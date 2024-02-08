Hamas esir takası için şartlarını açıkladı: Üç aşamalı ateşkes planında detaylar belli oldu! Katil Netanyahu talepleri reddetti saldırı emri verdi

Gazze'de ateşkese olumlu baktığını belirten Hamas, esir ve tutuklu takası için şartlarını duyurdu. Hamas, Mısırlı ve Katarlı arabulucuların sunduğu teklife cevaben üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor. Hamas'ın anlaşmanın garantörlerinin ise Mısır, Katar, Türkiye, Rusya, Birleşmiş Milletler olmasını talep ettiği belirtiliyor.

Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı.



HAMAS'TAN ÜÇ AŞAMALI ATEŞKES PLANI

Filistinli grup, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların sunduğu teklife yanıt olarak üç aşamalı bir ateşkes planı öneriyor. Üç aşamalı ateşkes planının detayları şu şekilde: