CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti

ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
2. AŞAMA FİLİSTİN DEVLETİNİN ABD TARAFINDAN TANINMASI
İkinci ayağının ise "Filistin devletini desteklemek amacıyla ABD'nin eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik girişimi" olacağı belirtilen yazıda, bunun "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde askerden arındırılmış bir Filistin devletinin ABD tarafından bir tür tanınmasını" içereceği değerlendirmesi yapıldı.
Yazıda bu aşamanın ancak Filistinlilerin bu devletin "uygulanabilir ve İsrail'i tehdit etmeyecek" olduğunu garantiye almasıyla mümkün olacağı savunuldu.
Friedman yazısında ayrıca, Biden yönetimi yetkililerinin, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin farklı biçimler konusunda ABD hükümeti içinde ve dışında uzmanlara danıştığı da vurguladı.
3. AŞAMA ABD-SUUDİ ARABİSTAN GÜVENLİK İTTİFAKI
Biden doktrinin üçüncü aşamasında ise genişletilmiş bir ABD-Suudi Arabistan güvenlik ittifakının yer alacağı ve bunun Suudilerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini de içereceği iddiasına yer verildi.
Yazıda, bu aşamanın, İsrail'in Filistin devletine giden bir diplomatik sürece hazır olması koşuluyla gerçekleşeceği yorumu yapıldı.
İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:
GAZZE'DE ATEŞKES KARARI
21.12 Al Jazeera kanalının Katar Dışişleri Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre, İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi kabul etti ve Hamas'ın ilk tepkisi de olumlu oldu.
BIDEN İMZAYI ATTI: YAHUDİLERE YAPTIRIM
20.14 ABD Başkanı Joe Biden, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimcilere yaptırım öngören bir başkanlık kararnamesini imzaladı.
ABD Başkanı Biden
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD Başkanı Biden, Batı Şeria'da güvenliği zedeleyenlere yönelik hazırlanan başkanlık kararnamesine imza attı.
Kararname ile işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı son dönemde şiddet uygulayan aşırılıkçı Yahudi yerleşimciler, ABD yönetiminin yaptırımlarına maruz kalacak.
Yaptırım listesine dahil edilenler Amerikan finans sistemi içinde işlem yapamayacak, bu ülkeye vize alamayacak, varsa ABD'deki varlıkları dondurulacak ve Amerikan vatandaşlarının bu kişilerle iş yapması yasaklanacak.
ABD Başkanı Biden
Biden, ilgili açıklamasında Batı Şeria'daki güvenliğin ve istikrarın bozulmaması için bu adımı attıklarını ve bölgedeki Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinin kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Konuyla ilgili arka plan toplantısı düzenleyen bir Beyaz Saray yetkilisi, söz konusu kararname kapsamında isimleri belirtilmeyen 4 kişinin şimdiden yaptırım listesine dahil edildiğini bildirdi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında en az 381 Filistinli hayatını kaybetti.
15:12 İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.
15.01 Hamas'ın, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili teklifi, Filistinli diğer gruplarla ortak tutum sergilemek için görüştüğü bildirildi.
14:59 UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararı alan ülkelerin kararlarının devamı halinde tüm yardım operasyonlarının Şubat ayı sonu itibariyle durdurulmak zorunda kalınacağını duyurdu.
14:45 İsrail ile Mısır'ın, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru"nun (Selahaddin Koridoru) Gazze saldırıları sonrası için kontrolüne ilişkin anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi.
İsrail ordu radyosunun, iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden anlaşmazlığa ilişkin yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin, Refah kentinde yaşayan nüfusun Gazze Şeridi'nin başka bölgelerine tahliye edilmeden "askeri müdahalede" bulunmayacağı sözünü verdiği ileri sürüldü.
Haberde, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca "Philadelphia Koridoru" üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı savunuldu.
Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin "Philadelphia Koridoru"nun kontrolü üzerine anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülen haberde, İsrail'in koridor boyunca asker bulundurmayacağı ancak teknolojik araçlar vasıtasıyla bölgeyi kontrol edeceği iddia edildi.
İsrail yönetiminin, bölgede saldırılarını sonlandırmasının ardından Refah kentinde bulunan bir milyon civarındaki Gazzelinin nereye tahliye edileceğine henüz karar verilmediği aktarılan haberde, Gazze'nin kuzeyi ya da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un seçenekler arasında olduğu kaydedildi.
İsrail ordu radyosu, ayrıca, Mısır'ın onaylaması durumunda Hamas tünellerini engellemek için yer altı duvarının inşa edileceğini ve söz konusu duvarın inşasının ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesince finanse edileceğini iddia etti.
14.01 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 27 bin 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 bin 139 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 190 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
11:31 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 37 kişiyi gözaltına aldı.
10:24 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü, Filistin halkının güneydeki Refah kentine gitmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca 31 Ocak itibarıyla Gazze'de 222 İsrail askerinin öldüğü, 1293 askerin ise yaralandığı belirtildi.
09:43 ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.
Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.
CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.
04:29 İsrail'in saldırılarıyla insanlık felaketinin derinleştiği Gazze Şeridi'nde geçici bir ateşkes ve esir takasına ilişkin taslak anlaşmayı dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın direktörü David Barnea savaş kabinesine sundu.
02:31 Fas'ın başkenti Rabat'ta parlamento binası önünde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi.
00:52 İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde 10 gündür kuşatma altında tuttuğu Han Yunus'taki Filistin Kızılayına bağlı el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi.
Filistin Kızılayının, X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, el-Emel Hastanesi avlusuna baskın düzenledi ve giriş ile acil servisin dış kapısı önünde konuşlandı." ifadesi kullanıldı.
00:36 İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, bu hafta sonu Orta Doğu'ya giderek Gazze'deki duruma ilişkin diplomatik temaslarda bulunacağı bildirildi.
00:08 Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze Şeridi'nin Batı Şeria'dan ayrılması veya bir parçasının koparılması şeklindeki plana izin vermeyeceklerini söyledi.
Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Ramallah'taki Başkanlık Merkezi'nde Fetih Hareketi Merkez Komitesi üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda Abbas, Gazze'ye ilişkin son gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basına sızan planına dair açıklamalar yaptı.
"Gazze'nin Batı Şeria'dan ayrılması planına izin vermeyeceğiz" diyen Abbas, şu ifadeleri kullandı:
"Pozisyonumuz açık, taleplerimiz ise derhal ateşkes, İsrail işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nin tamamından çekilmesi, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini hızlandırmak ve fedakarlıklar ne olursa olsun, herhangi bir Filistinlinin topraklarından çıkarılmasının önlenmesidir. 1948'de Filistin halkının başına gelen Nekbe'nin tekrarına izin vermeyeceğiz. Hala bugüne dek onun büyük etkilerinin sıkıntısını çekiyoruz."