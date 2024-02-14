ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı.
ABD'de geçit töreni sırasında kalabalığa ateş açıldı.
ÇOK SAYIDA SİLAH SESİ DUYULDI
Kansas City polisinin açıklamasına göre Super Bowl kutlaması için şehir meydanında toplanan binlerce kişi dağılırken, çok sayıda silah sesi duyuldu.
POLİS GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI: YARALILAR VAR
Meydanda bulunan Union Station'ın batı bölgesinde silah sesleri duyulurken, kutlamaya katılan bazı kişilerin yaralandığı bildirildi.
Silah seslerinin duyulduğu anlarda kutlamaya katılanların panikle bölgeden uzaklaştığı görülürken, polis çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayla ilgili olduğu düşünülen iki kişiyi gözaltına alan polis soruşturma başlattı.