşırıcılık ve dolandırıcılık suçlamalarıyla 30 yıllık hapis cezasını çektiği Vladimir bölgesindeki bir hapishaneden kaybolmuştu. Putin'in yaşamı boyunca serbest bırakılmasını beklemiyordu.

RUSYA'DAKİ 2011-2012 PROTESTOLARINI KIŞKIRTMIŞTI

Eski bir milliyetçi politikacı olan Navalny, seçim sahtekarlığına ve hükümet yolsuzluğuna karşı kampanya yürüterek Rusya'daki 2011-12 protestolarının kışkırtılmasına yardımcı olmuştu.

30 YILDAN FAZLA CEZA ALDI

2020 yılında Navalny, Rusya'nın FSB güvenlik servisi tarafından novichok kullanılarak zehirlenme şüphesi üzerine komaya girdi ve tedavi için Almanya'ya tahliye edildi. Ocak 2021'de Rusya'ya dönen Navalny, burada şartlı tahliyeyi ihlal suçlamasıyla tutuklandı ve toplam 30 yılı aşkın bir süreyi parmaklıklar ardında geçirecek çok sayıda hapis cezasına mahkum edildi.