CANLI TAKİP | Gazze’de ateşkes kararı! Al Jazeera: İsrail kabul etti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları geçtiğimiz sene 7 Ekim'den bu yana devam ediyor.

EV CİNAYETİ

Gazze'nin neredeyse her noktası İsrail hedefi haline geldi. Uydu verilerinin analizine göre Gazze'deki tüm binaların yüzde 50 ila yüzde 62'si hasar gördü veya yıkıldı. Beyt Hanun şehri, Al-Zahra belediyesi ve Han Yunus şehrindeki bazı bölgelerdeki yıkımın incelendiği analizde, 250'den fazla konut, 17 okul ve üniversite, 16 cami, 3 hastane, 3 mezarlık ve 150 tarım alanının yerle bir edildiği tespit edildi.

İsrail'in saldırılarının neden olduğu yıkım, 1.9 milyon insanı evlerini terk etmek zorunda bırakırken, geri dönüşlerini de imkânsız hale getirdi. Evlerin kasıtlı olarak yaşanmaz hale getirilmesi, yerinden edilmiş insanların geri dönmelerinin engellenmesine neden olan bu durum uzmanlar tarafından "ev cinayeti" olarak tanımlanıyor.

Evlerini kaybeden Gazzeliler açlık ve ölüm çemberi ile sarılmış durumdayken, saldırılarının sona ermesi, bölgeye giden insani yardımların miktarının arttırılması ve Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çabalar ise devam ediyor.