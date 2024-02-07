SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

İngiltere’nin ‘hasta adam’ı Kral III. Charles kanser teşhisinden sonra ilk kez görüntülendi! Sussex Dükü Harry ile yarım saat

İngiltere Kralı III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi. Kanser teşhisinin duyurulmasının ardından Kraliyet Ailesi tarafından dışlanan Sussex Dükü Harry Londra’ya uçarken salı günü babası Charles ve annesi Camilla ile görüştü. Kral III. Charles, oğlu ile yarım saatlik görüşmenin ardından kameralara ilk pozunu verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Şubat 2024, 10:39 Güncelleme 07 Şubat 2024, 10:39
İngiltere’nin ‘hasta adam’ı Kral III. Charles kanser teşhisinden sonra ilk kez görüntülendi! Sussex Dükü Harry ile yarım saat

İngiltere Kralı III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi. Kraliyet Ailesi'nden yapılan açıklamada Charles'ın "prostat büyümesi"nden muzdarip olduğu ve kansere yakalandığı belirtilirken New York Times ise Charles'ın "kan kanseri" olabileceğini ortaya atmıştı.

HASTA ADAM İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Hayatını kaybedeceği ya da hastalığı dolayısıyla tahttan çekilebileceği konuşulan Kral III. Charles, kanser teşhisinin ardından ilk kez görüntülendi.

HARRY KANSERİ DUYUNCA LONDRA'YA KOŞTU

Kral III. Charles'ın kanser olduğunun duyurulmasının ardından Kraliyet Ailesi tarafından dışlanan Sussex Dükü Harry, Londra'ya doğru yola çıktı.

İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?İngiltere Kralı III. Charles kan kanseri mi oldu? Kraliyet Ailesi’nden dışlanan Harry babasına koştu! ‘Hasta adam’dan sonra tahta kim geçecek?

SARAYA GÖTÜRÜLÜRKEN GÖRÜLDÜ

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, salı günü erken saatlerde İngiltere'ye uçan oğulları Harry ile kısa bir görüşme yaptıktan sonra helikopterle Sandringham'daki kraliyet malikanesine ulaştı.

Charles, pazartesi günü kanser teşhisinin açıklanmasından bu yana ilk kez Salı günü öğleden sonra Londra'daki Charence House'tan Buckingham Sarayı'na götürülürken görüldü.

HARRY İLE YARIM SAAT

Kaliforniya'dan Londra'ya uçan Sussex Dükü Harry Salı günü saat 12.20'de Londra Heathrow Havalimanı'na indi. Harry, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile yarım saatlik bir görüşme yaparken kardeşi Prens William ile görüşmesinin planlanmadığını bildirildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Türkiye ilk kez TAKVİM’den okuyacak! Kandil’den emir geldi Başak Demirtaş adaylığı çekti... PKK elebaşı Mustafa Karasu’dan DEM’e CHP’li yol haritası
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Bu adımı atmaya hazırız
Takvim, fondaş Birgün’ün PKK dosyasını açtı! Kandil’e ’abone’ oldular... Elebaşlarına ’komutan’ güzellemesi çektiler | BİK resmi ilan kaynağını kesecek mi?
Başkan Erdoğan MİT kumpasını nasıl bozdu? 7 Şubat MİT kumpasının üzerinden 12 yıl geçti!
CHP’de kaos bitmiyor | Parti içinde kan gövdeyi götürüyor! Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel çekişmesi sürüyor
Son dakika: Terör örgütü DHKP-C’den Çağlayan Adliyesi’ne saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 25 adrese operasyon 40 gözaltı
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı’nın dönüş saati belli oldu! SpaceX duyurdu
Emekliye 15 bin TL | En yüksek emekli maaş promosyonunu hangi banka veriyor? Ödeme nasıl artırılacak?
DOSYA HABER | Takvim.com.tr tek tek deşifre etti! İşte terör örgütü DHKP-C güzellemesi yapan isimler...
Artvin’de şiddetli yağışlar! Dağda çığ düştü şehir merkezini sel vurdu... Yol açmaya giden ekipten acı haber
Aslan’dan 10 numara transfer! Galatasaray’dan beklenmedik hamle
’Bay Kemal’ci isim patlattı! CHP’de anket oyunu mu? Ekrem İmamoğu, Lütfü Savaş, Necati Özkan ve Mehmet Ali Çalışkan...
Hamas’tan esir değişimi ve ateşkese olumlu yanıt! Mısır ve Katar’a iletildi
Ek zam farkı ödemelerinde sıra Bağ-Kur’luda | Kim ne kadar alacak? Ek zamlı aylıklar nereden görülebilecek? Kalem kalem hesapladık
Kupa’nın da Aslan’ı! Galatasaray ZTK’da turladı
SON DAKİKA