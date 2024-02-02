Gazze’deki BM ajansına siyonist abluka! Batı’dan tek bir müdahale yok: Yüz binlerce sivili açlığa mahkum ediyorlar

BM TEK BİR ADIM DAHİ ATMADI

Birleşmiş Milletler Gazze'deki soykırımı sonlandırmak için tek bir adım bile atmamışken Gazze'de yardım faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) soykırımcı İsrail'in hedefi oldu. Gazze'deki Filistinli mültecilere eğitim, sağlık hizmeti ve diğer yardımları sağlayan UNRWA, silah depoları bulundurmakla ve Hamas'a destek vermekle suçlanıyor. İngiliz Financial Times, geçtiğimiz günlerde UNRWA'ya uygulanan ambargoyu yazmış ve Filistin'i tehdit eder gibi "Gazze'deki bir BM ajansı krizde. Bedelini Filistinliler ödeyebilir" ifadelerini kullanmıştı.