Rusya’dan kanser aşısı atılımı! Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkladı: Üretmeye yaklaştık

"YENİ NESİL İLAÇLAR ÜRETMEYE YAKLAŞTIK"

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.