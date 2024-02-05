Son dakika: İngiltere Kralı 3. Charles’a kanser teşhisi kondu! Buckingham Sarayı’ndan açıklama

Buckingham Sarayı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Kral Charles tedavisi süresince resmi devlet görevlerine devam edecek ancak halka açık etkinliklere katılmayacak.

Saray'dan yapılan açıklamada, Kral'ın "Tedavisi konusunda son derece iyimser olduğu ve bir an önce tüm görevlerine dönmeyi beklediği" kaydedildi.