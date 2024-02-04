Londra Brüksel hattında ‘Brexit’ hesaplaşması: Öfkeli çiftçiler Avrupa Birliği’ni felç etti! Olaf Scholz ve Emmanuel Macron varoluşsal krizde

Fransa , Almanya , Belçika ve Hollanda başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde çiftçilerin "Brüksel bürokrasisine karşı" ayaklanması ile Avrupa resmen yangın yerine döndü. Avrupa Parlamentosu'nun kararlarına karşı sokaklara dökülüp caddeleri gübreye bulayan çiftçiler samanları ateşe verirken Avrupa başkentlerini resmen savaş alanına çevirdi. Öfkeli çiftçilerin ayaklanması Avrupa Birliği'nde büyük çatlak olarak yorumlanırken İngiliz gazetesi Daily Mail'de yayımlanan "Macron neden Brexit hakkındaki kibirli sözlerini yemek zorunda kalabilir?" başlıklı köşe yazısında, birliğin krizin eşiğinde olduğu belirtildi.

İNGİLİZ GAZETESİNDEN PARİS'E: RESMEN FELÇ OLDU

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılışının dördüncü yıldönümünde Fransız basınının İngilizlerin artık Brexit'ten memnun olmadığını haber yaptığını hatırlatan Jonathan Miller, İngiliz gazetesi Daily Mail için kaleme aldığı yazıda, geçtiğimiz hafta çiftçilerin eylemlerinde Fransa'nın 7 bin millik otoyol ağının felç olduğunu ve resmen abluka altına alındığını yazdı.

Daily Mail, Fransız basınının İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıktıktan sonra sorunlar yaşadığını, 2019'da Brexit için oy veren İngiliz halkının ardık sadece yüzde 22'sinin AB'den ayrılmanın iyi bir şey olduğuna inandığını yazdığını, bu haberleri coşkulu bir şekilde aktardığını hatırlattı.

"AB VAROLUŞSAL KRİZLE KARŞI KARŞIYA"

Fransız çiftçilerin İspanya'dan gelen domates ve şarap dolu kamyonlara saldırıp onları yaktığına dikkat çeken Daily Mail, "Kuşatma altındaki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Güney Amerika ticaret anlaşmasını veto etme tehdidinde bulunmasına şaşmamalı; bu, anlaşmanın kendisi için büyük bir başarıyı temsil ettiği Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için bir aşağılama olurdu." İfadelerini kullandı ve haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

Gerçek şu ki Fransa'nın en büyük eseri olan AB, bölünme ve yolsuzlukla parçalanmış ve şimdi de en önemli ticaret anlaşması bizzat Fransızlar tarafından bozulan bir varoluşsal krizle karşı karşıya.

BREXIT'İN YILDÖNÜMÜNE DENK GELDİ

Fransa'daki çiftçi krizinin İngiltere'nin AB'den ayrılışının dördüncü yıl dönümünü kutladığı hafta gerçekleşmesinin "hoş bir ironi" olduğunu belirten Daily Mail, Fransa'da "yüksek göç, çökmekte olan eğitim sistemi, yüzde on artan elektrik faturaları, işsizliğin yüzde 7,4'ten 7,6'ya çıkması dolayısıyla mutsuzluğun hat safhada olduğunu belirtti.

"ALMANYA RESESYONUN EŞİĞİNDE"

Almanya'nın ise imalat ve emlak krizlerinin Euro bölgesinin en büyük ekonomisini sarsması nedeniyle resesyonun eşiğinde olduğunu belirten Daily Mail, "Geleneksel merkezci partiler enerjik, popülist sağ tarafından bir kenara itilirken aynı zamanda kendinden şüpheye de düşmüş durumda." İfadelerini kullandı.

"Başbakan Olaf Scholz yönetiminde giderek daha kontrolsüz hale gelen" Almanya için "Başıboş bir Rusya'ya karşı kendisini savunmaktan aciz olduğunu kabul eden bir orduya sahip." ifadesini kullandı.

AVRUPA RESMEN ÇÖKÜYOR

Hollanda'da ise derin bir toplumsal huzursuzluk olduğunu belirten Daily Mail, İspanyolların da siyasi bir kaos içinde olduğunu belirtti ve İtalya'nın Afrikalı göçmen sorununu çözemeyeceğini söyledi.

İngiltere'de halkın politikacıları sevmediğini, "Brexit" sorunlu olsa da insanların AB'den ayrılmaktan pişman olmadığını belirtti. İngiliz gazetesinde yayımlanan yazı Avrupa'nın büyük bir krizin eşiğinde olduğuna dikkat çekerken İngiltere ile Avrupa ülkeleri arasında devam eden huzursuzluğu da bir kez daha açıkça ortaya koydu.