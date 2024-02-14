Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması dünya basınında: İki ülke arasında kilometre taşı! Akdeniz’de iş birliği Yunan’ı korkuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a ziyaret düzenleyerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin gündeminde bir numarada Gazze konusu yer alırken iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi de imzaladı. İki ülke arasında yıllardır süregelen gerilimin ardından yapılan görüşme dünya basınına damga vurgu.

EL CEZİRE DAKİKA DAKİKA TAKİP ETTİ

El Cezire Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesini dakika dakika takip etti. Sisi'nin Başkan Erdoğan'ı Kahire'de kırmızı halı ile karşıladığına dikkat çeken El Cezire, Başkan Erdoğan-Sisi gündeminde birinci sırada Gazze'nin olduğuna dikkat çekti.

BÖLGESEL DİNAMİKLER DEĞİŞTİ Mİ?

Başkan Erdoğan ve Sisi'nin çarşamba günü düzenlenen zirve ile yıllardır süren diplomatik düşmanlığa son verdiğini vurgulayan El Cezire, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) araştırmacılarından Ahmed Morsy'nin "Gördüğümüz şey yeni bir bölgesel dinamiğin ortaya çıkmasından ziyade Libya ve Suriye gibi çeşitli bölgelerdeki rekabetin duraklamasıdır." Yorumuna dikkat çekti.

BLOOMBERG: TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ SAYFA

Bloomberg Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile yaptığı görüşmede gündemde birinci sırada Gazze'nin olduğuna dikkat çekerken Libya konusunda iş birliği üzerine konuştuklarını belirtti. Bloomberg, ayrıca, Sisi'nin Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında Türkiye ve Mısır arasında yeni bir sayfa açacaklarına dair sözlerini vurguladı.

REUTERS: HEDEF GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Reuters ise Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası için Mısır'la iş birliğine hazır olduğuna yönelik ifadesine odaklandı. Reuters, Başkan Erdoğan'ın "Gazze'de kan dökülmesine son vermek için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği yapmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz." şeklindeki sözlerini vurguladı. Reuters, ayrıca, iki liderin enerji ve savunma konusunda iş birliğine yönelik görüştüğüne dikkat çekti.

THE NATIONAL NEWS: BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ KİLOMETRE TAŞI NİTELİĞİNDE

The National News, ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti tansiyonun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı ve Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin "kilometre taşı" niteliğinde olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesinin yıllardır devam eden gerilimin ardından "yeni bir dostluk ve iş birliği" dönemi başlattığını belirten The National News, Sisi'nin nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurduğuna dikkat çekti ve bu ziyaretin Sisi'nin göreve geldiği 2014'ten bu yana bir ilk olacağını belirtti.

YUNAN'DA DOĞU AKDENİZ PANİĞİ

Yunan gazetesi Ethnos "İlk bakışta açıklamalar, resepsiyonlar ve kırmızı halılardan, Erdoğan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de ivme kazanmasını umduğu çok olumlu bir havanın oluştuğu görülüyor" ifadelerini kullandı ve Doğu Akdeniz'de Mısır-Türkiye iş birliğine yönelik korkusunu vurguladı.

ARAP BASINI TARİHİ ZİRVEYİ KONUŞUYOR

Sky News Arabiya, 'Erdoğan ve Sisi... Türkiye ile Mısır masasında ana konular var' başlığını attı, Orta Doğu'daki değişimlerin getirdiği büyük zorluklar ışığında Türkiye ve Mısır liderlerinin aralarındaki işbirliğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini yazdı.

Daha önce bakanlar ve diplomatların bir araya gelmesiyle Ankara ve Kahire arasındaki var olan uçurumun azaltıldığını vurgulayan Sky News Arabiya, liderlerin buluşmasında ise Gazze'deki savaşın öne çıktığını dile getirdi.