İngiltere’nin ‘hasta adam’ı Kral III. Charles kanser teşhisinden sonra ilk kez görüntülendi! Sussex Dükü Harry ile yarım saat

İngiltere Kralı III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi. Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada Charles'ın "prostat büyümesi"nden muzdarip olduğu ve kansere yakalandığı belirtilirken New York Times ise Charles'ın "kan kanseri" olabileceğini ortaya atmıştı.
HASTA ADAM İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Hayatını kaybedeceği ya da hastalığı dolayısıyla tahttan çekilebileceği konuşulan Kral III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi.
HARRY KANSERİ DUYUNCA LONDRA'YA KOŞTU
Kral III. Charles'ın kanser olduğunun duyurulmasının ardından Kraliyet Ailesi tarafından dışlanan Sussex Dükü Harry, Londra'ya doğru yola çıktı.
SARAYA GÖTÜRÜLÜRKEN GÖRÜLDÜ
Kral Charles ve Kraliçe Camilla, salı günü erken saatlerde İngiltere'ye uçan oğulları Harry ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra helikopterle Sandringham'daki kraliyet malikanesine ulaştı.
Charles, pazartesi günü kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana ilk kez Salı günü öğleden sonra Londra'daki Charence House'tan Buckingham Sarayı'na götürülürken görüldü.