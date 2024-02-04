ABD Başkanı Joe Biden ön seçimlerde ilk zaferini kazandı: Güney Karolina’da Cumhuriyetçileri geride bıraktı! Sıra Trump’ta

ABD'de Kasım 2024 başkanlık seçimleri için geri sayım ön seçimlerle birlikte tüm hızıyla devam ediyor. Demokratların ön seçimlerinin düzenlendiği Güney Kalorina eyaletinde Başkan Joe Biden , rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Güney Karolina oylarının yüzde 93,3'ü rapor edilirken Biden yüzde 96,4 oy alarak rakipleri ABD Temsilcisi Dean Phillips ve çok satan kişisel gelişim yazarı Marianne Williamson'ın önüne geçerek ön seçimde ilk zaferini elde etti. Biden'ın zaferi, onu Kasım 2024 genel seçimlerine bir adım daha yaklaştırdı.