Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümünde dünyanın gözü Türkiye’de! Küresel tetikçiler algı yönetimi için asrın felaketini kullandı

6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bir yıl geçti. Türkiye'nin dört bir yanında depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için anma programları düzenlenirken dünya basınının gündemi de Türkiye oldu. Uluslararası basın Kahramanmaraş merkezlere geniş yer ayırırken Financial Times, Politico ve the Guardian gibi bazı yayın organları asrın felaketini Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan karşıtı algı yönetimine alet etti.
KÜRESEL TETİKÇİLER KİRLİ ALGI PEŞİNDE KOŞUYOR
Türkiye peş peşe meydana gelen ve binlerce cana mal olan depremlerin hemen ardından evsiz kalan depremzedeler için harekete geçerken 1 yılda tam 75 bin deprem konutu vatandaşlara teslim edilmek üzere hazırlandı. Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde depremzedeler için tek yürek olurken Batı basını ise kirli algı peşinde koşmaya devam ediyor.
FINANCIAL TIMES'TAN KİRLİ ALGI
Financial Times, "Konteyner şehirler: Bir yıl sonra Türkiye'nin deprem bölgesi" başlıklı haberde "Devletin 12 ay içinde 'yaraları iyileştirme' vaadine rağmen çok sayıda insan hala geçici barınaklarda yaşıyor" ifadelerini kullandı. Türkiye ve Başkan Erdoğan hakkında kirli bir algı oluşturmak için binlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği asrın felaketini kullanan Financial Times, şu skandal ifadeleri kullandı:
Felaketten üç hafta sonra ülke hala sarsılırken Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde iyileştireceğine söz verdi. Bu söz sıkı mücadelenin yaşandığı başkanlık seçimi öncesinde geldi. Diktatör lider, felakete tepki konusunda kamuoyunun eleştirileriyle karşı karşıya kaldı. Erdoğan, Türkiye üzerindeki hakimiyetini üçüncü on yıla çıkarmak için yapılan oylamayı kazandı. Ancak sözleri gerekli eylemle karşılanmadı. Hükümet, felaketin olağanüstü boyutu ile baş etmeye çalışırken ilerleme beklenenin oldukça altında kaldı.