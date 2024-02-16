CANLI TAKİP | Kahire’den acil durum planı! Soykırımcı İsrail’in Refah planına karşı tampon bölge

Terör devleti İsrail Gazze'nin güneyinde bir milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli sivilin sığındığı Refah'a yönelik yeni bir kara saldırısı planladığını duyurdu.

"KAHİRE'DEN ACİL DURUM PLANI"

Soykırım ordusu yeni bir saldırıya hazırlanırken Mısır "acil durum planı" ile harekete geçti.

Reuters, Mısır'ın Gazze sınırında, soykırımcı İsrail'in Refah'a yönelik bir saldırısının sınır ötesi bir göçe yol açması durumunda Filistinlileri barındırabilecek bir alan hazırladığını iddia etti. Reuters, Refah saldırısına yönelik önlemi "Kahire'nin acil durum planı" olarak nitelendiriyor.

2022'de (soldan sağa) Refah'ı ve 2024'te bölgeyi dolduran sivilleri gösteren kompozit görüntü.

İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:

17.52 Hizbullah, işgal altındaki Golan Tepeleri'ndeki Şeba Çiftlikleri'nde bulunan İsrail ordusuna ait bir tesisi füzelerle hedef aldığını açıkladı. Açıklamada ayrıntıya girilmeden, can kaybı yaşandığı belirtildi.

Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah daha önce televizyonda yaptığı bir konuşmada, silahlı grubunun üç kişinin ölümüne yol açan İsrail saldırılarına gece ve sabahın erken saatlerinde karşılık vereceğini söylemiş ve "Düşman kanlarını akıtmanın bedelini ödeyecek" demişti.

Hizbullah ve İsrail, Gazze'deki savaşın başlangıcından bu yana neredeyse her gün karşılıklı ateş açıyor. Şiddet, iki taraf arasında topyekün bir savaş korkusunun ortasında bu hafta yoğunlaştı.

12.30 Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşında en az 28 bin 775 kişinin öldüğünü ve 68 bin 552 kişinin yaralandığını söyledi. Son 24 saatte 112 Filistinlinin öldürüldüğü, 157 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

12.10 Soykırımcı İsrail ordusu, savaş uçaklarının güney Lübnan'daki Kantara köyü ve çevresindeki Hizbullah grubuna ait "askeri yapılara" saldırdığını ve çok sayıda "teröristin" öldürüldüğünü iddia etti.

07.30 Birleşmiş Milletler insan hakları ofisi, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Nasser Hastanesi'ne düzenlediği baskından "derin endişe duyduğunu" söyledi. İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bir başka huzursuzluk gecesinde Silat Silat ad-Dhahr'da bir "tutuklama kampanyası" yürütüyor ve Kalkilya'daki araçlara ateş açıyor.

15 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

23.06 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinde yakıtın tükenmesi nedeniyle hastalar ile kuvözdeki bebeklerin hayatının tehlikede olduğu belirtildi.

14.15 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı soykırımcı İsrail'in son 24 saatte 9 katliam gerçekleştirerek 87 sivili öldürdüğünü ve 104 kişiyi de yaraladığını bildirdi. Böylece Gazze'de 132 gündür devam eden soykırımda ölenlerin sayısı 28.663'e çıktı.

LÜBNAN'A PEŞ PEŞE SALDIRI

13.44 Soykırımcı İsrail ordusu son bir saatte Lübnan'ın Wadi Saluki bölgesine en az 12 saldırı dalgası düzenlediklerini duyurdu. Savaş uçaklarının gece boyunca Labbouneh ve Taybeh bölgelerindeki Hizbullah altyapısını da vurduğu belirtildi.

Üst düzey Hizbullah yetkilisi ve milletvekili Hasan Fadlallah, önceki gün güney Lübnan'a düzenlenen saldırılarda yarısı çocuk 10 sivilin öldürülmesinin ardından İsrail'in misillemeyle karşı karşıya kalacağını söyledi ve "Düşman bu suçların bedelini ödeyecek" dedi.

12.28 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail ordusu, hastaların Nasır Hastanesi'nden tahliyesi için her türlü koordinasyonu reddediyor.

10.15 Soykırımcı İsrail güçleri, tahliye emrinin ardından Nasır Hastanesi'ne ateş açtı. Hemşire Muhammed el-Astal, Han Yunus'un güneyindeki sağlık tesisinin bir aydır "kuşatma altında olduğunu", yiyecek ve içme suyu kalmadığını söyledi.

"Geceleri tanklar hastaneye yoğun ateş açtı, Nasır Hastanesi'ni çevreleyen binaların çatılarına keskin nişancılar ateş açarak yerinden olmuş üç kişiyi öldürdü" dedi. Sınır Tanımayan Doktorlar (Medecins Sans Frontieres veya MSF), İsrail ordusunun binlerce hasta, personel ve yerinden edilmiş insanı hastaneden tahliye etme emrini kınadı.

Tıbbi yardım kuruluşu, personelinin oradaki hastaları "neredeyse imkansız koşullar altında" tedavi etmeye devam ettiğini söyledi.

04:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.

03:33 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa çevresi başta olmak üzere Kudüs kentindeki Filistinlilere ait evleri yıkma suçlarını artırdığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim projelerini artırmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da sükünet için sarf edilen çabalara meydan okuduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla hem sivilleri öldürdüğü hem de masum insanları sürekli korkuttuğu, Yahudi yerleşimcilerin ise Filistinlilere saldırarak topraklarını gasbettiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçlarına varan savaşı durdurmaktan aciz kaldığı ve bunun da İsrail'in aşırı sağcı hükümetine cesaret verdiği ifade edildi.

01:15 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturma, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahların sivilleri öldürmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

Yetkililerin, 31 Ekim'de Cibaliye mülteci kampına düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısını soruşturduğu belirtilen haberde, müfettişlerin İsrail'in saldırıda ABD tarafından tedarik edilmiş olabilecek yaklaşık 907 kilogramlık bomba kullanmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da raporla ilgili bir soru üzerine bakanlığın, insan hakları ihlalleri ve sivillerin zarar gördüğü olaylarla ilgili raporların CHIRG (Sivil Zarar Olaylarına Müdahale Kılavuzu) süreci aracılığıyla incelediğini doğruladı.

Miller, inceleme altında olabilecek olaylar hakkında bilgi vermedi.

00:19 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.

14 ŞUBAT TARİHİNDE NELER YAŞANDI?

19.39 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Hizbullah'a yönelik bir sonraki "harekatında" bütün imkanlarını kullanarak çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.

11:50 Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.

11:51 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) eski Sözcüsü Chris Gunness, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması." dedi.

11:07 Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkoydukları Filistinli bir genci elleri bağlanmış ve beyaz kıyafet giydirilmiş şekilde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasır Hastanesi'ne gönderdi.

Filistinli genç, hastanedekilere İsrail ordusunun tahliye talebini ilettikten sonra askerlerin bulunduğu noktaya döndü.

İsrail askerleri ise Filistinli genci 3 el ateş açarak sokak ortasında öldürdü.

Yerel medyada söz konusu gencin elleri bağlı şekilde hastaneye geldiği ve buradakilerle görüştüğü anlara ait görüntüler yer aldı.

İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dün boşaltmasını istemişti.

10:10 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde "sadece dinleyici" pozisyonunda olmakla eleştirdi.

Lapid, İsrail ile Hamas arasında Kahire'de düzenlenen dolaylı görüşmelerle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.