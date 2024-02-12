Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı

Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı 'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.





ABD'Lİ SENATÖRDEN SOYKIRIM DESTEKÇİSİ KONGRE'YE TEPKİ

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders ise Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve ona destek veren Kongre'yi eleştirdi. Sanders, "Kongre, sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek." dedi.

"DAHA NE KADAR ÇOCUK VE MASUM İNSAN EZİLECEK?"

Senato'da yaptığı konuşmada Sanders, Netanyahu'nun Gazze'deki halkı "küçük parçalara bölerek ezeceği" yönündeki sözlerini hatırlattı ve "Amerikalılar ve ABD Kongresi olarak sormamız gereken soru şu: Bu süreçte Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" şeklinde konuştu.

Gazze'deki katliamın derhal son bulması gerektiğini söyleyen Sanders, "Başkan Biden haklı; bu son bulmalı ve bu ABD olarak bizim elimizde ancak şimdi Kongre, aşırı sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek." dedi.

"NETANYAHU'YU ÖDÜLLENDİRMEK Mİ İSTİYORUZ?"

Sanders, Netanyahu'ya aktarılacak yardımların sadece daha fazla kadın ve çocuğun ölmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, "Biz, tam da ABD Başkanı'nın kendisinden yapmasını istediği her şeyi tam anlamıyla görmezden gelen Netanyahu'yu gerçekten de ödüllendirmek mi istiyoruz?" diye sordu.

ABD'li senatör, "Gerçekten de İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin liderine daha fazla destek vermek istiyor muyuz, ki bu adam siyasi kariyerini iki devletli çözüm önerisini yok etmeye adamıştır." şeklinde konuştu.

Biden ve Netanyahu pazar günü "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.