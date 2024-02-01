CANLI TAKİP | ABD’den 3 adımda Orta Doğu planı! Biden doktirini gerçekleşmek üzere

İkinci aşamada, görüşmelerin sürmesi için ateşkesin bir hafta daha uzatılabileceği, Hamas'ın savaşçı olarak kabul ettiği kişilerin ve erkek esirlerin serbest bırakılması üzerinde müzakerelerin yapılabileceği öngörülüyor.
HAMAS'I ESİR TAKASI ANLAŞMASINI YOK ETMEYE ZORLUYOR
Esir tartışmaları sürerken, İsrail basını ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın esir takası anlaşmasından çekilmesi amacıyla "aşırılık yanlısı açıklamalar yaptığından" duyulan endişeyi yazdı.
Haaretz'in, ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılan haberinde, "Netanyahu'nun son günlerde yaptığı açıklamalardaki aşırılığın amacının, Hamas'ı daha sert tavır almaya ve esir takası anlaşmasını yok etmeye teşvik etmek için olduğuna" dair endişelerin söz konusu olduğu belirtildi.
Haberde, İsrailli yetkilinin, "Böyle bir adım, müzakerelerin başarısızlığından Hamas'ı sorumlu tutarak İsrail'in savaşmaya devam etmesine izin verebilir." değerlendirmesine yer verildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rehinelerimizin serbest kalması için yeni bir taslak üzerinde çalışıyoruz ama şunu söylüyorum; ne pahasına olursa olsun değil." ifadesini kullanmıştı.
"SAVAŞI BİTİRMEYECEĞİZ"
"Kırmızı çizgilerinin" olduğunu savunan Netanyahu, Gazze'ye yönelik "savaşı bitirmeyeceklerini, İsrail ordusunu Gazze'den çıkarmayacaklarını ve binlerce teröristi serbest bırakmayacaklarını" söylemişti.
Netanyahu, "Rehineleri serbest bırakmak ve savaşın, Hamas'ı ortadan kaldırmak ile Gazze'nin artık bir tehdit teşkil etmemesini sağlamak gibi diğer hedeflerine ulaşmak için sürekli çalışıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BİDEN DOKTİRİNİ OLUŞMAK ÜZERE
Bölgede ABD ve İsrail arasında derin görüş ayrılıkları yaşanırken, yeni formüller de masada. The New York Times Gazetesi'nde yer alan Thomas Friedman imzalı yazıda ise ABD yönetiminde Orta Doğu için üç aşamalı bir "Biden doktrini"nin oluşmak üzere olduğu belirtildi
İSRAİL İZOLE OLACAK, ABD OLAYLARI ETKİLEYEMEYECEK
Joe Biden yönetiminin, İsrail ve Gazze'deki saldırıları ile İran ve bölgeyi kapsayan bir stratejisinin ortaya çıkmak üzere olduğu aktarılan yazıda, "Biden doktrini" olarak adlandırılan bu stratejinin olmaması halinde ise "Orta Doğu'daki krizin İran'ı güçlendireceği, İsrail'i izole edeceği ve ABD'nin olayları etkileme yeteneğini parçalayacağı" yorumuna yer verildi.
Yazıda, bu doktrinin ilk ayağının İran'a karşı güçlü ve kararlı bir duruşun yanı sıra Ürdün-Suriye sınırında 3 ABD askerinin öldürüldüğü saldırıya cevaben "İran'ın bölgedeki vekillerine" karşı güçlü misilleme yapılmasını da içerdiği belirtildi.
ABD Başkanı Joe Biden ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
2. AŞAMA FİLİSTİN DEVLETİNİN ABD TARAFINDAN TANINMASI
İkinci ayağının ise "Filistin devletini desteklemek amacıyla ABD'nin eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik girişimi" olacağı belirtilen yazıda, bunun "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde askerden arındırılmış bir Filistin devletinin ABD tarafından bir tür tanınmasını" içereceği değerlendirmesi yapıldı.
Yazıda bu aşamanın ancak Filistinlilerin bu devletin "uygulanabilir ve İsrail'i tehdit etmeyecek" olduğunu garantiye almasıyla mümkün olacağı savunuldu.
Friedman yazısında ayrıca, Biden yönetimi yetkililerinin, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin farklı biçimler konusunda ABD hükümeti içinde ve dışında uzmanlara danıştığı da vurguladı.
