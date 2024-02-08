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ABD Yüksek Mahkemesi’nde Trump kararı! Başkanlık seçimlerinde aday olabilecek mi? Bugün belli oluyor

ABD Yüksek Mahkemesi, bugün eski Başkan Donald Trump’ın yeniden aday olup olamayacağına ilişkin karar verecek. Colorado eyaletinin Trump’ın 2021’deki Kongre baskınındaki rolü nedeniyle oy pusulasından çıkarılmasını talep etmesi üzerine açılan davada Trump’ın kaderi belli olacak.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 14:40 Güncelleme 08 Şubat 2024, 14:41
ABD Yüksek Mahkemesi’nde Trump kararı! Başkanlık seçimlerinde aday olabilecek mi? Bugün belli oluyor

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine geri sayım devam ederken eski Başkan Donald Trump'ın kaderi de belli oluyor. ABD Yüksek Mahkemesi bugün Donald Trump'ın başkanlığa yeniden aday olmasının yasaklanıp yasaklanmayacağına karar verecek.

TRUMP'IN KADERİ BELLİ OLUYOR: PUSULADAN ÇIKARILACAK MI?

Colorado eyaletinin Trump'ın 2021'deki Kongre baskınındaki rolü dolayısıyla oy pusulasından çıkarılmasını talep etmesi üzerine ABD Yüksek Mahkemesi Trump'ın 2024 seçimi oy pusulasında yer almasının yasaklanmasına karar vermişti. Mahkemede bugün Trump'ın oy yasağı itirazı görüşülecek.

İç Savaş'tan bu yana Anayasa'da yer alan maddeye göre herhangi bir ayaklanma veya isyana girişen kişilerin kamu görevinde bulunması yasaklanıyor.

"SEÇİME MÜDAHALE OLUR"

Chicago Illinois Üniversitesi'nden Anayasa Hukuku Profesörü Steven Schwinn, Colorado davasında mahkemenin vereceği kararın, nüfusun bir kısmı tarafından seçime müdahale olarak görüleceğine dikkat çekiyor.

ABD Başkanı Joe Biden ön seçimlerde ilk zaferini kazandı: Güney Karolina’da Cumhuriyetçileri geride bıraktı! Sıra Trump’taABD Başkanı Joe Biden ön seçimlerde ilk zaferini kazandı: Güney Karolina’da Cumhuriyetçileri geride bıraktı! Sıra Trump’ta

Trump'ın avukatları Yüksek Mahkeme'ye verdikleri brifingde "Amerika Birleşik Devletleri'nin bir sonraki başkanını mahkemeler veya seçim görevlileri değil, Amerikan halkı seçmeli." İfadelerini kullandı ve ülke çapında en az 60 eyalet ve federal mahkemenin Trump'ı oy pusulasından çıkarmayı reddettiğini belirtti.

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