CANLI TAKİP | Soykırımcı İsrail Gazze’de anaokuluna saldırdı! Batı Şeria’da siyonist baskın

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

07.45 Soykırımcı İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim şehrinde beş kişiyi tutukladı. Şehirde Filistinli direniş savaşçıları ile İsrail güçleri arasında çıkan çatışmalar çıktı.

Wafa ayrıca İsrail ordusunun Ramallah'ta üç kişiyi ve El Halil'in kuzeyindeki Halhul kasabasında da üç kişiyi tutukladığını bildirdi. Yerel basında ayrıca Nablus'taki Al-Ain kampında çatışmalar olduğu bildiriliyor.

4 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR

14.45 El Cezire, soykırımcı İsrail'in saldırı dronlarının Gazze'deki her hareketli nesneye ateş açtığını bildirdi.

HAMAS'TAN KRİTİK TEMAS

13.42 Hamas ve diğer Filistinli grupların, Paris'te formüle edilen rehine anlaşmasına verilecek yanıta ilişkin bu akşam İsrail saati ile saat 19.00'da (TSİ 18:00) bir açıklama yapacakları bildirildi. Soykırımcı İsrail'in savaş kabinesi de bu akşam bir araya gelecek.

12.18 Filistin Sağlık Bakanlığı, soykırımcı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 27 bin 365 Filistinlinin öldüğünü, 66 bin 630 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada son 24 saatte yaklaşık 130 kişinin öldürüldüğü belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'da ise soykırımcı İsrail ordusunun ve yerleşimcilerin saldırılarında en az 382 kişi hayatını kaybetti.

08.15 Soykırımcı İsrail ordusu, cumartesi günü Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 24 yaşında bir askerin öldürüldüğünü ve bunun Gazze'ye yönelik kara saldırısında öldürülen askerlerin sayısının 225'e çıktığını bildirdi.

07.30 Soykırımcı İsrail Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deir el-Balah'ı vurdu. Soykırımcı İsrail savaş uçaklarının Deir el-Balah'ın güneyindeki Jafraawi bölgesi yakınındaki tarım arazilerini hedef aldığı belirtildi.

3 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR...

15.02 Hamas, ABD'nin Irak ve Suriye'de düzenlediği saldırıları kınayarak, bunu iki ülkenin egemenliğini ihlal eden "tehlikeli bir gerilim" olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Irak ve Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü ifadelerle kınıyoruz. İki Arap ülkesinin egemenliğinin ihlal edildiği bu tehlikeli gerilimi, bölgenin istikrarına yönelik bir tehdit olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

ABD'nin söz konusu ülkelerdeki saldırıyla, "İsrail işgaline hizmet ettiği ve Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı işlenen suçları örtbas ettiği" vurgulandı.

Irak ve Suriye'deki noktalara düzenlenen saldırının "yangını körüklediğine" dikkati çeken Hamas, saldırının sonuçlarından ABD yönetiminin sorumlu olacağını kaydetti.

13:39 İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı Filistinlilerin sayısı 6 bin 500'e yükseldi.

12.32 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, bu konuda haklı bir gerekçenin olmadığını söyledi.

REFAH'A SALDIRDI

11:45 Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi." ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

02:32 Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen" İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

00:48 Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

00:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Türk, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a askeri müdahale ihtimaline ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirdi.

2 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR





21.02 BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu bildirdi

16.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), İsrail'in örgütün Han Yunus'taki binasına açtığı ateş sonucu bir kadın çalışanın öldürüldüğünü doğruladı.

Filistin haber ajansı Wafa, aralarında bir PRCS çalışanının da bulunduğu üç sivilin öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını söyledi.

Sağlık örgütü, İsrailli keskin nişancıların binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran binaya ateş etmeye devam ettiğini bildirdi. Devam eden silah sesleri nedeniyle ekiplerinin yaralıları yakındaki El Amal Hastanesi'ne nakledemediği belirtildi.

15.40 Filistinlilerin Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşması engellendi

İslam'ın üçüncü kutsal mekanına ev sahipliği yapan yerleşkeye giden Filistinlilerin yolu askeri kontrol noktaları tarafından kapatılıyor.

12.55 Bir milyon Gazzeli çocuğun ruh sağlığı desteğine ihtiyacı var. UNICEF, Gazze'de yaklaşık 17.000 çocuğun çatışmalar sırasında refakatsiz olduğunu veya ailelerinden ayrıldığını belirtti.

BM ajansı, bölgedeki neredeyse tüm çocukların zihinsel sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi ve "Son derece yüksek düzeyde kalıcı kaygı, iştahsızlık gibi belirtiler gösteriyorlar. UNICEF'in işgal altındaki Filistin toprakları iletişim şefi Jonathan Crickx, uyuyamıyorlar, duygusal patlamalar yaşıyorlar veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılıyorlar. Bu savaştan önce UNICEF, Gazze'de halihazırda 500.000 çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bugün neredeyse tüm çocukların bu desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyoruz ve bu da bir milyondan fazla çocuk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

07.00 Filistin'deki yerel haber ajansı Filistin Bilgi Merkezi'nin haberine göre, Han Yunus'ta İsrail hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı altında 12 kişinin cesedi bulundu. Gazze'nin güneyindeki şehrin El Sika bölgesindeki evin "haftalar önce" bombalandığını, ancak cesetlerin henüz yeni çıkarıldığı bildirildi.

05.00 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi.

GAZZE'DE ATEŞKES KARARI



21.12 Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.

BIDEN İMZAYI ATTI: YAHUDİLERE YAPTIRIM



20.14 ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.