ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte üstlendiği arabuluculuk rolünün geçerliliğini koruduğunu belirten ABD'li dergi, İsrail'in Gazze işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması konusunda da Türkiye'nin dikkat çeken bir çaba gösterdiğini söyledi.

TÜRKİYE'NİN ÖNERDİĞİ GARANTÖRLÜK SİSTEMİ

"Türkiye, bölgedeki devletlerin Filistin'in güvenliğini ve yönetimini koruduğu ve desteklediği; ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e güvenlik garantileri sağladığı çok ülkeli garantör sistemi kavramını gündeme getirdi." Yorumuna yer veren Forign Affairs Türkiye'nin hem İsrail hem de İran ile ilişkilere sahip olduğunu söyleyerek bu iki ülkenin muhtemel bir foruma katılmalarının "değerli" olacağına dikkat çekti.