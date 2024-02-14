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Son dakika: Başkan Erdoğan'ın Mısır çıkarması dünya basınında: İki ülke arasında kilometre taşı! Akdeniz'de iş birliği Yunan'ı korkuttu

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a düzenlediği ziyaret dünya basınında geniş yankı buldu. Başkan Erdoğan’ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile yaptığı görüşme dünya basınında “kilometre taşı” olarak görülürken El Cezire bölgesel dinamiklerin değişip değişmediğini sordu. Reuters Türkiye ve Mısır’ın hedefinin Gazze’nin yeniden inşası olduğuna dikkat çekerken Yunan basını ise Akdeniz’deki yeni anlaşma karşısında paniğe kapıldı. İşte, manşet manşet Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması…

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 15:14 Güncelleme 15 Şubat 2024, 10:08
Son dakika: Başkan Erdoğan’ın Mısır çıkarması dünya basınında: İki ülke arasında kilometre taşı! Akdeniz’de iş birliği Yunan’ı korkuttu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl aradan sonra Mısır'a ziyaret düzenleyerek Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin gündeminde bir numarada Gazze konusu yer alırken iki lider Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantılarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Ortak Bildiriyi de imzaladı. İki ülke arasında yıllardır süregelen gerilimin ardından yapılan görüşme dünya basınına damga vurgu.

Başkan Erdoğan Kahire'de

EL CEZİRE DAKİKA DAKİKA TAKİP ETTİ

El Cezire Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesini dakika dakika takip etti. Sisi'nin Başkan Erdoğan'ı Kahire'de kırmızı halı ile karşıladığına dikkat çeken El Cezire, Başkan Erdoğan-Sisi gündeminde birinci sırada Gazze'nin olduğuna dikkat çekti.

BÖLGESEL DİNAMİKLER DEĞİŞTİ Mİ?

Başkan Erdoğan ve Sisi'nin çarşamba günü düzenlenen zirve ile yıllardır süren diplomatik düşmanlığa son verdiğini vurgulayan El Cezire, Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün (SIPRI) araştırmacılarından Ahmed Morsy'nin "Gördüğümüz şey yeni bir bölgesel dinamiğin ortaya çıkmasından ziyade Libya ve Suriye gibi çeşitli bölgelerdeki rekabetin duraklamasıdır." Yorumuna dikkat çekti.

BLOOMBERG: TÜRKİYE İLE MISIR ARASINDA YENİ SAYFA

Bloomberg Başkan Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ile yaptığı görüşmede gündemde birinci sırada Gazze'nin olduğuna dikkat çekerken Libya konusunda iş birliği üzerine konuştuklarını belirtti. Bloomberg, ayrıca, Sisi'nin Başkan Erdoğan ile ortak basın toplantısında Türkiye ve Mısır arasında yeni bir sayfa açacaklarına dair sözlerini vurguladı.

REUTERS: HEDEF GAZZE'NİN YENİDEN İNŞASI

Reuters ise Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin Gazze'nin yeniden inşası için Mısır'la iş birliğine hazır olduğuna yönelik ifadesine odaklandı. Reuters, Başkan Erdoğan'ın "Gazze'de kan dökülmesine son vermek için Mısırlı kardeşlerimizle iş birliği yapmaya ve dayanışmaya devam edeceğiz." şeklindeki sözlerini vurguladı. Reuters, ayrıca, iki liderin enerji ve savunma konusunda iş birliğine yönelik görüştüğüne dikkat çekti.

THE NATIONAL NEWS: BAŞKAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİ KİLOMETRE TAŞI NİTELİĞİNDE

The National News, ise "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti tansiyonun düşmesine neden oldu" ifadesini kullandı ve Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinin "kilometre taşı" niteliğinde olduğunu belirtti. Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesinin yıllardır devam eden gerilimin ardından "yeni bir dostluk ve iş birliği" dönemi başlattığını belirten The National News, Sisi'nin nisan ayında Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurduğuna dikkat çekti ve bu ziyaretin Sisi'nin göreve geldiği 2014'ten bu yana bir ilk olacağını belirtti.

YUNAN'DA DOĞU AKDENİZ PANİĞİ

Yunan gazetesi Ethnos "İlk bakışta açıklamalar, resepsiyonlar ve kırmızı halılardan, Erdoğan'ın özellikle Doğu Akdeniz'de ivme kazanmasını umduğu çok olumlu bir havanın oluştuğu görülüyor" ifadelerini kullandı ve Doğu Akdeniz'de Mısır-Türkiye iş birliğine yönelik korkusunu vurguladı.

