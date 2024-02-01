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ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir

Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde yürüttüğü diplomasi hamleleri dünyada ses getiriyor. ABD merkezli yayın organ Foreign Affairs, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin yayımladığı bir makalede Türkiye'nin Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekti. Söz konusu makalede Türkiye'nin bölge için öne sürdüğü sisteme vurgu yapıldı.

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Giriş Tarihi 01 Şubat 2024, 16:48 Güncelleme 01 Şubat 2024, 17:06
ABD medyasında Türkiye vurgulu Orta Doğu analizi: Yalnızca Orta Doğu düzeltebilir

Katil İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım dünyanın dikkatini bölgeye çekti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan katliama karşı çıkarak Bağımsız Filistin devleti vurgusu yaparken başta ABD ve Batı katil İsrail'e arka çıktı. İsrail'in vahşetin dozunu artırmasıyla birlikte Avrupa ve ABD geri dönüşün yollarını aramaya başladı. Lahey'den çıkan kararla İsrail'in yargılanmasının önü açıldı. Dünya Türkiye'nin dediği noktaya geldi.

ABD BASININDAN TÜRKİYE VURGULU ORTA DOĞU ANALİZİ
Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler dünyanın odağını bölgeye çevirirken ABD merkezli yayın organ Foreign Affairs, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin yayımladığı bir makalede Türkiye'nin Orta Doğu'nun güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekti.

Gazze açlıkla karşı karşıyaGazze açlıkla karşı karşıya

ABD'li dergi, "Orta Doğu'yu yalnızca Orta Doğu düzeltebilir" başlıklı analizde Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna yer verdi.

FA, bölgede oluşması muhtemel yeni dengelerin, Türkiye üzerinden kurgulandığının gözlemlendiğine yer verilen analizde "Amerika sonrası bölgesel düzene giden yol" ifadesi kullandı.

Orta Doğu'da süregelen bölgesel ve küresel dinamiklerin, Washington'un baskın rol oynamasını oldukça zorlaştırdığından bahseden Foreing Affairs "ABD'nin, uzun vadede büyük diplomatik ve güvenlik kaynaklarını Orta Doğu'ya aktaracağına dair bahse girmek akıllıca olmaz. Bölgesel güçlerin, özellikle de Mısır ve Ürdün'ün yanı sıra savaşın başlangıcından bu yana koordinasyon sağlayan Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), ileriye doğru kolektif bir yol belirlemek için acilen harekete geçmesi gerekiyor." denildi.

Türkiye'nin Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte üstlendiği arabuluculuk rolünün geçerliliğini koruduğunu belirten ABD'li dergi, İsrail'in Gazze işgalinin sona erdirilmesi ve bölgede güvenliğin sağlanması konusunda da Türkiye'nin dikkat çeken bir çaba gösterdiğini söyledi.

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TÜRKİYE'NİN ÖNERDİĞİ GARANTÖRLÜK SİSTEMİ
"Türkiye, bölgedeki devletlerin Filistin'in güvenliğini ve yönetimini koruduğu ve desteklediği; ABD ve Avrupa ülkelerinin İsrail'e güvenlik garantileri sağladığı çok ülkeli garantör sistemi kavramını gündeme getirdi." Yorumuna yer veren Forign Affairs Türkiye'nin hem İsrail hem de İran ile ilişkilere sahip olduğunu söyleyerek bu iki ülkenin muhtemel bir foruma katılmalarının "değerli" olacağına dikkat çekti.

Foreign Affairs'in söz konusu makalede kullandığı kapak görseli Foreign Affairs'in söz konusu makalede kullandığı kapak görseli

Orta Doğu'da tırmanan gerilime rağmen uzlaşının sağlanma ihtimalinin yüksek olduğunun altını çizen FA, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer verdi.

TÜRKİYE GİBİ BÖLGESEL GÜÇLERLE HAREKET EDİLMELİ
"Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma gerçekleştirilmeli" ifadelerini kullanan dergi "Orta Doğu bir hesaplaşmayla karşı karşıya. Gazze'de dökülen korkunç kan nedeniyle kriz ve çatışma daha da derinleşebilir ya da farklı bir gelecek inşa edilebilir." sözleriyle bu yeniliğe Türkiye'nin imza atabileceğinin altını çizdi.

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