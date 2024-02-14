Sürgünün yeni adresi: Mevasi | Katil İsrail 1.4 milyon Filistinliyi 12 kilometrelik bir alana hapsetmeye çalışıyor

HAVALİMANI'NDAN BİLE KÜÇÜK BİR BÖLGE

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan Mevasi bölgesi, kumluklardan oluşan 12 kilometrekarelik bir tarım alanından ibaret. Al Jazeera'daki habere göre Mevasi, İngiltere'deki Heathrow Havalimanı'ndan bile küçük bir bölge. İsrail daha önce 'güvenli' ilan ettiği Mevasi'deki Filistin Kızılayı ile sığınmacılara ait çadırları bombalamıştı.

Konut sayısı 100'ü geçmeyen Mevasi'de, altyapı, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağı ile asfalt yol bulunmuyor. Geçmişten bugüne daha çok tarımla uğraşan ailelerin yaşadığı Mevasi'nin nüfusu 9 bin olarak tahmin ediliyor. Mevasi bölgesinin, küçük yüzölçümü ve herhangi bir altyapı bulunmaması nedeniyle bu büyüklükte bir nüfusu barındıramayacağı belirtiliyor.