CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor!

İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:

02:32 Cezayir Avukat Örgütleri Birliği, "Filistin halkına karşı soykırım suçu işleyen" İsrailli yetkililer hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

00:48 Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki tren istasyonunda, Filistin'e destek için oturma eylemi düzenlendi.

00:37 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 7 Ekim'in ardından 5. kez Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki son durumu ve esir takasına ilişkin süreci muhataplarıyla değerlendirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Blinken, 4-8 Şubat tarihleri arasında Suudi Arabistan, Mısır, Katar, İsrail ve Batı Şeria'yı ziyaret edecek.

Açıklamaya göre Blinken, esir takasının gerçekleşmesi ve "insani aranın" verilebilmesi için taraflar arasında anlaşma zeminini yeniden yoklayacak ve Gazze'de insani yardımların ulaştırılabilmesi için ilgili ülkelerle görüşecek.

İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir barış tesis edilebilmesi için diplomatik görüşmeler de yapacak Blinken'ın gündemindeki bir diğer başlık da Kızıldeniz'deki Husi saldırılarıyla ilgili son durum olacak.

00:05 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın, Gazze'nin Refah kentine yönelik askeri müdahale ihtimaline ilişkin açıklamalarından derin endişe duyduğunu belirtti.

Türk, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a askeri müdahale ihtimaline ilişkin paylaşımda bulundu.

"İsrail Savunma Bakanı'nın Refah'a askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarından derin endişe duyuyorum." ifadesini kullanan Türk, bu durumun, büyük sivil kayıpları ve İsrail ordusunun saldırıları sonucu Refah'a doğru göç etmek zorunda kalan 1,5 milyonu aşkın savunmasız Filistinlinin bilinmeyen yerlere doğru yerinden edilmeleri konusunda tehlike arz ettiğini bildirdi.

2 ŞUBAT TARİHİNDE YAŞANANLAR





21.02 BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in saldırılarını Gazze'nin Refah kentine doğru genişletme ihtimalinin son derece endişe verici olduğunu bildirdi

16.20 Filistin Kızılayı Derneği (PRCS), İsrail'in örgütün Han Yunus'taki binasına açtığı ateş sonucu bir kadın çalışanın öldürüldüğünü doğruladı.

Filistin haber ajansı Wafa, aralarında bir PRCS çalışanının da bulunduğu üç sivilin öldüğünü ve üç sivilin yaralandığını söyledi.

Sağlık örgütü, İsrailli keskin nişancıların binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran binaya ateş etmeye devam ettiğini bildirdi. Devam eden silah sesleri nedeniyle ekiplerinin yaralıları yakındaki El Amal Hastanesi'ne nakledemediği belirtildi.

15.40 Filistinlilerin Cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya ulaşması engellendi

İslam'ın üçüncü kutsal mekanına ev sahipliği yapan yerleşkeye giden Filistinlilerin yolu askeri kontrol noktaları tarafından kapatılıyor.

12.55 Bir milyon Gazzeli çocuğun ruh sağlığı desteğine ihtiyacı var. UNICEF, Gazze'de yaklaşık 17.000 çocuğun çatışmalar sırasında refakatsiz olduğunu veya ailelerinden ayrıldığını belirtti.

BM ajansı, bölgedeki neredeyse tüm çocukların zihinsel sağlık desteğine ihtiyaç duyduğunu da ekledi ve "Son derece yüksek düzeyde kalıcı kaygı, iştahsızlık gibi belirtiler gösteriyorlar. UNICEF'in işgal altındaki Filistin toprakları iletişim şefi Jonathan Crickx, uyuyamıyorlar, duygusal patlamalar yaşıyorlar veya her bombalama sesi duyduklarında paniğe kapılıyorlar. Bu savaştan önce UNICEF, Gazze'de halihazırda 500.000 çocuğun ruh sağlığı ve psikososyal desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyordu. Bugün neredeyse tüm çocukların bu desteğe ihtiyacı olduğunu tahmin ediyoruz ve bu da bir milyondan fazla çocuk anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

07.00 Filistin'deki yerel haber ajansı Filistin Bilgi Merkezi'nin haberine göre, Han Yunus'ta İsrail hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı altında 12 kişinin cesedi bulundu. Gazze'nin güneyindeki şehrin El Sika bölgesindeki evin "haftalar önce" bombalandığını, ancak cesetlerin henüz yeni çıkarıldığı bildirildi.

05.00 İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Cenin, Nablus ve El Halil'e baskın düzenledi.

GAZZE'DE ATEŞKES KARARI



21.12 Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.

BIDEN İMZAYI ATTI: YAHUDİLERE YAPTIRIM



20.14 ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.