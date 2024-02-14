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Rusya'dan kanser aşısı atılımı! Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkladı: Üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, kanser aşısı ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştıklarını söyledi. Putin, ayrıca Rusya'da son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığını ve onkoloji vakalarının yarısından fazlasının ilk aşamada tespit edildiğini ifade etti.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 21:48 Güncelleme 14 Şubat 2024, 21:57
Rusya’dan kanser aşısı atılımı! Devlet Başkanı Vladimir Putin açıkladı: Üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Gelecek Teknolojileri Forumu" adlı etkinlikte konuştu.



Rusya çapında son beş yılda 500'den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, "Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu.

Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor." ifadesini kullandı.

"YENİ NESİL İLAÇLAR ÜRETMEYE YAKLAŞTIK"
Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, "Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar." açıklamasında bulundu.



Rusya'da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.

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