SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Turizmde Türkiye yılı! İngiliz basını ‘Fransa’yı geride bırakacak’ diyerek o bölgeleri tavsiye etti: Dünyanın en misafirperver halkı

Türkiye turizmde öncü konuma yükselirken İngiliz gazetesi Telegraph, “2024 Türkiye’de tatil yılı” dedi ve seyahat planı yapanlara Türkiye’yi tavsiye etti. “Türkiye’nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay” ifadelerini kullanan ve Türkiye’nin Fransa’yı bile geride bırakacağını belirten Telegraph, Türklerin dünyanın en misafirperver halkı olduğunu da belirtti ve Avrupalı turistlere Türkiye rotası çizdi. İşte, Telegraph’ın Türkiye’de tavsiye ettiği tatil beldeleri…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 15:04 Güncelleme 12 Şubat 2024, 15:29
Turizmde Türkiye yılı! İngiliz basını ‘Fransa’yı geride bırakacak’ diyerek o bölgeleri tavsiye etti: Dünyanın en misafirperver halkı

Türkiye turizm alanında öncü konuma emin adımlarla ilerlerken İngiliz gazetesi Telegraph, "Neden bu yıl Türkiye'de tatil yılı?" diye sordu ve 2024 içi seyahat planı yapan Avrupalılara Türkiye'yi önerdi.

"FRANSA'YI GERİDE BIRAKACAK"

Türkiye'nin 2024'te Avrupa'nın İspanya'dan sonra en çok ziyaret edilen ikinci ülkesi olan Fransa'yı bile geride bırakacağını belirten Telegraph, "Türkiye'nin popülaritesinin neden arttığını anlamak çok kolay. Eğlence dolu aile plaj tatillerinden dinlendirici gulet yolculuklarına kadar her şeyi için ideal olan 6 bin kilometreden fazla güneşli Ege ve Akdeniz kıyı şeridine sahip olmakla kalmıyor, aynı zamanda Truva gibi çok sayıda Truva, Efes ve Göbekli Tepe gibi büyüleyici Unesco Dünya Mirası Alanı'na da ev sahipliği yapıyor." ifadelerini kullandı.

Kars, İshak Paşa SarayıKars, İshak Paşa Sarayı

TELEGRAPH O BÖLGELERİ TAVSİYE ETTİ

Türkler için "Avrupa ve Orta Doğu'nun ve de dünyanın en misafirperver halklarından biri" ifadelerini kullanan Telegraph, Fethiye, Antalya, Kapadokya, Efes, Kars gibi turistik bölgeleri tek tek tavsiye etti.

FethiyeFethiye

Telegraph, tavsiye ettiği güzergahlara nasıl gidileceğini de detaylı şekilde tek tek anlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplandı! Masada hangi konular var?
Başkan Erdoğan, Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı’yı kabul etti
Türk Telekom
Özgür Özel’de ’İzmir’ endişesi! İmamoğlu fondaşlar üzerinden vuruyor: CHP’de heyecan uyandıracak iddialı adaylar yok
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Türkiye’ye döndü
CHP PM’de dananın kuyruğu kopuyor! Özgür Özel’den İmamoğlu’na Kadıköy ve Çankaya’da kesik... İki ilçede DEM’den icazet
Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final kuraları çekildi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor’un rakipleri...
İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı davasında mütalaa açıklandı! PKK’lı terörist Albashır için 3 bin yıla kadar hapis istendi
AK Parti’nin Küçükçekmece’deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! Olayda kullanılan araç bulundu... 4 kişinin kimliği belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacıyı duygulandıran Filistin sorusu! Kenan İmirzalıoğlu’nun sözleri geceye damga vurdu: Sadece yüzde 1
Trump’tan NATO çıkışı: Müttefiklerine para akışını kesecek! Avrupa’nın korkuları alevlendi
Bağ-Kur’luların gözü kulağı bu reformda! 7200 gün kimleri kapsayacak? Primi tamamlayan hemen emekli olacak mı?
CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’den ’Ramazan ayını kana bulama’ planı! Refah’a saldırdılar: Yüzlerce ölü ve yaralı var
İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’a gidiyor
ÇALIŞANA YÜKSEK TAZMİNAT FORMÜLÜ | Tablo tablo maaşa göre kim, ne kadar alacak? 2024 Kıdem ve ihbar ödemesi nasıl hesaplanır?
SON DAKİKA