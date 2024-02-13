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Soykırımcı İsrail'e tepki yağıyor! Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Gazze'nin boşaltılması İsrail'in meşru müdafaa hakkı değil

Terör devleti İsrail'e dünyadan tepki yağıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in meşru müdafaa hakkının Filistinlilerin Gazze'den sınır dışı edilmesini içermediğini söyledi ve Filistinlilerin Gazze'den sürgün edilmesine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 14:10 Güncelleme 13 Şubat 2024, 14:10
Soykırımcı İsrail’e tepki yağıyor! Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock: Gazze’nin boşaltılması İsrail’in meşru müdafaa hakkı değil

Terör devleti İsrail Gazze'de aylardır dünyanın gözü önünde soykırım suçu işlerken sessiz kalan ülkelerden soykırıma tepkiler gelmeye başladı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in meşru müdafaa hakkının Filistinlilerin Gazze'den sınır dışı edilmesini içermediğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena BaerbockAlmanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock

SÜRGÜN MEŞRU MÜDAFAA DEĞİLDİR

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Tel Aviv ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Refah'taki Filistinliler için "güvenli koridorlar" oluşturmanın İsrail ordusunun sorumluluğunda olduğunu söyledi

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, İsrail'in meşru müdafaa hakkının Filistinlilerin Gazze'den 'sınır dışı edilmesini' içermediğini söyledi

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