CANLI TAKİP | Katil İsrail Başbakanı Netanyahu kana doymuyor: Saldırılar sürecek! Refah bölgesine saldırı hazırlığı

Terör devleti İsrail'in Gazze'yi 'temizlemek' ve tüm insani barınakları boşaltmak için yeni bir operasyon başlattığı iddia edildi. ABD merkezli iki askeri düşünce kuruluşuna göre İsrail ordusu, Gazze şehrinin orta ve kuzeyinde "tümen büyüklüğünde" bir gücün de dahil olduğu yeni bir "temizlik operasyonu" başlatıyor.

Hamas'ın askeri kanadı El Kassam Tugayları'nın Gazze'nin kuzeyinde yeniden aktif olduğu ve saldırılara hazırlandığına yönelik iddiaların ardından terör devleti İsrail'in bölgede temizlik operasyonu başlatacağı iddiası geldi.

HEDEF TÜM SIĞINAKLARI BOŞALTMAK

İsrail ordu radyosu terör devleti İsrail'in, Filistin topraklarında Hamas'ı ve diğer silahlı grupları yenilgiye uğratmaya yönelik yenilenen operasyonunun bir parçası olarak kuzey Gazze'deki tüm insani sığınakları boşaltmayı planladığını bildirdiğini aktarıyor.

ISW/CTP raporunda, İsrail güçlerinin "kuzey şeridinde çoğunlukla insani barınaklarda yoğunlaşan 200.000 Gazzelinin bulunduğunu" tahmin ettiği belirtiliyor.

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

06.15 Soykırımcı İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Fİlistinlinin evini havaya uçurdu. Hassan Qafisha adlı Filistinlinin Kasım ayında Beytüllahim vilayetindeki Beyt Jala'nın batısındaki bir kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

7 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

21:59 Hamas, Gazze'de ateşkes için sundukları teklifte Türkiye, Mısır, Katar, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettiklerini açıkladı

20:46 İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırılarının birkaç ay içinde sonuç vereceğini savunarak hedeflerinden dönmeyeceklerini söyledi



20:20 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Refah kentine düzenlediği saldırıda Özel Polis Müdürü Mejdi Abd el-Al'ın aracını hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonucu polis aracı hasar gördü.

18:55 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ülkesinin Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine olası İsrail kara saldırısından duyduğu endişeyi Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ilettiği belirtildi.

BM'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

15:15 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a saldırma hazırlığı ile ilgili, "Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." uyarısında bulundu.

Guterres, BM Genel Kurulunda 2024 yılına ilişkin öncelikleri hakkında konuştu.

Barışın BM'nin varoluş nedeni olduğuna işaret eden Guterres, dünyaya genel olarak baktığında en büyük eksikliğin barış olduğunu gördüğünü dile getirdi.

Guterres, çatışmalar ve jeopolitik bölünmüşlükler büyürken, dünyada barışın tehdit altında olduğunu ifade etti.

İnsanların barış, güvenlik ve onurlu yaşama ihtiyaç duyduğuna işaret eden Guterres, "Ancak dünyamızda çok fazla kızgınlık ve gürültü var." diye konuştu.

Guterres, korkunç çatışmaların rekor sayılarda sivilleri öldürdüğü ve yaraladığını belirtirken, aynı zamanda kelime savaşları, yetki savaşları ve kültür savaşlarının devam ettiğine dikkati çekti.

Dünyada birçok ülkenin seçimlere gideceği bir yılda bu durumun endişe verici olduğunu kaydeden Guterres, "Bizim ortak zorunluluğumuz, barışın her boyutunu inşa etmek." mesajını verdi.



"BM GÜVENLİK KONSEYİ, JEOPOLİTİK ÇATLAKLAR NEDENİYLE KİTLENMİŞ DURUMDA"

Guterres, uluslararası finansal mimarinin reforma ihtiyaç duyduğunun altını çizerek, eylülde gerçekleşecek "Geleceğin Zirvesi"yle çok taraflılığı yeniden şekillendirme imkanı oluşacağını belirtti.

