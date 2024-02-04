Terör devleti İsrail’in en büyük destekçisi ABD, soykırıma destek vermeye devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi önümüzdeki hafta soykırımcı İsrail’e yardım amaçlı 17,6 milyar dolarlık bağımsız tasarıyı oylayacak.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere soykırım uygulayan terör devleti İsrail , hamisi ABD 'den destek almaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi önümüzdeki hafta terör devleti İsrail'e 17,6 milyar dolarlık askeri yardım tasarısını oylayacak.

ABD MECLİSİ'NDE SOYKIRIMCIYA DESTEK OYLAMASI

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, meclisteki Cumhuriyetçilere yazdığı mektupta "Liderlikleri Temsilciler Meclisi'ni müzakerelerine dahil etmemekle herhangi bir yasanın hızla değerlendirilme olanağını ortadan kaldırdıklarının farkındadır. Gelecek hafta temiz, bağımsız bir İsrail ek paketini ele alacağız." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden ve Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson

GAZZE'YE BOMBA İÇİN 7,6 MİLYAR DOLAR

ABD Temsilciler Meclisi'nde önümüzdeki hafta yapılacak oylamada terör devleti İsrail'e 17,6 milyar dolarlık destek paketi için karar verilecek.

BIDEN "SADECE İSRAİL'E" YARDIM ETMEK İSTEMİYOR

Demokratik Senato lideri Chuck Schumer, İsrail'in yanı sıra Ukrayna'ya da yardım edecek bir genel paket üzerinde çalışmak istediğini belirtirken ABD Başkanı Joe Biden'ın kasım ayında yalnızca İsrail'e yardım amaçlı bir yasa tasarısını desteklemediğine dair verdiği sinyal yeniden gündem oldu.

Biden'ın ulusal güvenlik konseyi sözcüsü John Kirby, başkanın yalnızca İsrail'e yardım sağlayan bir yasa tasarısını veto edeceğini söylemişti. Fakat bu açıklama, Biden'ın terör devleti İsrail'e hiçbir şekilde destek vermeyeceği anlamına gelmiyor. Biden el altından soykırımcıyı desteklemeye devam ettiği gibi yasa tasarısını da Ukrayna'yı da içerecek şekilde genişletmek istiyor.