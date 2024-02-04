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ABD Başkanı Joe Biden ön seçimlerde ilk zaferini kazandı: Güney Karolina’da Cumhuriyetçileri geride bıraktı! Sıra Trump’ta

ABD’de Kasım 2024 seçimlerine geri sayım devam ederken Başkan Joe Biden Demokratların oylandığı ön seçimde ilk galibiyetini aldı. Cumartesi Güney Karolina’da düzenlenen ön seçimde 81 yaşındaki Başkan Joe Biden, yüzde 96,4 oy oranı ile iki Demokrat rakibi olan ABD Temsilcisi Dean Phillips ve kişisel gelişim yazarı Marianne Williamson’ın önüne geçti.

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Giriş Tarihi 04 Şubat 2024, 09:40 Güncelleme 04 Şubat 2024, 09:40
ABD Başkanı Joe Biden ön seçimlerde ilk zaferini kazandı: Güney Karolina’da Cumhuriyetçileri geride bıraktı! Sıra Trump’ta

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım ön seçimlerle birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Demokratların ön seçimlerinin düzenlendiği Güney Kalorina eyaletinde Başkan Joe Biden, rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

BIDEN İLK SEÇİMİNİ KAZANDI

81 yaşındaki Başkan Joe Biden Güney Karolina'da düzenlenen seçimlerde Cumhuriyetçi rakipleriyle yarıştı ve ilk zaferini kazandı.

Güney Karolina oylarının yüzde 93,3'ü rapor edilirken Biden yüzde 96,4 oy alarak rakipleri ABD Temsilcisi Dean Phillips ve çok satan kişisel gelişim yazarı Marianne Williamson'ın önüne geçerek ön seçimde ilk zaferini elde etti. Biden'ın zaferi, onu Kasım 2024 genel seçimlerine bir adım daha yaklaştırdı.

BIDEN'DAN SONRA SIRA TRUMP'TA

Güney Karolina'da Demokratların ön seçimi ise 24 Şubat'ta yapılacak. Demokratlar arasındaki yarışta Güney Karolina'nın favorisi ise eski Başkan Donald Trump.

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