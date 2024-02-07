İşgalci İsrail destekçisi markalara soğuk duş! McDonald’s, Starbucks’ın ardından KFC ve Pizza Hut’a Gazze tokadı





İŞGALCİLERE DESTEK VEREN MARKALAR YOKUŞ AŞAĞI!

Kısaca "KFC" olarak bilinen Kentucky Fried Chicken'ın satışları, bu dönemde Orta Doğu, Türkiye ve Kuzey Afrika'da yüzde 5 azaldı. Pizza Hut'ın da Orta Doğu ve Afrika'daki satışları yüzde 3 düştü.





Yum! Brands Üst Yöneticisi (CEO) David Gibbs, şirketin bilançosunun açıklanmasının ardından yapılan telekonferansta, söz konusu çeyrekteki satışların Orta Doğu'daki çatışmalardan etkilendiğini belirtti.





PROTESTO VE BOYKOTLAR ŞİRKETLERİN BİLANÇOLARINA YANSIYOR

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılara destek niteliğinde açıklamalar yapan ve yardımlar gönderen uluslararası firmalar, dünya çapında boykot edilmeye ve protestolara uğramaya başlamıştı.





MCDONALD'S'A GAZZE TOKADI

ABD'li restoran zincirlerinden McDonald's, Pizza Hut ve KFC ile kahve zinciri Starbucks protesto ve boykot kampanyalarıyla karşı karşıya kalan Batılı markalar arasında yer almıştı.