İngiltere’nin ‘hasta adam’ı Kral III. Charles kanser teşhisinden sonra ilk kez görüntülendi! Sussex Dükü Harry ile yarım saat

İngiltere Kralı III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi. Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada Charles'ın "prostat büyümesi"nden muzdarip olduğu ve kansere yakalandığı belirtilirken New York Times ise Charles'ın "kan kanseri" olabileceğini ortaya atmıştı.

HASTA ADAM İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ Hayatını kaybedeceği ya da hastalığı dolayısıyla tahttan çekilebileceği konuşulan Kral III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi.