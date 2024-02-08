Gazze’de ateşkes için masa kuruluyor: Hamas heyeti katil İsrail ile görüşmeleri tamamlamak için Kahire’de

Hamas heyeti, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire 'ye gitti.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el Hamdan, Hamas'ın Beyrut Ofisinde düzenlediği basın toplantısında, Hamas'ın arabulucu ülkeler üzerinden İsrail hükümetine sunduğu esir takası ve ateşkes mutabakatı hakkında açıklama yaptı. (7 Şubat 2024)

Açıklamada, Hamas'ın Gazze'deki Başkan Yardımcısı Halil el-Hayye öncülüğündeki heyetin, İsrail ile ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Kahire'ye gittiği kaydedildi.

MÜZAKERELER EN AZ 10 GÜN SÜRECEK

Mısırlı yetkililer, anlaşmanın ilk aşaması kapsamında yeni müzakerelerin en az 10 gün süreceğini tahmin ediyor.

Katar delegasyonunun, Hamas'ın orijinal teklife verdiği yanıta dayanarak Doha ve Kahire arasında ABD ve İsrail'in katkılarıyla arabuluculuk edilen öneri arasındaki farkı kapatmak için "uzun ve derinlemesine" görüşmelere başlamak üzere Mısır'a gelmesi bekleniyor.

GARANTÖR TÜRKİYE



Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıklamıştı.