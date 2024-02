Petrol endüstrisinin devi Rockefeller’dan Biden’a doğal gaz baskısı! Çevrecilere para yağdırıp ihracatı durdurdu

BLOOMBERG VE ROCKERFELLER FEDERAL YETKİLİLERE ERİŞTİ

Wall Street Journal, Bloomberg ve Rockefeller tarafından kontrol edilen hayır kurumlarından fon alan aktivistlerin Washington, Houston ve Dubai gibi yerlerde Beyaz Saray'a ve federal yetkililere erişebildiğini ortaya çıkardı.

Biden yönetiminden bir yetkili Wall Street Journal'a LNG ihracat merkezlerine karşı "dikkatimizi çektiler" şeklinde konuştu.

Rockefeller Aile Fonu'nun yeşil aktivizmi finanse edenlerin Amerikan petrol ve gaz endüstrisine odaklanmalarını teşvik etmek amacıyla 2018'de Petrol ve Gaz Fon Sağlayıcı İşbirliğini kurduğunu belirten Wall Street Journal, diğer sivil toplum kuruluşları ile de birlikte olduklarını belirtti.

RUSYA VE KATAR ÖNE ÇIKACAK

ABD milyarderlerin Körfez bölgesinde LNG geliştirmeyle mücadele eden yerel aktivistleri tespit ettiğini ve aktivistlere mali destekte bulunduğunu belirten Wall Street Journal, enerji sektörü uzmanlarının ise bu hareketin Rusya ve Katar gibi ülkelerde yabancı doğal gaz üretimini güçlendirebileceğine dikkat çekti.

PETROL VE DOĞAL GAZ ŞİRKETLERİNDEN TEPKİ

Biden'ın kararı petrol ve doğal gaz şirketlerinden ise tepki gördü.

New York'un eski belediye balkanı olan Bloomberg, LNG karşıtı örgütlere yıllardır para akıtıyor. Wall Street Journal'ın belirttiğine göre Biden'a yapılan baskının altında Amazon.com'un milyarder kurucusu Jeff Bezos tarafından finanse edilen bir kuruluş olan Funder Colloborative ve Hive Fund for Climate and Gender Justice de yer alıyor.

ABD, LNG İHRACATINDA ÜÇÜNCÜ SIRADAYDI

2022 yılında Shell, Uluslararası Gaz Birliği ve ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nden derlenen bilgilere göre ABD LNG ihracatında dünyada üçüncü sırada yer alıyordu.

ABD'nin 2025'e kadar küresel piyasalarda LGN ihracatçısı liderliği pozisyonunu sürdürmesi, öte yandan 2025'te Katar'ın liderliği ele alması bekleniyordu.

2021'de ise ABD Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Birleşik Krallık tarafından ithal edilen tüm LNG'nin yüzde 26'sını göndererek Avrupa'nın en büyük LNG kaynağıydı. ABD'yi yüzde 24 ile Katar ve yüzde 20 ile Rusya izliyordu.