BM Güvenlik Konseyinin de çok ciddi şekilde reforma ihtiyacı olduğunu vurgulayan Guterres, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel barış için temel platform olan BM Güvenlik Konseyi, jeopolitik çatlaklar nedeniyle kitlenmiş durumda. Konsey ilk kez bölünmüş değil. Ancak şimdiye kadarki en kötü haline geldi. Konseyin bugünkü işlev bozukluğu çok daha derin ve tehlikeli. BM Güvenlik Konseyinin karar alabilmesi ve uygulaması gerekiyor. Aynı zamanda daha temsilci olması gerekiyor."

Guterres, çok taraflı dünyada söz konusu mekanizmaların eksik olduğuna vurgu yaparak, "Dünyamız kaos dönemine girmiş bulunmakta. Tehlikeli ve öngörülemez bir düşüş ve cezasızlık hakim geliyor." ifadesini kullandı.



"FİLİSTİN HALKININ TOPLU CEZALANDIRILMASININ HİÇBİR GEREKÇESİ OLAMAZ"

İlk olarak dünya genelinde barış için baskı yapılması gerektiğini ifade eden Guterres, Gazze'deki durumun ortak bilinçte kapanmayan bir yara olduğunu ve tüm bölgeyi tehdit ettiğini dile getirdi.

Guterres, "Hamas'ın 7 Ekim saldırılarını hiçbir şeyin meşru kılamayacağını" belirterek, "Ancak Filistin halkının toplu cezalandırılmasının da hiçbir gerekçesi olamaz." dedi.



"REFAH'A SALDIRI MEVCUT OLAN İNSANİ KABUSU ÇOK CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÜYÜTÜR"

İsrail'in askeri operasyonlarının Gazze'de neden olduğu ölüm ve yıkımın boyut ile hız itibariyle kendisinin göreve geldiğinden beri görülmediğini aktaran Guterres, "İsrail'in Refah'a yöneleceğine ilişkin haberlerden derin endişe duyuyorum. Yüz binlerce Filistinli çaresizce güvenlik arayışında buraya sıkışmış durumda. (Böyle bir hareket) Halihazırda mevcut olan insani kabusu çok ciddi bir şekilde büyütür ve tarifsiz bölgesel sonuçlar doğurur." değerlendirmesini yaptı.

Guterres, "Gazze'de artık acilen insani ateşkes sağlanmalı ve tüm esirler koşulsuz olarak serbest bırakılmalı." diyerek bunun hızlı şekilde BM kararları, uluslararası hukuk ve daha önceki anlaşmalar uyarınca iki devletli çözümle sonuçlanması gerektiğini kaydetti



"GEZEGENLE DE BARIŞ YAPILMASI GEREKİYOR"

BM Genel Sekreteri Guterres, aynı zamanda toplumlar arası barışın da inşa edilmesinin kilit öneme sahip olduğuna işaret etti.

Nefret söylemi, ayrımcılık, aşırıcılık gibi hususların toplumları böldüğünü kaydeden Guterres, Yahudi karşıtlığı, İslamofobi ve Hristiyan azınlıklara yönelik baskı ve "beyaz ırkın" üstünlüğüne inanan ideolojinin artışta olduğuna dikkati çekti.

Guterres, dünyanın kalkınma alanında da bir aciliyetle karşı karşıya olduğunu belirterek, Kovid-19 salgını ve ardından gelen küresel gerginliklerin gelişmekte olan ekonomiler için büyük zorluklar doğurduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ülkelerin 1990'lardan sonra en kötü dönemle karşı karşıya olduğunu kaydeden Guterres, çoğunun borçlarını ödeyemeyeceği uyarısında bulundu.

Guterres, aynı zamanda "gezegenle de barış" yapılması gerektiğini belirterek, insanlığın doğayla savaşına son vermesi gerektiğini vurguladı.

"İklim krizi zamanımızın belirleyici sınaması olarak ön plana çıkıyor." diyen Guterres, küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerektiğinin altını çizdi.

Guterres, "Yardımcı olmak için tüm BM sistemini görevlendiriyorum." dedi.

