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Okul gezisinde büyük şok! İngiltere’den Fransa’ya okul gezisine giden öğrenciler bagajlarında iki göçmen buldu

İngiltere’nin Hampshire bölgesinden Fransa’ya okul gezisine giden çocuklar arabalarının bagajlarında gördükleri karşısında dehşete düştü. Hafta sonu Fransa’ya düzenlenen okul gezisinden sonra Hounsdown Okulu’na dönen 9. Ve 10. sınıf öğrencileri bagajda 20’li yaşlarında iki adam saklandığını gördü.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:12 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:13
Okul gezisinde büyük şok! İngiltere’den Fransa’ya okul gezisine giden öğrenciler bagajlarında iki göçmen buldu

Fransa'da üç günlük okul gezisinin ardından İngiltere'ye, okullarına dönen Houndsdown Okulu öğrencileri beklenmedik iki yolcu ile karşılaştı.

BAGAJDA İKİ GÖÇMEN BULDULAR

Houndsdown Okulu öğretmenleri ve öğrencileri aracın bagajında 20'li yaşlarının başında olduğu tahmin edilen iki adamın çantalarıyla birlikte saklandığını gördü. İki göçmenin eşyaları buruşuktu. Ebeveynlerden biri oğlunun çantasının idrarla kaplı olduğunu söyledi.

İngiliz Daily Mail, olay yerine polis çağrıldığını fakat herhangi bir tutuklama yapılmadığını belirtti. Daily Mail'e göre iki gencin yasadışı göçmen olduğu düşünülüyor.

VELİLER O ANLARI ANLATTI

Ebeveynlerden biri "Çocuklar çantalarını almak için öne doğru ilerlerken orada birinin oturduğunu görmek kesinlikle şok ediciydi." şeklinde konuştu.

Hampshire Polisi Sözcüsü "10 Şubat Cumartesi günü saat 17.15'ten hemen önce Totton'daki Houndsdown Okulu'nda muhtemelen yasadışı göçmen olan iki kişinin bulunduğunu bildirmek üzere çağrıldık. Görevliler katıldı. Hiçbir tutuklama yapılmadı." şeklinde açıklama yaptı.

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