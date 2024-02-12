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Karabağ'da ateşkes bozuldu! Ermeniler Azerbaycan sınır muhafızlarını hedef aldı: Bir asker yaralandı

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonundan beş ay sonra ateşkes ilk kez bozuldu. Ermeni kuvvetleri Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Zengilan ilçesi yakınlarındaki Devlet Sınır Teşkilatına bağlı Sınır Muhafızlarının mevzilerine saldırdı. Olayda bir asker yaralandı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:01 Güncelleme 12 Şubat 2024, 17:19
Karabağ’da ateşkes bozuldu! Ermeniler Azerbaycan sınır muhafızlarını hedef aldı: Bir asker yaralandı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında 19 Eylül'de düzenlenen antiterör operasyonunun ardından başlayan ve beş aydır devam eden ateşkes bozuldu.

KARABAĞ'DA ATEŞKES İLK KEZ BOZULDU

12 Şubat günü yerel saatle 13.37'de Azerbaycan-Ermenistan konvansiyonel sınırındaki Zengilan ilçesi yakınlarında, Gafan ilçesinin Nerkin-And yerleşim yerinde bulunan Ermeni Silahlı Kuvvetlerinin mevzilerinden silah sesleri yükseldi.

Azerbaycan haber kanalı News.Az, saldırının Zengilan ilçesine bağlı Kollugişlak köyündeki Devlet Sınır Teşkilatına bağlı Sınır Muhafızlarının mevzilerini hedef aldığını bildirdi.

AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI

Saldırı sonucunda Azerbaycan Devlet Sınır Teşkilatında görevli asker Halilzade Parviz Ağakişi yaralandı. Askeri asker helikopterle özel bir tıbbi tesise tahliye edildi.

Azerbaycan'dan yapılan açıklamada sahada kontrolün sağlandığı bildirildi.

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