Fosil yakıtlar döneminin sonuna gelindiğini kaydeden Guterres, "Yenilenebilir enerji devrimi durdurulamaz." değerlendirmesinde bulundu.



"SAVAŞLAR YOK EDER. BARIŞ İNŞA EDER"

Guterres, "Barış savaşların asla başaramayacağı mucizelere yol açar. Savaşlar yok eder. Barış inşa eder. Ancak bugünün dünyasında, barış inşa etmek bilinçli, cesur ve hatta radikal bir eylem olarak görülüyor." ifadesini kullandı.

Barışı inşa etmenin insanlığın en büyük sorumluluğu olduğuna dikkati çeken Guterres, "Ben kendi adıma hiçbir zaman barış için baskı yapmaya son vermeyeceğimin güvencesini veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



15.15 Gazze kamplarında koşullar kötüleştikçe hastalıklar yayılıyor. Binlerce savaş mültecisinin yaşadığı okulda, çadırların arasından kanalizasyon akıyor ve çöpler birikiyor.

Gazze'nin kuzeyinden yerinden edilmiş bir çocuk olan Majd al-Wahidi, yakın zamanda hepatite yakalandı. Diğer 40 aile üyesiyle birlikte sıkışık bir alanda yaşıyor. Annesi Ruba Abu al-Khair, "Barınma alanı son derece sınırlıyken Mecd'i bizimle birlikte yerinden edilen 40 akrabamızdan nasıl ayırabilirim. Ailemi korumak için hijyen malzemeleri sağlamak için elimden geleni yapıyorum ancak seçeneklerim sınırlı. Ve ısınmak için çöplerin yakılmasından çıkan duman gelecekte hastalıklara neden olacak." şeklinde konuştu.

15.01 Gazze Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, savaşın başlangıcından bu yana soykırımcı İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı en az 27 bin 708'e yükseldi. Bakanlık, 67.147 kişinin daha yaralandığını söyledi. Soykırımcı İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 123 Filistinlinin öldüğü, 169 kişinin de yaralandığı belirtildi.

14.45 UNRWA'nın, BM ajansıyla birlikte çalışan yerel STK'ların da aralarında bulunduğu kuruluşlardan oluşan ortakları, 22 sağlık tesisinden dördünün faaliyete devam ettiğini bildirdi.

10.25 Wafa haber ajansı onlarca İsrailli yerleşimcinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İslam'ın üçüncü en kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girdiğini bildirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrailli grup "avluda provokatif turlara" çıktı ve dini törenler düzenledi.

SOYKIRIMCIYA DESTEK ÇIKMADI

06.39 ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve İsrail'e 17,6 milyar dolar destek öngören tasarı, "tek başına İsrail'e yardım" öngörüp başta Ukrayna olmak üzere diğer iç ve dış politika başlıklarını dışarıda bırakması sebebiyle reddedildi.

Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylamada 250 evet oyu kullanılırken, tasarı aleyhinde 180 oy kullanıldı.

166 Demokrat Temsilciler Meclisi üyesinin hayır oyu verdiği oylamada, 14 Cumhuriyetçi vekilin de İsrail'e ilave destek sağlayacak olan tasarıya karşı çıkması dikkat çekti.

Böylelikle tasarı, 250 evet oyuna ulaşmış olsa da kabulü için gereken 3'te 2 çoğunluğun gerisinde kaldı ve İsrail'e desteğin oldukça yüksek olduğu Temsilciler Meclisinde reddedilmiş oldu.

Tasarıya hayır diyen Demokrat vekillerin çoğunun, Cumhuriyetçi Meclis Başkanı Mike Johnson'ın girişimiyle oylanan ve tek başına İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna'ya yardımı, Gazze'ye insani yardımları ve Tayvan'a desteği dışarıda bırakan tasarıya politik gerekçelerle karşı çıktıları belirtildi.

Öte yandan, aralarında Temsilciler Meclisi'ndeki tek Filistinli vekil olan Rashida Tlaib ile bir diğer Müslüman vekil Ilhan Omar'ın da olduğu progresif kanada yakın vekiller, söz konusu tasarıya, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının ciddi uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle karşı çıktıklarını kaydedildi.