ARAP BASINI TARİHİ ZİRVEYİ KONUŞUYOR
Sky News Arabiya, 'Erdoğan ve Sisi... Türkiye ile Mısır masasında ana konular var' başlığını attı, Orta Doğu'daki değişimlerin getirdiği büyük zorluklar ışığında Türkiye ve Mısır liderlerinin aralarındaki işbirliğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini yazdı.

Daha önce bakanlar ve diplomatların bir araya gelmesiyle Ankara ve Kahire arasındaki var olan uçurumun azaltıldığını vurgulayan Sky News Arabiya, liderlerin buluşmasında ise Gazze'deki savaşın öne çıktığını dile getirdi.

Yayın organı, Türkiye'nin Bingazi konsolosluğunu yeniden açmasıyla Ankara ile Kahire'nin Libya'da da yakınlaştığını aktardı. Sky News Arabiya, sayfasına taşıdığı bir diğer haberini 'Diplomatik atılımlar öncesi Mısır ile Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların en belirgin noktaları' başlığıyla sundu, Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin büyük bir değişimi temsil ettiğini bildirdi.

"YENİ BİR İTTİFAK FIRSATI"
Egypt Today'e konuşan diplomatlar Mısır-Türkiye ilişkilerinin iyileştirilmesinin bölgeye güç ve güvenlik sağlayacağını vurguladı.

Mısır'ın eski Ankara Büyükelçisi Büyükelçi Abdel Rahman Salah, Mısır haber ajansı MENA'ya yaptığı açıklamada Erdoğan'ın Kahire ziyaretinin bölgesel sorunlara çözüm bulmak için 'yeni bir ittifak oluşturma fırsatını' temsil ettiğini söyledi.

El Hurra televizyonu 'Gazze'den turizme... Erdoğan, tarihi görüşmeler için Mısır'da' dedi, ziyareti 'eşi benzeri görülmemiş' ifadesiyle tanımladı. Başkan Erdoğan ve Mısırlı mevkidaşı Sisi arasındaki ilişkilerin iyileştiği yorumunu yapan televizyon, Sudan ve Gazze Şeridi'de dahil olmak üzere birçok bölgesel çatışmada Türkiye ve Mısır'ın çıkarlarının birbirine yaklaştığını kaydetti.

BBC'nin Arapça sayfası 'Türkiye-Mısır ilişkileri: Erdoğan'ın Kahire ziyareti yıllardır var olan uzaklığa son veriyor' başlığını tercih etti, Cumhurbaşkanı'nın son olarak Eylül 2012'de Mısır'ın başkentine gittiğini ve o dönem başbakan olduğunu hatırlattı.

Geride kalan 12 yılda Ankara-Kahire hattında keskin dönüşlerin yaşandığını kaydeden BBC, diplomatik gerginliğe rağmen Akdeniz'in iki kıyısındaki ülkelerin ekonomik ilişkilerinin kesilmediğini, aksine iki kat artarak 10 milyar dolara ulaştığını yazdı.

Arap Baharı'yla birlikte Türkiye ve Mısır arasında başgösteren sorunları sıralayan BBC Arapça, 2021 yılında yeniden başlayan temaslara rağmen gerginliğin 2022 Dünya Kupası sırasında Erdoğan ve Sisi'nin ünlü tokalaşmasına kadar devam ettiği yorumunu yaptı. BBC'ye göre, ardından Ankara-Kahire arasında hızlı bir yakınlaşma görüldü.

BÖLGESEL İTTİFAKIN AYAK SESLERİ
Yayın organına görüş veren El Ahram Siyasi ve Stratejik Araştırmalar Merkezi araştırmacısı Dr. Beşir Abdulfettah, ziyaretin zamanlamasına dikkat çekiyor:

"Ziyaretin özellikle Orta Doğu'daki kırılganlığın ortaya çıkmasının ardından gelecekte Türkiye-Mısır ilişkilerine yön verecek yeni bir bölgesel ilişkiler sistemi kurabileceğini tahayyül ediyorum."

Büyükelçi Ahmed Hasan Rakha ise, Mısır'ın Türkiye ile Yunanistan arasındaki deniz sınırları sorununda arabulucu olabileceğini söyledi.

Şarkul Avsat, Mısır seyahati öncesinde Ankara'nın Kahire'ye silahlı insansız hava aracı satışına onay verdiğini belirtip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sözlerini sayfasına taşıdı. Yayın organına göre, Fidan Türkiye ve Mısır arasındaki normalleşme sürecinin büyük oranda tamamlandığını söyledi.