3. AŞAMA ABD-SUUDİ ARABİSTAN GÜVENLİK İTTİFAKI
Biden doktrinin üçüncü aşamasında ise genişletilmiş bir ABD-Suudi Arabistan güvenlik ittifakının yer alacağı ve bunun Suudilerin İsrail ile ilişkileri normalleştirmesini de içereceği iddiasına yer verildi.
Yazıda, bu aşamanın, İsrail'in Filistin devletine giden bir diplomatik sürece hazır olması koşuluyla gerçekleşeceği yorumu yapıldı.
İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler:
15:12 İsrail'de aralarında askeri yetkililerin de bulunduğu bir grup, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "sağlığının kötüleşmesini" ve "ülke menfaatlerini şahsi çıkarlarına kurban etmesini" gerekçe göstererek görevden alınması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvurdu.
15.01 Hamas'ın, İsrail ile esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili teklifi, Filistinli diğer gruplarla ortak tutum sergilemek için görüştüğü bildirildi.
14:59 UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'ya mali desteğini durdurma kararı alan ülkelerin kararlarının devamı halinde tüm yardım operasyonlarının Şubat ayı sonu itibariyle durdurulmak zorunda kalınacağını duyurdu.
14:45 İsrail ile Mısır'ın, Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki sınır hattı "Philadelphia Koridoru"nun (Selahaddin Koridoru) Gazze saldırıları sonrası için kontrolüne ilişkin anlaşmaya yaklaştığı iddia edildi.
İsrail ordu radyosunun, iki ülke arasında tansiyonun yükselmesine neden anlaşmazlığa ilişkin yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail yönetiminin, Refah kentinde yaşayan nüfusun Gazze Şeridi'nin başka bölgelerine tahliye edilmeden "askeri müdahalede" bulunmayacağı sözünü verdiği ileri sürüldü.
Haberde, Refah kentindeki Filistinlilerin Gazze Şeridi'nde bir başka bölgeye tahliyesinin ardından İsrail'in, Mısır ile varılması beklenen anlaşma uyarınca "Philadelphia Koridoru" üzerinde "kesin bir nüfuza" sahip olacağı savunuldu.
Tel Aviv ve Kahire yönetimlerinin "Philadelphia Koridoru"nun kontrolü üzerine anlaşmaya yakın olduğu ileri sürülen haberde, İsrail'in koridor boyunca asker bulundurmayacağı ancak teknolojik araçlar vasıtasıyla bölgeyi kontrol edeceği iddia edildi.
İsrail yönetiminin, bölgede saldırılarını sonlandırmasının ardından Refah kentinde bulunan bir milyon civarındaki Gazzelinin nereye tahliye edileceğine henüz karar verilmediği aktarılan haberde, Gazze'nin kuzeyi ya da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un seçenekler arasında olduğu kaydedildi.
İsrail ordu radyosu, ayrıca, Mısır'ın onaylaması durumunda Hamas tünellerini engellemek için yer altı duvarının inşa edileceğini ve söz konusu duvarın inşasının ismi açıklanmayan bir Körfez ülkesince finanse edileceğini iddia etti.
14.01 Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu 27 bin 19 sivilin hayatını kaybettiğini, 66 bin 139 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 118 sivilin yaşamını yitirdiğini, 190 sivilin ise yaralandığını açıkladı.
11:31 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda 2 Filistinliyi yaraladı, 37 kişiyi gözaltına aldı.
10:24 Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yayımlanan durum raporunda, Gazze'nin Han Yunus bölgesinde İsrail kara, deniz ve havadan yoğun bombardımanının sürdüğü, Filistin halkının güneydeki Refah kentine gitmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca 31 Ocak itibarıyla Gazze'de 222 İsrail askerinin öldüğü, 1293 askerin ise yaralandığı belirtildi.
09:43 ABD, Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından Aden Körfezi'ne doğru fırlatılan gemisavar balistik füzenin ve İran yapımı üç insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, Husilerin kontrolündeki bölgelerden gemisavar balistik füze ateşlendiği belirtildi.
Füzenin Aden Körfezi'ne doğru fırlatıldığı kaydedilen açıklamada, balistik füzenin ve İran yapımı 3 İHA'nın düşürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, herhangi bir yaralanma ya da hasar olmadığı aktarıldı.
CENTCOM'un başka bir açıklamasında, Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerde "meşru müdafaa" kapsamında 1 İHA, yer kontrol istasyonu ve 10 tek yönlü saldırı İHA'sının vurularak imha edildiğini bildirdi.
Açıklamada, söz konusu İHA'ların bölgedeki ticari gemiler ve ABD Donanmasına ait gemiler için "yakın tehdit" oluşturduğunun tespit edildiği belirtildi.