ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a konuşan Putin tarihi açıklamalar yaptı! " Propaganda savaşında ABD'yi yenmek zor"



Bu benim için çok üzücü çünkü Bay Arakhamia'nın ifadesiyle bu düşmanlıkları bir buçuk yıl önce savaşla durdurabilirdik. Bay Johnson şu anda nerede? Ukrayna ile İstanbul'da imzalar atılmıştı, neden tekrar yapılmasın!

Evet medya konusunda ABD güçlüdür. Kuzey Akım'ın kimin patlattığını soruyorsunuz. Belli değil mi? Propaganda savaşında ABD'yi yenmek zor. Çünkü ABD dünya medyasının tamamını Avrupa medyasının çoğunu kontrol ediyor. Medyayı finans kurumları destekliyor, istediklerini yazdırıyorlar.

REKOR İZLENME

Tucker Carlson'ın Putin röportajı izlenme rekorlarını da alt üst etti. X'te sadece 24 saat için 150 milyon kişinin izlediği 2 saatlik röportaj, 50'den fazla ülkede trend topic oldu. Youtube'da da röportajın farklı bölümleri kısa sürede 8 milyon izleyiciye ulaştı.