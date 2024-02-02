Gazze’deki BM ajansına siyonist abluka! Batı’dan tek bir müdahale yok: Yüz binlerce sivili açlığa mahkum ediyorlar

Terör devleti İsrail, Gazze'de bir yandan sivillere soykırım uygulayıp diğer yandan da yardım girişlerini engelleyerek Filistinlileri açlığa mahkum ederken Birleşmiş Milletlerin Gazze'deki organizasyonu UNRWA, finansmanının kesildiğini ve "son derece çaresiz" olduğunu duyurdu.
DESTEKLERİNİ TEK TEK ÇEKTİLER
Terör devleti İsrail'in UNRWA'nın bazı üyelerinin Hamas'a destek olduğunu iddia etmesini bahane olarak sunan çok sayıda ülke BM kuruluşuna fon sağlamayı durdurdu. ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, Japonya, Avusturya, Kanada, Hollanda, Finlandiya ve İsviçre BM'nin Filistinli mültecilere yönelik kuruluşu UNRWA'ya yapılan ödemeleri askıya aldıklarını açıkladı.
GAZZE'DE ÖLÜM ÜÇGENİ: KITLIK, KURAKLIK, AÇLIK
Soykırımcı İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılara devam ederken bir yandan da yıllardır abluka altında tuttuğu bölgeye yardım girişini de engelliyor. Gazze'de İsrail bombardımanından sağ kurtulan bir buçuk milyondan fazla Filistinli, bölgeye yardımlar da alınmadığı için açlık krizi ile karşı karşıya.