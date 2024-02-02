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Gazze’deki BM ajansına siyonist abluka! Batı’dan tek bir müdahale yok: Yüz binlerce sivili açlığa mahkum ediyorlar

Terör devleti İsrail Gazze’de soykırıma devam ederken bölgeye yardım girmesine de engel oluyor. Soykırımcı İsrail’in Birleşmiş Milletlerin Gazze’deki organizasyonu UNRWA’nın Hamas’a destek olduğunu iddia etmesinin ardından çok sayıda ülke UNRWA’dan finansmanını çekti. Gazze’deki soykırıma tek bir ses çıkarmayan Birleşmiş Milletler’den ise Gazze’deki oluşumunun durumuna karşı bir adım gelmiyor. Gazze’deki yüz binlerce Filistinli sivil, açlık krizi ile karşı karşıya.

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Giriş Tarihi 02 Şubat 2024, 16:35 Güncelleme 02 Şubat 2024, 17:03
Gazze’deki BM ajansına siyonist abluka! Batı’dan tek bir müdahale yok: Yüz binlerce sivili açlığa mahkum ediyorlar

Terör devleti İsrail, Gazze'de bir yandan sivillere soykırım uygulayıp diğer yandan da yardım girişlerini engelleyerek Filistinlileri açlığa mahkum ederken Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki organizasyonu UNRWA, finansmanının kesildiğini ve "son derece çaresiz" olduğunu duyurdu.

DESTEKLERİNİ TEK TEK ÇEKTİLER

Terör devleti İsrail'in UNRWA'nın bazı üyelerinin Hamas'a destek olduğunu iddia etmesini bahane olarak sunan çok sayıda ülke BM kuruluşuna fon sağlamayı durdurdu. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Avusturya, Kanada, Hollanda, Finlandiya ve İsviçre BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNRWA'ya yapılan ödemeleri askıya aldıklarını açıkladı.

GAZZE'DE ÖLÜM ÜÇGENİ: KITLIK, KURAKLIK, AÇLIK

Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılara devam ederken bir yandan da yıllardır abluka altında tuttuğu bölgeye yardım girişini de engelliyor. Gazze'de İsrail bombardımanından sağ kurtulan bir buçuk milyondan fazla Filistinli, bölgeye yardımlar da alınmadığı için açlık krizi ile karşı karşıya.

BM TEK BİR ADIM DAHİ ATMADI

Birleşmiş Milletler Gazze'deki soykırımı sonlandırmak için tek bir adım bile atmamışken Gazze'de yardım faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) soykırımcı İsrail'in hedefi oldu. Gazze'deki Filistinli mültecilere eğitim, sağlık hizmeti ve diğer yardımları sağlayan UNRWA, silah depoları bulundurmakla ve Hamas'a destek vermekle suçlanıyor. İngiliz Financial Times, geçtiğimiz günlerde UNRWA'ya uygulanan ambargoyu yazmış ve Filistin'i tehdit eder gibi "Gazze'deki bir BM ajansı krizde. Bedelini Filistinliler ödeyebilir" ifadelerini kullanmıştı.

ABD GAZETESİNDEN SİYONİST PROPAGANDAYA DESTEK

ABD gazetesi Wall Street Journal da soykırımcı İsrail'e propaganda konusunda destek oluyor. Wall Street Journal'da bugün yayımlanan "Bir BM Ajansı Hamas'la Bağlantı Kurmakla Suçlanıyor İpuçları Her Zaman Oradaydı" başlıklı haberde UNRWA tesislerinin altında Hamas tünelleri olduğu belirtirken soykırımcı İsrail istihbaratının Aksa Tufanı Operasyonunda BM teşkilatından çalışanların katıldığını iddia ettiğini, bu şüphelerin dünya çapında yayıldığını iddia etti.

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