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Kanlı ortaklar birbirine girdi! ABD Başkanı Joe Biden'dan Netanyahu'ya sinkaflı küfür: Bu adam...

İsrail'in vahşetine ilk günden itibaren destek veren ABD Başkanı Joe Biden çileden çıktı. Katil Netanyahu'ya sinkaflı küfür eden Biden, Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi. Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 17:50 Güncelleme 12 Şubat 2024, 18:04
Kanlı ortaklar birbirine girdi! ABD Başkanı Joe Biden’dan Netanyahu’ya sinkaflı küfür: Bu adam...

ABD Başkanı Joe Biden'ın, özel görüşmelerinde çevresine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında sinkaflı küfür kullandığı ileri sürüldü.



NBC News'in Biden'ın özel sohbetlerinde bulunan ve ismi açıklanmayan beş ayrı kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı, yakın dönemde Netanyahu'yu en az 3 özel sohbetinde hakaret içeren sıfatla niteledi.



Biden, özel sohbetlerinde, İsrail'in ateşkesi kabul etmesi için çaba gösterdiğini ancak Netanyahu'nun kendisinin "burnundan getirdiğini" söyledi.



Habere göre, Netanyahu ile başa çıkmanın imkansız olduğunu belirten Biden, çevresiyle İsrail Başbakanı'na ilişkin konuşmalarında Netanyahu'dan "bu adam" gibi küçümseyici ifadeler de kullandı.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Biden'ın, Netanyahu hakkında söz konusu ifadeleri kullanmadığı savunuldu.



Biden ve Netanyahu dün "Hamas'ın elinde kalan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik devam eden çabaları" ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın, Netanyahu'ya "Refah'ta 1 milyondan fazla insanın güvenliğini sağlamak için inandırıcı ve uygulanabilir bir plan olmadan askeri operasyona başlamaması gerektiği" görüşünü yinelediği ifade edilmişti.

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