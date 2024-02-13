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Başkan’ın BAE ve Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan korktu: İsrail yakın takipte! Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya Türkiye’nin Erdoğan’ı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın onur konuğu olarak katılacağı Dünya Hükümetler Zirvesi Kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır ziyaretleri dünya basınında geniş yankı uyandırdı. İsrail ve Batı basını Başkan Erdoğan’ın görüşmelerinde gündemin Gazze olacağına dikkat çekerken Yunan basını ise “Mavi Vatan” korkusu ile “Atina Ankara’yı takip etmeli” dedi. Al Monitor ise Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya “Erdoğan etkisi”ne dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 13 Şubat 2024, 11:28 Güncelleme 13 Şubat 2024, 11:56
Başkan’ın BAE ve Mısır ziyareti dünya basınında! Yunan korktu: İsrail yakın takipte! Doğu Akdeniz’den Etiyopya’ya Türkiye’nin Erdoğan’ı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan onu konuğu olarak katılacağı Dünya Hükümetler Zirvesi kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) geldi. Başkan Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ı kapsayan üç günlük ziyareti dünya basınına damga vurdu.

Başkan Erdoğan BAEde! Dünya Hükümetler Zirvesine onur konuğu olarak katılacakBaşkan Erdoğan BAEde! Dünya Hükümetler Zirvesine onur konuğu olarak katılacak
Başkan Erdoğan BAE'de! Dünya Hükümetler Zirvesi'ne onur konuğu olarak katılacak

"DOĞU AKDENİZ'DEN ETİYOPYA'YA TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'I

Al Monitor'de yayımlanan "Doğu Akdeniz'den Etiyopya'ya kadar Türkiye'nin Erdoğan'ı, Mısır'ın Sisi'si bölgesel eksen oluşturabilir mi?" başlıklı bir köşe yazısında "Türkiye ve Mısır arasındaki buzların erimesi ve insansız hava aracı (İHA) satış paketinin ardından Türkiye-Mısır savunma iş birliği ve Türkiye Cumhurbaşkanı'nın yaklaşan Mısır ziyareti bölgede yeni bir ivme yaratabilir." İfadelerine yer verildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN MISIR ZİYARETİ YUNAN'I KORKUTTU

Yunan Prothothema, Başkan Erdoğan'ın Mısır ve BAE ziyaretlerini yakın takibe aldı. "Ankara şu anda Doğu Libya'da da açılışlar yapmaya çalışıyor. Başkan Dibeybe ile görüşmek üzere beklenmedik bir şekilde Trablus'a gelen Hakan Fidan'ın Bingazi'de konsolosluk açılacağını duyurması tesadüf değil." Diyen Protothema, "Türkiye Cumhurbaşkanı Deniz Hukuku'na ve Yunanistan'ın çıkarlarına aykırı olan deniz bölgelerine ilişkin Türkiye-Mısır anlaşması önerilerini yeniden gündeme getirmeye çalışıyor." İfadelerini kullandı.

"ATİNA ANKARA'YI TAKİP ETMELİ"

Protothema, ayrıca, Yunanistan'ın sürekli olarak Türkiye'nin hamlelerini takip etmesi gerektiğini vurguladı ve "Kahire ve Trablus'taki girişimlerinin nihai hedefi o bölgede hegemonik bir rol üstlenmek ve Yunanistan aleyhine 'Mavi Vatan'ı pekiştirmekten başka bir şey olmayan Ankara'nın hareketleri Yunan diplomasisinin sürekli denetimi altında olmalıdır." İfadelerini kullandı.

Reuters, "Türk lider Erdoğan, Mısırlı Sisi ile yapılacak görüşmelerde Gazze'nin gündemin ön sıralarında yer alacağını söyledi" başlığını kullandı ve Ankara ile Kahire'nin geçtiğimiz yıl büyükelçi atayarak karşılıklı ilişkileri geliştirmesinin ardından Başkan Erdoğan'ın Mısır'a ilk ziyaretini yapacağını vurguladı.

İSRAİL BASINI YAKIN TAKİPTE

İsrail gazetesi the Jerusalem Post, Başkan Erdoğan'ın ziyaretini "Türk lider Erdoğan Mısırlı Sisi ile yapılacak görüşmelerde Gazze'nin gündemin ön sıralarında yer alacağını söyledi." İfadeleri ile duyururken Başkan Erdoğan-Sisi görüşmesinde bir numaralı gündemin Gazze olacağına dikkat çekti.

12 YIL SONRA İLK KEZ

Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarına başlarken Dubai'de "Geleceğin Hükümetlerini Şekillendirmek" teması ile Dünya Hükümetler Zirvesi'ne katılacak. Dubai'de BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüşecek olan Başkan Erdoğan, Çarşamba günü, 12 yıl sonra ilk kez Mısır'a gidecek ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ile bir araya gelecek.

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