Demokratlar uzunca bir süredir Ukrayna ile İsrail'e askeri yardımlarla ABD-Meksika sınırının güvenliğine ilişkin maddeleri tek bir pakette oylayıp geçirmek isterken, Cumhuriyetçiler sınır güvenliği konusunu ayrı değerlendirme ve Biden yönetiminin tedbirlerinden daha fazlasını talep etme eğilimindeler.

ABD Başkanı Joe Biden da önceki bir açıklamasında, masasına sadece İsrail'e destek öngören, ancak Ukrayna ve sınır güvenliği maddelerinin olmadığı bir tasarı gelmesi halinde bunu veto edeceğini açıklamıştı.

Demokrat vekil Emanuel Cleaver, oylamanın ardından medyaya yaptığı açıklamada, "Kimse Başkan Biden'ı İsrail karşıtı olmakla suçlayamaz, ancak eğer biz bu (sadece İsrail'e destek öngören) tasarıyı geçirirsek diğer tüm konular çöp olur." değerlendirmesini yaptı.

ABD Senatosunda bu hafta gündeme gelmesi beklenen ve içinde Ukrayna ile İsrail'e yardımları ve sınır güvenliği maddelerini içeren 118 milyar dolarlık paket, Cumhuriyetçilerin aleyhte oy kullanacakları açıklamasıyla şimdiden rafa kaldırılmıştı.

Daha önce de Aralık 2023'te Senato'da gündeme gelen ilk Ukrayna paketi, yine sınır güvenliği konularını gündeme getiren Cumhuriyetçilerin oylarıyla reddedilmişti.

6 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

12.12 Soykırımcı İsrail'in 123 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 27 bin 585'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, soykırımcı İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 12 katliam gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu saldırılarda 107 kişinin öldürüldüğü, 143 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 585'e, yaralı sayısının da 66 bin 978'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin, İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle enkaz altında veya yol kenarlarında kalan cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.

09.35 Soykırımcı İsrail Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, Hamad yerleşim bölgesine yeniden saldırı düzenledi.

Şehrin batı kesiminde konutlardan en az dördü yerle bir edildi. Gece boyunca yapılan saldırılarda Aralarında bir çocuk ve bir kadının da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hamad'da öldürülen kişilerin yerinden edilmiş bir ailenin üyeleri oldğu, onların kuzey Gazze'den Han Yunus'a kadar geldiklerini belirtildi. Saldırı sırasında yoğun bombardıman ve top atışlarının yanı sıra bölgedeki yoğun saldırı İHA'larının varlığı nedeniyle ambulans ve sivil savunma olay yerine ulaşamadı.

5 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

16.22 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Thomas White, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu belirtti.

UNRWA Gazze Direktörü White, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'de bu sabah Gazze'nin kuzeyine götürülmeyi bekleyen bir gıda konvoyu İsrail donanması ateşiyle vuruldu." ifadelerini kullandı.

White, İsrail'in gıda konvoyuna saldırısında kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

White'ın açıklamasını paylaşan UNRWA ise "Ateş altında insani yardım ulaştıramayız." ifadelerine yer vererek, Gazze'nin kuzeyi dahil olmak üzere her yerde kalıcı ve güvenli şekilde insani erişime acilen ihtiyaç olduğunu vurguladı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden olurken, İsrail'in çıkardığı zorluklar ve engellemeler dolayısıyla bölgeye insani yardımlar da yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladıkları bildiriliyor.

15.49 Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyine gitmeyi bekleyen yardım konvoyunu vurduğunu duyurdu.

07.45 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrinde beş kişiyi tutukladı. Şehirde Filistinli direniş savaşçıları ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalar çıktı.

Wafa ayrıca İsrail ordusunun Ramallah'ta üç kişiyi ve El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında da üç kişiyi tutukladığını bildirdi. Yerel basında ayrıca Nablus'taki Al-Ain kampında çatışmalar olduğu bildiriliyor.

