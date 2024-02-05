Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak





DÜNYA SEFERBER OLDU

Asrın felaketinin ardından dünya, Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Bölgeye 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli geldi. Birçok ülke bölgeye 294 bin 743 çadır, 12 bin 685 konteyner ve 30 sahra hastanesi yardımında bulundu.



ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A 6 ŞUBAT MESAJI

Tüm bu yaşananların gölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.