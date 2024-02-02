CANLI TAKİP | Terör devleti İsrail’in yeni hedefi Refah! Masada ateşkes anlaşması varken soykırım ordusu saldırı planlıyor

GAZZE'DE ATEŞKES KARARI 21.12 Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.

07.00 Filistin'deki yerel haber ajansı Filistin Bilgi Merkezi'nin haberine göre, Han Yunus'ta İsrail hava saldırısında yıkılan bir evin enkazı altında 12 kişinin cesedi bulundu. Gazze'nin güneyindeki şehrin El Sika bölgesindeki evin "haftalar önce" bombalandığını, ancak cesetlerin henüz yeni çıkarıldığı bildirildi.

ABD merkezli iki düşünce kuruluşu ISW/CTP, Gazze savaşına ilişkin son savaş alanı değerlendirmelerinde İsrailli ve Mısırlı istihbarat yetkililerinin, İsrail'in Refah'ı hedef alacağı bildirilen güney Gazze operasyonu hakkında görüşmek üzere Kahire'de buluştuğunun söylendiğini bildirdi.

Katar İsrail'in ve Hamas'ın Gazze 'de ateşkes konusunda olumlu baktığını duyururken soykırımcı İsrail Gazze'de on binlerce kişinin sığındığı Refah'a saldırı planı yapıyor.

Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.

ABD Başkanı Biden

Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.

15:12 İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.

15.01 Hamas'ın, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili teklifi, Filistinli diğer gruplarla ortak tutum sergilemek için görüştüğü bildirildi.

14:59 UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararı alan ülkelerin kararlarının devamı halinde tüm yardım operasyonlarının Şubat ayı sonu itibariyle durdurulmak zorunda kalınacağını duyurdu.

14:45 İsrail ile Mısır'ın, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru"nun (Selahaddin Koridoru) Gazze saldırıları sonrası için kontrolüne ilişkin anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi.

İsrail ordu radyosunun, iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden anlaşmazlığa ilişkin yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin, Refah kentinde yaşayan nüfusun Gazze Şeridi'nin başka bölgelerine tahliye edilmeden "askeri müdahalede" bulunmayacağı sözünü verdiği ileri sürüldü.

Haberde, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca "Philadelphia Koridoru" üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı savunuldu.

Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin "Philadelphia Koridoru"nun kontrolü üzerine anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülen haberde, İsrail'in koridor boyunca asker bulundurmayacağı ancak teknolojik araçlar vasıtasıyla bölgeyi kontrol edeceği iddia edildi.

İsrail yönetiminin, bölgede saldırılarını sonlandırmasının ardından Refah kentinde bulunan bir milyon civarındaki Gazzelinin nereye tahliye edileceğine henüz karar verilmediği aktarılan haberde, Gazze'nin kuzeyi ya da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un seçenekler arasında olduğu kaydedildi.

İsrail ordu radyosu, ayrıca, Mısır'ın onaylaması durumunda Hamas tünellerini engellemek için yer altı duvarının inşa edileceğini ve söz konusu duvarın inşasının ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesince finanse edileceğini iddia etti.

14.01 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 27 bin 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 bin 139 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 190 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

11:31 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 37 kişiyi gözaltına aldı.

10:24 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü, Filistin halkının güneydeki Refah kentine gitmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca 31 Ocak itibarıyla Gazze'de 222 İsrail askerinin öldüğü, 1293 askerin ise yaralandığı belirtildi.

09:43 ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.

Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.

CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.