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Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı

İsrail'in vahşetine ilk günden itibaren destek veren ABD Başkanı Joe Biden çileden çıktı. Katil Netanyahu'ya sinkaflı küfür eden Biden, Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi. Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı. Öte yandan ABD’li Senatör Bernie Sanders ise "Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" dedi ve soykırımcı İsrail’e destek gösteren ABD Kongresi’ni hedef aldı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:50 Güncelleme 13 Şubat 2024, 09:41
Kanlı ortaklar birbirine girdi! Önce Biden sonra Sanders… Joe Netanyahu’ya küfretti ABD’li Senatör Kongre’yi hedef aldı

Soykırımcı İsrail ile en büyük destekçisi ABD arasındaki çatlak büyüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın özel görüşmelerinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür ettiğinin öğrenilmesinin ardından ABD'li Senatör Bernie Sanders'tan da terör devleti İsrail'e ve soykırıma destek veren ABD'ye tepki geldi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü.

NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.



Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.



Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.



ABD'Lİ SENATÖRDEN SOYKIRIM DESTEKÇİSİ KONGRE'YE TEPKİ

ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders ise Gazze'deki saldırıları nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve ona destek veren Kongre'yi eleştirdi. Sanders, "Kongre, sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek." dedi.

"DAHA NE KADAR ÇOCUK VE MASUM İNSAN EZİLECEK?"

Senato'da yaptığı konuşmada Sanders, Netanyahu'nun Gazze'deki halkı "küçük parçalara bölerek ezeceği" yönündeki sözlerini hatırlattı ve "Amerikalılar ve ABD Kongresi olarak sormamız gereken soru şu: Bu süreçte Netanyahu tarafından daha ne kadar çocuk ve masum insan ezilecek?" şeklinde konuştu.

Gazze'deki katliamın derhal son bulması gerektiğini söyleyen Sanders, "Başkan Biden haklı; bu son bulmalı ve bu ABD olarak bizim elimizde ancak şimdi Kongre, aşırı sağcı Netanyahu hükümetine 14 milyar dolar daha askeri yardım yapmaya hazırlanıyor. Böylece Netanyahu'ya Gazze'yi dümdüz etmesi için daha fazla bomba alması ve binlerce masum insanı daha öldürmesine olanak verecek." dedi.

"NETANYAHU'YU ÖDÜLLENDİRMEK Mİ İSTİYORUZ?"

Sanders, Netanyahu'ya aktarılacak yardımların sadece daha fazla kadın ve çocuğun ölmesi anlamına geleceğini vurgulayarak, "Biz, tam da ABD Başkanı'nın kendisinden yapmasını istediği her şeyi tam anlamıyla görmezden gelen Netanyahu'yu gerçekten de ödüllendirmek mi istiyoruz?" diye sordu.

ABD'li senatör, "Gerçekten de İsrail tarihinin en aşırı sağcı hükümetinin liderine daha fazla destek vermek istiyor muyuz, ki bu adam siyasi kariyerini iki devletli çözüm önerisini yok etmeye adamıştır." şeklinde konuştu.

Biden ve Netanyahu pazar günü "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

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