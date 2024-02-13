Küresel piyasalarda gözler ABD’nin enflasyon verilerine çevrildi! Altında önemli bekleyiş! Fiyatlar ne olacak?

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e gerileyerek Mart 2020'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti. Bugün gözler ülkede açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken, analistler, enflasyonunun aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,9 olacağının tahmin edildiğini aktardı.

Fed'in ilk faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin daha fazla ipucu için banka yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, bankanın ne zaman ve ne kadar faiz indirimi yapacağını tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti. Fed'in enflasyonla mücadelesine yönelik pek çok riskin olmaya devam ettiğine işaret eden Bowman, bankanın mevcut politika faizinin doğru yerde olduğunu, "yakın gelecekte" faiz indirimini uygun görmediğini ifade etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin de son birkaç yılda fiyatları yükselterek kar marjlarını ve satışlarını artıran ABD'li işletmelerin, ciddi artış uygulamalarından vazgeçme konusunda yavaş olabileceği riskinin bulunduğuna dikkati çekti. Barkin, "Enflasyonist baskının devam edeceği yönünde gerçek bir risk olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tahvil piyasaları dar banttaki seyrine devam ederken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,18, dolar endeksi 104,2 seviyesinde bulunuyor. Güçlü dolar ve son 2 ayın zirvesine yakın tahvil faizleri altının ons fiyatını baskılamayı sürdürürken, dün düşüş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyan altınının ons fiyatı yeni günde yatay seyirle 2.020 dolardan alıcı buluyor.