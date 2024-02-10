ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Putin tarihi açıklamalar yaptı! " Propaganda savaşında ABD'yi yenmek zor"

Murdoch'un kanalı FOX'tan ağır baskılar nedeniyle ayrılan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, gündem belirlemeye devam ediyor.
Murdoch'un kanalı FOX'tan ağır baskılar nedeniyle ayrılan ABD'li gazeteci Tucker Carlson, gündem belirlemeye devam ediyor.
Son olarak Moskova'da Rusya Lideri Vladimir Putin'le röportaj yapan Carlson, dünya siyasetinin merkezinin İstanbul olduğunu bir kez daha ilan etti. İşte Putin'in Carlson'a açıklamaları:
KUZEY AKIM PATLAMASI
İstanbul'da Ukrayna heyetini temsil eden David Arakhamia, barış anlaşmasına ön imzayı attı. Telefon görüşmesi yaptı. Sonra tüm dünyaya açıkça şunu söyledi, biz bu belgeyi imzalamaya hazırdık ama Bay Johnson, Rusya'yla savaşmanın daha iyi olduğunu söyleyerek bizi bunu yapmaktan caydırdı.
Bu benim için çok üzücü çünkü Bay Arakhamia'nın ifadesiyle bu düşmanlıkları bir buçuk yıl önce savaşla durdurabilirdik. Bay Johnson şu anda nerede? Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın!
Evet medya konusunda ABD güçlüdür. Kuzey Akım'ın kimin patlattığını soruyorsunuz. Belli değil mi? Propaganda savaşında ABD'yi yenmek zor. Çünkü ABD dünya medyasının tamamını Avrupa medyasının çoğunu kontrol ediyor. Medyayı finans kurumları destekliyor, istediklerini yazdırıyorlar.
REKOR İZLENME
Tucker Carlson'ın Putin röportajı izlenme rekorlarını da alt üst etti. X'te sadece 24 saat için 150 milyon kişinin izlediği 2 saatlik röportaj, 50'den fazla ülkede trend topic oldu. Youtube'da da röportajın farklı bölümleri kısa sürede 8 milyon izleyiciye ulaştı.