CANLI TAKİP | Katil Netanyahu katliama devam ediyor! Sert söylemlerinin nedeni Hamas’ın sert tavır almasını istemesi mi?

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.
Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay ise yer almadı.
HAMAS'I ESİR TAKASI ANLAŞMASINI YOK ETMEYE ZORLUYOR
Esir tartışmaları sürerken, İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın esir takası anlaşmasından çekilmesi amacıyla "aşırılık yanlısı açıklamalar yaptığından" duyulan endişeyi yazdı.
Haaretz'in, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberinde, "Netanyahu'nun son günlerde yaptığı açıklamalardaki aşırılığın amacının, Hamas'ı daha sert tavır almaya ve esir takası anlaşmasını yok etmeye teşvik etmek için olduğuna" dair endişelerin söz konusu olduğu belirtildi.
Haberde, İsrailli yetkilinin, "Böyle bir adım, müzakerelerin başarısızlığından Hamas'ı sorumlu tutarak İsrail'in savaşmaya devam etmesine izin verebilir." değerlendirmesine yer verildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizin serbest kalması için yeni bir taslak üzerinde çalışıyoruz ama şunu söylüyorum; ne pahasına olursa olsun değil." ifadesini kullanmıştı.
"SAVAŞI BİTİRMEYECEĞİZ"
"Kırmızı çizgilerinin" olduğunu savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik "savaşı bitirmeyeceklerini, İsrail ordusunu Gazze'den çıkarmayacaklarını ve binlerce teröristi serbest bırakmayacaklarını" söylemişti.
Netanyahu, "Rehineleri serbest bırakmak ve savaşın, Hamas'ı ortadan kaldırmak ile Gazze'nin artık bir tehdit teşkil etmemesini sağlamak gibi diğer hedeflerine ulaşmak için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
3 HEDEF ÜZERİNDE ÇALIŞMA
İsrail Başbakanı, hükümetinin, söz konusu 3 hedef üzerinde çalıştığını ve bunların hiçbirinden vazgeçmeyeceğini savunmuştu.
İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:
11:31 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 37 kişiyi gözaltına aldı.
10:24 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü, Filistin halkının güneydeki Refah kentine gitmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca 31 Ocak itibarıyla Gazze'de 222 İsrail askerinin öldüğü, 1293 askerin ise yaralandığı belirtildi.
09:43 ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.
Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.
CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.
04:29 İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.
02:31 Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.
00:52 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi.
Filistin Kızılayının, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi ve giriş ile acil servisin dış kapısı önünde konuşlandı." ifadesi kullanıldı.
00:36 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.
00:08 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki Başkanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Abbas, Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basına sızan planına dair açıklamalar yaptı.
"Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz" diyen Abbas, şu ifadeleri kullandı:
"Pozisyonumuz açık, taleplerimiz ise derhal ateşkes, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini hızlandırmak ve fedakarlıklar ne olursa olsun, herhangi bir Filistinlinin topraklarından çıkarılmasının önlenmesidir. 1948'de Filistin halkının başına gelen Nekbe'nin tekrarına izin vermeyeceğiz. Hala bugüne dek onun büyük etkilerinin sıkıntısını çekiyoruz."