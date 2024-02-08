Gazze’de ateşkes için masa kuruluyor: Hamas heyeti katil İsrail ile görüşmeleri tamamlamak için Kahire’de

Hamas heyeti, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gitti.
Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Hamas heyeti, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gitti.
Hamas'tan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiği kaydedildi.
MÜZAKERELER EN AZ 10 GÜN SÜRECEK
Mısırlı yetkililer, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında yeni müzakerelerin en az 10 gün süreceğini tahmin ediyor.
Katar delegasyonunun, Hamas'ın orijinal teklife verdiği yanıta dayanarak Doha ve Kahire arasında ABD ve İsrail'in katkılarıyla arabuluculuk edilen öneri arasındaki farkı kapatmak için "uzun ve derinlemesine" görüşmelere başlamak üzere Mısır'a gelmesi bekleniyor.
GARANTÖR TÜRKİYE
Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıklamıştı.
NETANYAHU, HAMAS'IN ATEŞKES TALEPLERİNİ REDDEDİP YENİ SALDIRI EMRİ VERMİŞTİ
Filistinli kaynaklar, dün Hamas'ın Gazze Şeridi'nde her biri 45 gün sürecek, 3 aşamalı esir takası ve ateşkes öngören planı kabul ettiğini bildirmişti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın ateşkes teklifine ilişkin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile dünkü görüşmesinden sonra ateşkes ve karşılıklı esir takası teklifi sunan Hamas'ın isteklerini kabul etmenin İsrail için yeni bir kıyıma yol açacağını savunmuştu.
Netanyahu ayrıca Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırıya hazırlanması için orduya emir verdiklerini söylemişti.
Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerine seslenen Netanyahu, Hamas'ın taleplerinin "gerçek dışı" olduğunu savunarak, askeri baskıyı sürdürmenin esirleri getirmek için tek seçenek olduğunu, Hamas'ın taleplerini kabul etmenin esirleri serbest bırakmayacağını, "bilakis yeni bir kıyıma yol açacağını" ileri sürmüştü.