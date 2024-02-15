Sürgünün yeni adresi: Mevasi | Katil İsrail 1.4 milyon Filistinliyi 12 kilometrelik bir alana hapsetmeye çalışıyor

İşgalci İsrail'in Gazze'de 132 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.
İşgalci İsrail'in Gazze'de 132 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 12 bin 300'ü çocuk, 8 bin 400'ü kadın olmak üzere 28 bin 576 Filistinli öldürüldü, 68 bin 291 kişi yaralandı.
İşgalci ordusu, dünyadan yükselen tüm tepkilere rağmen gözünü diktiği Refah'a yönelik saldırılar gerçekleştirmeye ise devam ediyor.
1.4 milyondan fazla Filistinli'ye ev sahipli yapan Refah'taki siviller, yaşam koşullarının elverişsiz bir hale gelmesi nedeniyle bir kez daha göçe zorlanıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana defalarca kez sığındıkları yerlerden edilen Filistinliler bu kez de işgal ordusu tarafından Mevasi bölgesine sıkıştırılmaya çalışılıyor.
HAVALİMANI'NDAN BİLE KÜÇÜK BİR BÖLGE
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesi, kumluklardan oluşan 12 kilometrekarelik bir tarım alanından ibaret. Al Jazeera'daki habere göre Mevasi, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'ndan bile küçük bir bölge. İsrail daha önce 'güvenli' ilan ettiği Mevasi'deki Filistin Kızılayı ile sığınmacılara ait çadırları bombalamıştı.
Konut sayısı 100'ü geçmeyen Mevasi'de, altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağı ile asfalt yol bulunmuyor. Geçmişten bugüne daha çok tarımla uğraşan ailelerin yaşadığı Mevasi'nin nüfusu 9 bin olarak tahmin ediliyor. Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor.
VURUN EMRİ VERİLDİ
İnsanlıktan nasibini almamış, gözünü kan bürüyen İsrail'in amaçlarına ulaşmak için Filistinli kadın ve çocukları öldürün emri verdiği ortaya çıktı.
İsrail medyasında çıkan haberlere göre, aşırı sağcı ve ırkçı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "Kadın ve çocukların sınıra yaklaşmasına izin veremeyiz, yaklaşan herkes kafasına bir kurşun yemeli" ifadelerini kullandı.
Daha önce "Gazze'nin yakılması gerektiği" çağrısında bulunan İsrail'in aşırı sağcı milletvekili Nissim Vaturi de bir kez daha İsrail'in Gazze'deki saldırılarını savundu.
Aşırı sağcı İsrail milletvekili Nissim Vaturi de, Gazze'de öldürülen sivilleri "terörist" diye niteledi ve "Ölmeyi hak etmişlerdir" dedi.
İşte dakika dakika yaşanan gelişmeler:
04:55 İsrail ordusunun, işgal altındaki Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bildirildi.
03:33 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ettiğini bildirdi.
İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa çevresi başta olmak üzere Kudüs kentindeki Filistinlilere ait evleri yıkma suçlarını artırdığına işaret edilen açıklamada, "İşgalci İsrail, Batı Şeria'yı şiddet sarmalına sokmak için ihlallerini artırmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
Tel Aviv yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim projelerini artırmak için kaos ortamı oluşturmaya çalıştığına dikkati çekilen açıklamada, İsrail hükümetinin Batı Şeria'da sükünet için sarf edilen çabalara meydan okuduğu kaydedildi.
İsrail güçlerinin Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarla hem sivilleri öldürdüğü hem de masum insanları sürekli korkuttuğu, Yahudi yerleşimcilerin ise Filistinlilere saldırarak topraklarını gasbettiği hatırlatılan açıklamada, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'nde işlenen soykırım suçlarına varan savaşı durdurmaktan aciz kaldığı ve bunun da İsrail'in aşırı sağcı hükümetine cesaret verdiği ifade edildi.
01:15 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki onlarca sivilin ölümüne neden olan hava saldırıları ile Lübnan'da beyaz fosfor kullandığı iddialarını soruşturuyor.
Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre soruşturma, ABD'nin İsrail'e sağladığı silahların sivilleri öldürmek için uygunsuz bir şekilde kullanıp kullanmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.
Yetkililerin, 31 Ekim'de Cibaliye mülteci kampına düzenlenen ve 125'ten fazla kişinin ölümüne neden olan hava saldırısını soruşturduğu belirtilen haberde, müfettişlerin İsrail'in saldırıda ABD tarafından tedarik edilmiş olabilecek yaklaşık 907 kilogramlık bomba kullanmış olabileceğinden şüphelendiği belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller da raporla ilgili bir soru üzerine bakanlığın, insan hakları ihlalleri ve sivillerin zarar gördüğü olaylarla ilgili raporların CHIRG (Sivil Zarar Olaylarına Müdahale Kılavuzu) süreci aracılığıyla incelediğini doğruladı.
Miller, inceleme altında olabilecek olaylar hakkında bilgi vermedi.
00:19 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in "güvenilir ve uygulanabilir" bir plan olmadan Refah'a saldırmasını istemediklerini, bu konuda İsrailli muhataplarıyla yakın diyalog halinde olduklarını belirtti.
14 ŞUBAT ÇARŞAMBA TARİHİNDE NELER YAŞANDI?
19.39 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, ordunun Hizbullah'a yönelik bir sonraki "harekatında" bütün imkanlarını kullanarak çok şiddetli bir saldırı gerçekleştireceklerini açıkladı.
11:50 Gazze'ye sağlık yardımı taşıyan A-400 M uçağı, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra 15 sedye, 12 personel ve 1,5 ton ilaç ve tıbbi malzemeyle Kayseri 12'nci Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a gitmek için havalandı. Uçak, yaklaşık 2 saat sonra El- Ariş Havalimanı'na iniş yaptı.
11:51 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) eski Sözcüsü Chris Gunness, Gazze'deki duruma ilişkin, "Bu durumun en dehşete düşürücü yanı insanlık tarihinde ilk kez televizyonlarda canlı yayınlanan soykırım olması." dedi.
11:07 Yerel kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde alıkoydukları Filistinli bir genci elleri bağlanmış ve beyaz kıyafet giydirilmiş şekilde yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Nasır Hastanesi'ne gönderdi.
Filistinli genç, hastanedekilere İsrail ordusunun tahliye talebini ilettikten sonra askerlerin bulunduğu noktaya döndü.
İsrail askerleri ise Filistinli genci 3 el ateş açarak sokak ortasında öldürdü.
Yerel medyada söz konusu gencin elleri bağlı şekilde hastaneye geldiği ve buradakilerle görüştüğü anlara ait görüntüler yer aldı.
İsrail ordusu, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin dün boşaltmasını istemişti.
10:10 İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Binyamin Netanyahu başkanlığındaki hükümeti Gazze Şeridi'nde ateşkes için dün Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen görüşmelerde "sadece dinleyici" pozisyonunda olmakla eleştirdi.
Lapid, İsrail ile Hamas arasında Kahire'de düzenlenen dolaylı görüşmelerle ilgili X sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Ana muhalefet lideri Lapid, İsrail hükümetini, "Mısır'daki görüşmelere sadece dinleyici olarak katılmak ve profesyonel kişiler tarafından hazırlanan İsrail tutumunu içeren belgeyi sunmayı siyasi nedenlerle reddetmekle" suçladı.
Lapid ayrıca ismini açıklamadığı bazı dış tarafların, Hamas tünellerinden İsrailli esirlerin kurtarılması için kendilerinden daha fazla çaba harcadığına işaret etti.
10:01 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlar düzenleyerek bazı Filistinlileri gözaltına aldı.
08:25 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişinin öldürüldüğü bildirildi.
Sağlık kaynakları, Gazze'nin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığını, Deyrul Belah'ın doğusunda da bir mevzinin vurulduğunu aktardı.
Saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralananların olduğu kaydedildi.
Güneydeki Han Yunus kentinin El-Karara bölgesine de İsrail'e ait helikopterlerden ateş açıldığı, El-Megazi Mülteci Kampı'nın doğusuna da yoğun şekilde ateş açıldığı ifade edildi.
İsrail güçlerinin, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Cela Caddesi'nde sivil bir aracı hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların olduğu 6 kişi hayatını kaybetti.
Gazze'nin Ez-Zeytun Mahallesi'nde de İsrail'e ait insansız hava araçlarıyla (İHA) Ali bin Ebi Talib Camisi çevresinin hedef alınması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
07:32 Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Gazze'deki kliniği İsrail ordusunun saldırılarında yıkıldı.
Konuya ilişkin Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, 2015'ten beri akredite olan ve bölgeye sağlık hizmeti veren Yeryüzü Doktorları'nın Gazze'nin şehir merkezinde bulunan kliniği 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.
İsrail saldırılarının başlamasıyla tahliye edilen ve kimsenin bulunmadığı kliniğin tamamen yerle bir olduğu belirtilen açıklamada, Gazze'nin güneyinde hizmet vermeye devam eden Yeryüzü Doktorları ekibinin, Kuveyt Hastanesinde sağlık çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Açıklamada, Gazze'deki tıbbi ve sarf malzeme stokunun azalması sebebiyle Mısır'dan tedarik edilen tıbbi ve yardım malzemelerinin sürekli olarak Refah Sınır Kapısı üzerinden derneğin Gazze'deki ekibine ulaştırıldığının altı çizildi.
Açıklamada, son saldırılar sebebiyle hastanelerin hizmet dışı kaldığı Gazze'de 30 hastane, 53 sağlık merkezi, 150 sağlık kurumu, 122 ambulans hizmet veremediği belirtildi.
07:19 Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Gazze'de 2,2 milyon kişinin durmak bilmeyen bombardıman altında olduğuna dikkati çekerek, "Gazze'de açlık tehdidi alarm verici düzeyde." dedi.
04:59 Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesinde İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu 3 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinin İsrail ordusu tarafından kuşatıldığını hatırlattı.
Kudra, Nasır Hastanesi etrafında konuşlanan İsrailli keskin nişancıların açtığı ateş sonucu Filistinli 3 vatandaşın yaşamını yitirdiği ve 10 kişinin yaralandığını belirtti.
00.03 İtalya'da Temsilciler Meclisi'nde, Başbakan Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon iktidarına Gazze'de insani ateşkes için çalışmasına yönelik çağrı yapan bir önerge kabul edildi.
00:47 Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Marthinus Van Schalkwyk, İsrail'in Refah'a yönelik saldırısının, Uluslararası Adalet Divanının 26 Ocak'ta İsrail aleyhine aldığı ihtiyati tedbir kararlarını hiçe saymak anlamına geldiğini belirtti.00:00 İsrail Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, zorla aç ve susuz bırakarak, kıtlığa sürükledikleri Gazze Şeridi'ne un sevkiyatını engellemeye devam edeceğini açıkladı.