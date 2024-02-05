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Aliyev'den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak

11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Dünya büyük bir dayanışma örneği gösterirken felaketin ilk anlarından itibaren gardaş Azerbaycan varıyla yoğuyla Türkiye'ye destek oldu. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Başkan Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 17:33 Güncelleme 05 Şubat 2024, 18:02
Aliyev’den 6 Şubat mesajı: Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye bu acı sınavdan güçlenerek çıkacak

Türkiye 6 Şubat 2023'te, "asrın felaketi"yle sarsıldı. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de 7,7 büyüklüğünde, Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremler nedeniyle yaklaşık 15 milyon kişinin yaşadığı 11 ilde büyük yıkım oldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın deprem felaketinden bir kare6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın deprem felaketinden bir kare

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ'ı vuran deprem sonrası Türkiye, uluslararası yardımı da içeren 4. seviye alarm verdi. Ülke genelinde 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. AFAD, arama kurtarma çalışmalarının sona ermesinin ardından 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



DÜNYA SEFERBER OLDU
Asrın felaketinin ardından dünya, Türkiye'ye yardım için seferber oldu. Bölgeye 90 ülkeden 11 bin 488 uluslararası arama kurtarma personeli geldi. Birçok ülke bölgeye 294 bin 743 çadır, 12 bin 685 konteyner ve 30 sahra hastanesi yardımında bulundu.

ALİYEV'DEN BAŞKAN ERDOĞAN'A 6 ŞUBAT MESAJI
Tüm bu yaşananların gölgesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Aliyev, Türkiye'nin, depremin neden olduğu zorlukları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.

Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle andığını belirten Aliyev, onlara Yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan

"AZERBAYCAN HALKI KARDEŞ TÜRKİYE HALKI İLE TEK YÜREK OLDU"
Aliyev, yaşanan felaketin Türkiye'yi olduğu kadar Azerbaycan'ı da derinden sarstığını vurgulayarak, o zor günlerde Azerbaycan halkının kardeş Türk halkı ile tek yürek olduğunu dile getirdi.

Azerbaycan halkı ve devletinin, deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren hiçbir yardım çağrısı beklemeden kardeşlik görevini yerine getirmek için tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan Aliyev, şunları kaydetti:

"Şiddetli depremin sonuçlarının ortadan kaldırılması için arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekiplerimiz, doktorlarımız ve gönüllülerimiz, büyük bir cesaret, kararlılık ve özveriyle Türk meslektaşlarıyla omuz omuza çalıştı. Devlet ve özel kurumların yanı sıra küçükten büyüğe her yurttaşımız depremzedelere maddi ve manevi destek sağlamak için elinden geleni yaptı."

Türkiye hükümeti, sizin kararlı liderliğiniz altında, depremin yarattığı büyük yıkımın ortadan kaldırılması, etkilenen bölgenin yeniden canlandırılması, evsiz kalan milyonlarca insana konut sağlanması için var gücüyle çalışıyor. Azerbaycan da Kahramanmaraş ilinde insani faaliyetlerini sürdürmekte olup, imar ve restorasyon çalışmaları ile sosyal tesislerin inşasına da yakından katılmaktadır. Bu asil ve onurlu görevde, Türkiye'nin yanında olmaktan büyük gurur duyuyoruz."

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan ErdoğanAzerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Başkan Erdoğan

"TÜRKİYE BU ACI SINAVDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"
Aliyev, Türkiye'nin iyi günde de kötü günde de Azerbaycan'ın yanında olduğu gibi, Azerbaycan'ın da her zaman Türkiye'nin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek, "Çünkü biz tek milletiz, iki devletiz. Sizin liderliğiniz, Türk halkının mücadele kararlılığı, dayanışma ruhu ve güçlü iradesi sayesinde kudretli Türkiye devletinin bu zorlukları hızla aşacağından, bu acı sınavdan onurla hatta daha da güçlenerek çıkacağından eminim." ifadelerini kullandı.



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