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Son dakika: İngiltere Kralı 3. Charles'a kanser teşhisi kondu! Buckingham Sarayı'ndan açıklama

İngiliz medyası İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığını duyurdu. Buckingham Sarayı'ndan "Kral'ın iyi huylu prostat büyümesine yönelik son hastane ziyareti sonrası yapılan testlerde bir kanser türü saptandı" açıklaması yapıldı.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 21:14 Güncelleme 05 Şubat 2024, 21:19
Son dakika: İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi kondu! Buckingham Sarayı’ndan açıklama

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Saray'dan yapılan açıklamada, Kral'ın "Tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği" kaydedildi.



Kral Charles'ın sözcüsü kanser türüne ilişkin bir açıklama yapmadı ve fakat bunun prostat kanseri olmadığını aktardı. Charles'a son kanser teşhisinin, prostat operasyonu için hastanede bulunduğu sırada koyulduğu da duyuruldu.



PROSTAT AMELİYATI OLMUŞTU
75 yaşındaki Kral, geçen hafta, iyi huylu bir prostat büyümesi nedeniyle hastanede bir ameliyat geçirmişti.

Charles'ın "spekülasyonları engellemek için" hastalığını duyurmayı tercih ettiği de kaydedildi.


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