PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Soykırımcı İsrail batıyor! Moody's, 5 Siyonist bankasının kredi notunu düşürdü

Soykırımcı İsrail batmaya devam ediyor. Moody's, geçen hafta işgalci İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 5 Siyonist bankasının kredi notunu düşürdü.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Şubat 2024, 01:13 Güncelleme 14 Şubat 2024, 01:15
Soykırımcı İsrail batıyor! Moody’s, 5 Siyonist bankasının kredi notunu düşürdü
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 5 Siyonist bankasının kredi notunu düşürdü.

Moody's, geçen hafta işgalci İsrail'in ülke kredi notunu düşürmesinin ardından bugün de İsrailli bankalar için not değerlendirmesinde bulundu.


SİYONİST BANKALARININ NOTU DÜŞÜRÜLDÜ
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, İsrailli beş bankanın uzun ve kısa vadeli mevduat kredi notunun düşürüldüğü, not görünümlerinin de negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada, notu düşürülen bankalar, Bank Leumi Le-Israel, Bank Hapoalim, Mizrahi Tefahot Bank, Israel Discount Bank ve First International Bank of Israel olarak sıralandı.


İŞGALCİLERE GAZZE TOKADI!
Not indiriminin Moody's'in 24 Ekim 2023'te başlattığı incelemenin bir sonucu olduğu aktarılan açıklamada, devam eden çatışmaların tırmanmasının bankaların şu anda varsayılandan daha ciddi şekilde etkilenmesine yol açabileceği vurgulandı.

Açıklamada, askeri çatışmalar ve zayıflayan güvenlik ortamı nedeniyle bankaların sosyal risklerinin arttığı, bu durumun da negatif görünümün etkeni olduğu ifade edildi.

Moody's, 9 Şubat'ta İsrail'in kredi notunu "A1"den "A2"ye düşürmüş, kredi notu görünümünü negatife çevirmişti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA