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ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında peş peşe silah sesleri! Polis güvenlik önlemi aldı: Yaralılar var

Son dakika haberleri... ABD’nin Missouri eyaletindeki Kansas City’de Super Bowl’u kazanan Kansas City Chiefs takımı için düzenlenen geçit töreni sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Silah seslerinin ardından polis çevrede güvenlik önemli alırken bazı kişilerin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 23:55 Güncelleme 15 Şubat 2024, 00:03
ABD’de Super Bowl şampiyonluk kutlamasında peş peşe silah sesleri! Polis güvenlik önlemi aldı: Yaralılar var

ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı.

▶️ ABD'de Super Bowl şampiyonluk kutlamasına silahlı saldırı!

ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDI
Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.

POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI: YARALILAR VAR
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.

Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.

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