Katil İsrail’in yetim bıraktığı Gazzeli Abdullah Salah’ın hikayesi! Yaprak ve kağıt ateşinde saatlerce pişen çorba, una alternatif hayvan yemi...

Salah, Gazze 'de abluka ve saldırı nedeniyle una alternatif olarak hayvan yemi kullanılmaya başlandığı bir dönemde kendisi ve ailesi için her ne kadar yiyecek bir şeyler elde etmek için uğraşsa da çoğu zaman eli boş olarak çadırına geri dönüyor.

Çocukluğunu yaşaması gereken bir dönemde Salah, açlık ve susuzluğun gölgesinde hayatın zorluklarıyla mücadele ediyor.

Bu çocuklardan biri de İsrail 'in saldırılarını sürdürdüğü, zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi 'nin kuzeyinde yer alan Cibaliya Mülteci Kampı 'nda derme çatma bir çadırda ailesiyle yaşayan 12 yaşındaki Abdullah Salah.

Birleşmiş Milletler (BM) de daha önce yaptığı açıklamada Gazze Şeridi 'nde 2,3 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

600 BİN KİŞİ KITLIKLA KARŞI KARŞIYA Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, Gazze'nin kuzeyinde yaklaşık 600 bin kişi kıtlık, hastalıkların yayılması ve İsrail bombardımanı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya.

Yakıt ve gazın olmayışı nedeniyle etraftan topladığı yaprak ve kağıtlarla çorbayı pişirmeye çalışan Salah, ateşin zayıf olması nedeniyle saatlerce çorbanın başında beklemek zorunda kalıyor.

YAPRAK VE KAĞIT ATEŞİNDE SAATLERCE PİŞEN ÇORBA Barınma merkezinde kaldıkları çadırın önünde bir grup arkadaşıyla oturan Salah, orta büyüklükteki bir tencerede 20 kişilik ailesi ve yakınlarına mercimek çorbası pişiriyor.

Salah, dünyadaki diğer çocuklar gibi bahçelerde, yeşil parklarda ve oyun alanlarında oynayarak normal bir hayat hayal etse de İsrail onu ve akranlarını güzel olan her şeyden mahrum bıraktı.

Babasını ve aile büyüklerini İsrail saldırılarında kaybeden Salah, yemek pişirirken yaprakların yakılmasıyla ortaya çıkan dumanın, etrafında toplanan çocukları olumsuz etkilediğini söyledi. Sabah erkenden kalktığını, çadırı temizlediğini, ardından hemen yiyecek arayıp pişirmeye başladığını anlatan Salah, ekmek yapmak ve yiyecek elde etmek için un ve gıdaya erişmenin artık çok zor olduğunu dile getirdi.