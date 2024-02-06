Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde dünyanın gözü Türkiye’de! Küresel tetikçiler algı yönetimi için asrın felaketini kullandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir yıl geçti. Türkiye'nin dört bir yanında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programları düzenlenirken dünya basınının gündemi de Türkiye oldu. Uluslararası basın Kahramanmaraş merkezlere geniş yer ayırırken Financial Times, Politico ve the Guardian gibi bazı yayın organları asrın felaketini Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı yönetimine alet etti.

KÜRESEL TETİKÇİLER KİRLİ ALGI PEŞİNDE KOŞUYOR Türkiye peş peşe meydana gelen ve binlerce cana mal olan depremlerin hemen ardından evsiz kalan depremzedeler için harekete geçerken 1 yılda tam 75 bin deprem konutu vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlandı. Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde depremzedeler için tek yürek olurken Batı basını ise kirli algı peşinde koşmaya devam ediyor.