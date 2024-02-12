Turizmde Türkiye yılı! İngiliz basını ‘Fransa’yı geride bırakacak’ diyerek o bölgeleri tavsiye etti: Dünyanın en misafirperver halkı

Türkiye turizm alanında öncü konuma emin adımlarla ilerlerken İngiliz gazetesi Telegraph, "Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?" diye sordu ve 2024 içi seyahat planı yapan Avrupalılara Türkiye'yi önerdi.

"FRANSA'YI GERİDE BIRAKACAK"

Türkiye'nin 2024'te Avrupa'nın İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan Fransa'yı bile geride bırakacağını belirten Telegraph, "Türkiye'nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay. Eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici gulet yolculuklarına kadar her şeyi için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda Truva, Efes ve Göbekli Tepe gibi büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kars, İshak Paşa Sarayı

TELEGRAPH O BÖLGELERİ TAVSİYE ETTİ

Türkler için "Avrupa ve Orta Doğu'nun ve de dünyanın en misafirperver halklarından biri" ifadelerini kullanan Telegraph, Fethiye, Antalya, Kapadokya, Efes, Kars gibi turistik bölgeleri tek tek tavsiye etti.

Fethiye

Telegraph, tavsiye ettiği güzergahlara nasıl gidileceğini de detaylı şekilde tek tek anlattı.