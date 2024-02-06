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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde dünyanın gözü Türkiye’de! Küresel tetikçiler algı yönetimi için asrın felaketini kullandı

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yıldönümünde dünyanın gündeminde Türkiye var. Türkiye’nin dört bir yanında, geçtiğimiz yıl kaybedilen vatandaşlarımız için anma töreni düzenlenirken Batı basını ise asrın felaketini Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye karşıtı algı yönetimi için kullanıyor.

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 12:11 Güncelleme 06 Şubat 2024, 12:49
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde dünyanın gözü Türkiye’de! Küresel tetikçiler algı yönetimi için asrın felaketini kullandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir yıl geçti. Türkiye'nin dört bir yanında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programları düzenlenirken dünya basınının gündemi de Türkiye oldu. Uluslararası basın Kahramanmaraş merkezlere geniş yer ayırırken Financial Times, Politico ve the Guardian gibi bazı yayın organları asrın felaketini Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı yönetimine alet etti.

KÜRESEL TETİKÇİLER KİRLİ ALGI PEŞİNDE KOŞUYOR

Türkiye peş peşe meydana gelen ve binlerce cana mal olan depremlerin hemen ardından evsiz kalan depremzedeler için harekete geçerken 1 yılda tam 75 bin deprem konutu vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlandı. Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde depremzedeler için tek yürek olurken Batı basını ise kirli algı peşinde koşmaya devam ediyor.

FINANCIAL TIMES'TAN KİRLİ ALGI

Financial Times, "Konteyner şehirler: Bir yıl sonra Türkiye'nin deprem bölgesi" başlıklı haberde "Devletin 12 ay içinde 'yaraları iyileştirme' vaadine rağmen çok sayıda insan hala geçici barınaklarda yaşıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kirli bir algı oluşturmak için binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketini kullanan Financial Times, şu skandal ifadeleri kullandı:

Felaketten üç hafta sonra ülke hala sarsılırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde iyileştireceğine söz verdi. Bu söz sıkı mücadelenin yaşandığı başkanlık seçimi öncesinde geldi. Diktatör lider, felakete tepki konusunda kamuoyunun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Erdoğan, Türkiye üzerindeki hakimiyetini üçüncü on yıla çıkarmak için yapılan oylamayı kazandı. Ancak sözleri gerekli eylemle karşılanmadı. Hükümet, felaketin olağanüstü boyutu ile baş etmeye çalışırken ilerleme beklenenin oldukça altında kaldı.

GUARDIAN DEPREM KONUTLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

İngiliz the Guardian ise "Cesur vaatlere rağmen Türkiye'nin deprem sonrası yeniden inşası belirsizlikle çevreleniyor" başlığını kullandı ve deprem konutlarının vadedilenden az olduğunu iddia etti.

POLITICO "KAYIP ÇOCUK" PALAVRASINI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ

Politico ise depremlerin ardından çocukların ortadan kaybolduğuna ve cemaatlere verildiğine yönelik iddiayı yeniden gündeme getirdi ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı iddiaları çürütmesine rağmen depremde kaybolan çocukların Menzil ve İsmailağa tarikatlarına verildiğini iddia etti.

Asrın felaketini Türkiye karşıtlığı için kullanan yayın organları bir yana, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Türkiye dünya basınında gündeme gelmeye devam ediyor. İngiltere'den, Yunanistan'a, ABD'den Katar'a tüm manletler asrın felaketi ile doldu.

The National, Antakya'da konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerle görüştü ve depremzedelerin her şeye rağmen neşelerini koruduğunu belirtti.

Katar merkezli El Cezire, "Türkiye'deki deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti, travma hayatta kalanları rahatsız ediyor" başlığını kullandı ve asrın felaketinin binlerce kişinin hayatını sonsuza dek değiştirdiğini belirtti.

Euronews ise, asrın felaketinde bir milyondan fazla vatndaşın evsiz kaldığını ve birçok kişinin hala konteyner kentlerde yaşadığını belirtti.

CNN International, asrın felaketinden etkilenen Gaziantep İslahiye'de eşi Rukiye ve 4 yaşındaki oğlu Mehmet'i kaybederken 6 yaşındaki kızı Şengül, ile enkazdan kurtulan Sezai Karabaş ile görüştü ve Karabaş'ın "Bir yandan mutluluk, bir yandan üzüntü hissediyorsunuz. Başarılı olup olmadıklarını bilmiyordum ama içten içe muhtemelen başaramadıklarını biliyordumZiyaret edecek mezarı olan insanlara imreniyorum" şeklindeki ifadelerini aktardı.

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