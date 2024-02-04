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Hasidik Yahudiler New York’un altını oydu! Sapkın ritüellerin adresi olan yasa dışı tünellerin üzerindeki bina çöktü

New York’ta Hasidik Yahudilerin sapkın ritüeller için kazdığı yasa dışı tüneller infial oluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan ve 9 Yahudi’nin tutuklanmasıyla son bulan Hasidik Yahudi tüneli ile ilgili akıllara durgunluk veren bir gelişme yaşandı. İki binayı tehlikeye attığı belirtilen tünelin üzerindeki bir bina yıkılırken binanın çökmesine yasa dışı tünelin sebep olduğu iddia edildi.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 11:04 Güncelleme 04 Şubat 2024, 12:11
Hasidik Yahudiler New York’un altını oydu! Sapkın ritüellerin adresi olan yasa dışı tünellerin üzerindeki bina çöktü

Hasidik Yahudilerin New York'ta kazdığı yasa dışı tünel ABD'de infial oluşturmaya devam ediyor. Hasidik Yahudilerin Yahudi sinagogunda kazdığı ve bir ucunun siyonist ayinlerin düzenlendiği hamam ve mikveye, diğer ucunun ise çocuk müzesine açıldığı tünelin üzerinde, Brooklyn Borough Park'ta bulunan bir binanın kısmen çökmesi sonucu bir kişinin hayatını kaybetmesinin ardından tüneller yeniden gündeme geldi.

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HASİDİK TÜNELLERİNİN ÜZERİNDEKİ BİNA ÇÖKTÜ

Brooklyn'de 1266 50. Cadde'de inşaat halinde olduğu belirtilen bir binanın bodrum katının çökmesi üzerine çok sayıda acil durum ekibi olay yerine geldi. Olayda bir inşaat işçisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Hasidik Yahudiler New York'un altını oydu!

Çöken bina ile ilgili soruşturma devam ederken sosyal medyada binanın çökmesine yasa dışı Hasidik tünelinin sebep olduğu iddia edildi. New York'taki Hasidik Yahudiler ise iddiaların "komplo teorisinden ibaret" olduğunu öne sürdü.

Sosyal medyada binanın çökmesine Hasidik tünellerinin yol açtığına dair iddialardan birisiSosyal medyada binanın çökmesine Hasidik tünellerinin yol açtığına dair iddialardan birisi

Geçtiğimiz haftalarda New York'un en önemli ibadethanelerinden birinin altına kazıldığı ortaya çıkan yasa dışı tünellerden çıkan kanlı şilteler ve bebek pusetleri büyük infial uyandırmış, tünelin açıldığı mikvede siyonistlerin çocuklara işkence yaptığı ve hatta tecavüz ettiği iddia edilmişti.

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İKİ BİNAYI TEHLİKEYE ATTIĞI BELİRTİLMİŞTİ

Yasa dışı tünelin tespit edilmesinin ardından 20 metre uzunluğunda ve yaklaşık 3 metre genişliğindeki tünelin güçlendirilmediği ve üzerinde bulunan iki binayı tehlikeye attığı öne sürülmüştü. Binayı inceleyen müfettişler, Hasidik hareketinin küresel merkezi olan Brooklyn'deki 770 Eastern Parkway'in sahiplerine yapıyı güçlendirmeleri ve binaların bazı kısımlarını geçici olarak boşaltmaları için talimat vermişti.

GÖZLER HASİDİK TÜNELLERİNDE

Tünelleri inceleyen müfettişlerin raporunda "Yeraltı tüneli onay ve izin alınmadan inşa edildi. Tünelin yerinde yetersiz temel desteği olduğu ve bodrum katlarındaki bitişik binaların çeşitli alanlarında duvar açıkları oluşturulduğu tespit edildi." ifadelerini kullanmıştı. Yasa dışı tünelin ortaya çıkmasından haftalar sonra bölgedeki bir binanın çökmesi ise gözleri yeniden tünellere çevirdi.

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DOKUZ KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Yasa dışı tünellerin tespit edilmesinin ardından New York yetkilileri tünelin doldurulması için talimat verirken siyonistler ise olay çıkarmış ve dokuz kişi tutuklanmıştı. Bazıları adliyeye sevk edilirken beş kişi kefaletle serbest bırakılmıştı.

Brooklyn Yahudi Tarihi Girişimi'nin internet sayfasına göre Borough Park, ABD'deki en büyük Ortodoks ve Hasidik Yahudi nüfuslarından birine ev sahipliği yapıyor.

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