El Arabiya, Türkiye ve Mısır arasında yaklaşık yıllardır süren soğukluğun ardından Kahire ziyaretinin gerçekleştiğine değindi, seyahati normalleşme sürecinin zirve noktası olarak niteledi.

11 yıl sonra ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır topraklarına ayak bastığını kaydeden El Arabiya, ziyaretin hemen öncesinde Ankara'nın Kahire'ye Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracı (SİHA) satışını duyurduğunu hatırlattı. El Arabiya, Bayraktar TB2 SİHA'ların dünyanın en iyi drone'larından biri olarak kabul edildiğinin altını çizdi.

Mısır'da yayımlanan Yum 7 gazetesine konuşan Mısır'ın eski Türkiye Büyükelçisi Abdurrahman Salah, ziyareti yeni bir bölgesel ittifak yaratmak için bir fırsat olarak gördüğünü söyledi. Her iki ülkenin de birbirine ihtiyaç duyduğunun altını çizen büyükelçi, ziyaretin yakın ilişkiler için bir doğum belgesi olmasını umduğunu dile getirdi.

Russia Today'in Arapça sayfası, 'Erdoğan: Birleşik Arap Emirlikleri ile 50 milyar dolarlık ticaret hedefliyoruz' başlığıyla sunduğu haberde Ankara ve Abu Dabi arasındaki ticaretin halihazırda 20 milyar doları aştığını aktardı. Russia Today, haberinde Erdoğan'ın Türkiye'de şu anda 600'e yakın Birleşik Arap Emirlikleri şirketinin ticari faaliyet gösterdiği bilgisini verdiğini de kaydetti.

BİR DÖNÜM NOKTASI: BÖLGE AÇISINDAN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Öte yandan Middle East Eye (MEE) Türkiye ve Mısır'ın 10 yıldır süren anlaşmazlığa son vererek 'bir dönüm noktası' içinde olduğunu yazdı.

Analistlerin Türkiye-Mısır ilişkilerinin sadece iki ülke için değil bölge açısından da kritik önem taşıdığını söylediğine dikkat çeken MEE, İtalya Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CeSI) Orta Doğu ve Kuzey Afrika sorumlusu Giuseppe Dentice'in ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da!

Erdoğan'a Mısır ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da eşlik etti.

12 YIL SONRA YAPILAN ZİYARET NEDEN ÖNEMLİ?
Başkan Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır'a yapmış olduğu ziyaret sadece iki ülke için değil, bölgesel olarak da tarihi bir gelişme olarak görülüyor.

İsrail, Kıbrıs, Yunanistan, Libya, Sudan ve diğer Arap dünyasından da yakından izlenen ziyaretin iki lider arasındaki soğukluk dönemini bitireceği de öngörülüyor.

MISIR-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Başkan Erdoğan, Mısır'a son ziyaretini 2012'de gerçekleştirmişti. İki ülke arasındaki ilişkiler, Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin 2013 yılında darbeyle devrilmesinin ardından bozulmuştu.

SENELER SONRA BÜYÜKELÇİ ATANDI
Türkiye'de yaşanan asrın felaketinin ardından iki ülke arasında normalleşme süreci başladı.

Mısır Dışişleri Bakanı deprem bölgesini ziyaret için Türkiye'ye geldi ve yardımlar konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Çavuşoğlu'nun da Kahire'yi ziyaretiyle iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önemli adımlar atılmış oldu.

Yaşananların hemen ardından Temmuz 2023'te iki ülke karşılıklı olarak büyükelçi atama kararı aldı.

İki cumhurbaşkanı, 2023 senesinde uluslararası toplantılar marjında iki kez yüz yüze görüşme fırsatı buldular ve diyaloğu sıkılaştırdılar.

TARAFLARIN TARİHİ ZİYARETTEN BEKLENTİSİ NE?
Başkan Erdoğan Mısır ziyareti ile Türkiye'nin bölgedeki etkin varlığını ve gücünü göstermek istiyor.

Ayrıca Erdoğan'ın İsrail yönetimini ağır eleştirileri ve Kahire'den vereceği mesajlar İslam ülkeleri tarafından merak ediliyor.

Öte yandan Kahire yönetimi ise ikili ilişkilere hatta Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerine ilgi gösteriyor.

Ayrıca Türkiye'nin Mısır'da 2 milyar doları aşan yatırımının da genişletilmesi her iki tarafın gündeminde.

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