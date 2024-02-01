ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir

Katil İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım dünyanın dikkatini bölgeye çekti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan katliama karşı çıkarak Bağımsız Filistin devleti vurgusu yaparken başta ABD ve Batı katil İsrail'e arka çıktı. İsrail'in vahşetin dozunu artırmasıyla birlikte Avrupa ve ABD geri dönüşün yollarını aramaya başladı. Lahey'den çıkan kararla İsrail'in yargılanmasının önü açıldı. Dünya Türkiye'nin dediği noktaya geldi.
ABD BASININDAN TÜRKİYE VURGULU ORTA DOĞU ANALİZİ
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler dünyanın odağını bölgeye çevirirken ABD merkezli yayın organ Foreign Affairs, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin yayımladığı bir makalede Türkiye'nin Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekti.
Gazze açlıkla karşı karşıya
ABD'li dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna yer verdi.
FA, bölgede oluşması muhtemel yeni dengelerin, Türkiye üzerinden kurgulandığının gözlemlendiğine yer verilen analizde "Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol" ifadesi kullandı.
Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden Foreing Affairs "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." denildi.