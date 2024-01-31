SON DAKİKA I ABD yönetimi 3 Amerikan askerinin ölümünde İslami Direniş adlı örgütü sorumlu tuttu

Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.

ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.

Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.

ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.