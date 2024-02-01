CANLI TAKİP | Katil Netanyahu katliama devam ediyor! Sert söylemlerinin nedeni Hamas’ın sert tavır almasını istemesi mi?

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.

Haberde, İsrail'in hapishanelerindeki kaç Filistinli esirin serbest bırakacağına ilişkin detay ise yer almadı.

HAMAS'I ESİR TAKASI ANLAŞMASINI YOK ETMEYE ZORLUYOR

Esir tartışmaları sürerken, İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın esir takası anlaşmasından çekilmesi amacıyla "aşırılık yanlısı açıklamalar yaptığından" duyulan endişeyi yazdı.

Haaretz'in, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberinde, "Netanyahu'nun son günlerde yaptığı açıklamalardaki aşırılığın amacının, Hamas'ı daha sert tavır almaya ve esir takası anlaşmasını yok etmeye teşvik etmek için olduğuna" dair endişelerin söz konusu olduğu belirtildi.