4 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

14.45 El Cezire, soykırımcı İsrail'in saldırı dronlarının Gazze'deki her hareketli nesneye ateş açtığını bildirdi.

HAMAS'TAN KRİTİK TEMAS

13.42 Hamas ve diğer Filistinli grupların, Paris'te formüle edilen rehine anlaşmasına verilecek yanıta ilişkin bu akşam İsrail saati ile saat 19.00'da (TSİ 18:00) bir açıklama yapacakları bildirildi. Soykırımcı İsrail'in savaş kabinesi de bu akşam bir araya gelecek.

12.18 Filistin Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 27 bin 365 Filistinlinin öldüğünü, 66 bin 630 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saatte yaklaşık 130 kişinin öldürüldüğü belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise soykırımcı İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin saldırılarında en az 382 kişi hayatını kaybetti.

08.15 Soykırımcı İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 24 yaşında bir askerin öldürüldüğünü ve bunun Gazze'ye yönelik kara saldırısında öldürülen askerlerin sayısının 225'e çıktığını bildirdi.

07.30 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ı vurdu. Soykırımcı İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah'ın güneyindeki Jafraawi bölgesi yakınındaki tarım arazilerini hedef aldığı belirtildi.

3 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.02 Hamas, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği saldırıları kınayarak, bunu iki ülkenin egemenliğini ihlal eden "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İki Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal edildiği bu tehlikeli gerilimi, bölgenin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin söz konusu ülkelerdeki saldırıyla, "İsrail işgaline hizmet ettiği ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen suçları örtbas ettiği" vurgulandı.

Irak ve Suriye'deki noktalara düzenlenen saldırının "yangını körüklediğine" dikkati çeken Hamas, saldırının sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.

13:39 İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 500'e yükseldi.

12.32 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.

REFAH'A SALDIRDI

11:45 Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

02:32 Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen" İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

00:48 Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

00:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Türk, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a askeri müdahale ihtimaline ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirdi.

2 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR





21.02 BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu bildirdi

16.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), İsrail'in örgütün Han Yunus'taki binasına açtığı ateş sonucu bir kadın çalışanın öldürüldüğünü doğruladı.

Filistin haber ajansı Wafa, aralarında bir PRCS çalışanının da bulunduğu üç sivilin öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını söyledi.

Sağlık örgütü, İsrailli keskin nişancıların binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran binaya ateş etmeye devam ettiğini bildirdi. Devam eden silah sesleri nedeniyle ekiplerinin yaralıları yakındaki El Amal Hastanesi'ne nakledemediği belirtildi.

15.40 Filistinlilerin Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşması engellendi

İslam'ın üçüncü kutsal mekanına ev sahipliği yapan yerleşkeye giden Filistinlilerin yolu askeri kontrol noktaları tarafından kapatılıyor.

12.55 Bir milyon Gazzeli çocuğun ruh sağlığı desteğine ihtiyacı var. UNICEF, Gazze'de yaklaşık 17.000 çocuğun çatışmalar sırasında refakatsiz olduğunu veya ailelerinden ayrıldığını belirtti.

BM ajansı, bölgedeki neredeyse tüm çocukların zihinsel sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi ve "Son derece yüksek düzeyde kalıcı kaygı, iştahsızlık gibi belirtiler gösteriyorlar. UNICEF'in işgal altındaki Filistin toprakları iletişim şefi Jonathan Crickx, uyuyamıyorlar, duygusal patlamalar yaşıyorlar veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılıyorlar. Bu savaştan önce UNICEF, Gazze'de halihazırda 500.000 çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bugün neredeyse tüm çocukların bu desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyoruz ve bu da bir milyondan fazla çocuk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

07.00 Filistin'deki yerel haber ajansı Filistin Bilgi Merkezi'nin haberine göre, Han Yunus'ta İsrail hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı altında 12 kişinin cesedi bulundu. Gazze'nin güneyindeki şehrin El Sika bölgesindeki evin "haftalar önce" bombalandığını, ancak cesetlerin henüz yeni çıkarıldığı bildirildi.

05.00 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi.

GAZZE'DE ATEŞKES KARARI



21.12 Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.

BIDEN İMZAYI ATTI: YAHUDİLERE YAPTIRIM



20.14 ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.