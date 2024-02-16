Biden ile Netanyahu telefonda görüştü! Katil Bibi soykırım destekçisi ABD Başkanı’ndan ‘Filistin’ sözü aldı

Terör devleti İsrail Gazze'nin güneyindeki Refah için yeni bir saldırı hazırlığı yaptığını duyururken ABD Başkanı Joe Biden katil Başbakan Benjamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 40 dakikalık telefon görüşmesinde Biden'ın Netanyahu'ya Filistinli sivillere yardım ulaştırılması ve Refah'a yönelik bir saldırı yapılmamasını söylediği belirtilirken Netanyahu ise Biden'ın İsrail'e "iki devletli çözüm" konusunda baskı yapmayacağını taahhüt ettiğini iddia etti.

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA REHİNE SÖZÜ

Biden ve Netanyahu Hamas ve terör devletinin rehine takasına ilişkin 40 dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Başkan ve Başbakan devam eden rehine görüşmelerini konuştu. Başkan tüm rehinelerin mümkün olan en kısa sürede serbest bırakılmasını desteklemek için yorulmadan çalışma taahhüdünü yineledi." İfadeleri kullanıldı.

REFAH'TA KANLI HAZIRLIK

Beyaz Saray, Biden ve Netanyahu'nun Gazze'deki Filistinli sivillere insani yardım ulaştırılması konusunu

konuştuklarını bildirdi. Biden'ın, ayrıca, soykırımcı İsrail'in Refah'ya yönelik saldırı planını durdurması yönündeki görüşünü yinelediği belirtildi.

NETANYAHU: BIDEN BANA BASKI YAPMAYACAK

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Benjamin Netanyahu ise telefon görüşmesinin ardından "İsrail'e baskı yapılmayacak." Dedi. Netanyahu, Biden'ın Filistin'de "iki devletli çözüm" konusunda kendisine baskı yapmayacağını iddia ediyor.