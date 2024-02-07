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İşgalci İsrail destekçisi markalara soğuk duş! McDonald's, Starbucks'ın ardından KFC ve Pizza Hut'a Gazze tokadı

Filistin topraklarını işgal ederek Gazze'de soykırım yapan İsrail'in ürünlerine yönelik boykotlar sürüyor. McDonal'd's, Coca-Cola, Starbucks gibi ünlü markaların bilançolarında ciddi zararlar yaşarken, katliama el veren ABD'li restoran zincirleri KFC ve Pizza Hut'ta da ciddi düşüşler yaşandı. Yapılan açıklamada, protesto ve boykotlar sonrası Orta Doğu'daki şirketlerde satışlarda geri çekilme yaşandı.

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Giriş Tarihi 08 Şubat 2024, 00:03 Güncelleme 08 Şubat 2024, 00:42
İşgalci İsrail destekçisi markalara soğuk duş! McDonald’s, Starbucks’ın ardından KFC ve Pizza Hut’a Gazze tokadı

Filistin'de İsrail'in alçak saldırıları ve büyük katliam devam ederken Gazze abluka altına alındı. Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.



Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışları düştü.



Şirket bünyesindeki restoran zincirlerinden KFC ve Pizza Hut'ın Orta Doğu'daki satışlarında ise geçen yılın son çeyreğinde düşüş kaydedildi.



İŞGALCİLERE DESTEK VEREN MARKALAR YOKUŞ AŞAĞI!
Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düştü.



Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, söz konusu çeyrekteki satışların Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilendiğini belirtti.



PROTESTO VE BOYKOTLAR ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINA YANSIYOR
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.



MCDONALD'S'A GAZZE TOKADI
ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut ve KFC ile kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.



STARBUCKS'TA MİLYARCA DOLAR ZARAR
Orta Doğu'daki çatışmalar bu şirketlerin bilançolarına yansımaya başlarken, Starbucks ve McDonald's'ın da finansal sonuçları piyasa beklentilerini karşılayamamıştı.



Son olarak ABD'li hızlı servis restoran zinciri McDonald's'ın geliri, geçen yılın son çeyreğinde Orta Doğu'daki çatışmaların şirketin satışlarını etkilemesiyle beklentilerin altında kalmıştı. McDonald's'tan yapılan açıklamada, Orta Doğu'daki satışların bölgedeki savaştan etkilendiği belirtilmişti.
Starbucks da geçen hafta açıkladığı bilançosunda kısmen Orta Doğu'daki satışların olumsuz etkilenmesi nedeniyle yıllık satış tahminini düşürmüştü.

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