SON DAKİKA I ABD yönetimi 3 Amerikan askerinin ölümünde İslami Direniş adlı örgütü sorumlu tuttu

Son dakika haberleri... ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.
Son dakika haberleri... ABD yönetimi, 3 Amerikan askerinin öldüğü İHA saldırısının Irak'ta İslami Direniş adlı örgüt tarafından gerçekleştirildiğine inandığını açıkladı.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Amerikan üssüne düzenlenen saldırının sorumlularına ilişkin ilk kez resmi bir adres gösterdi.
Kirby, Beyaz Saray'da verdiği basın brifinginde, "Ürdün'deki saldırının Irak'ta İslami Direniş adlı çatı bir örgüt tarafından planlanıp gerçekleştirildiğine inanıyoruz ki bu grup Kataib Hizbullah dahil, birçok örgütü barındırıyor." ifadesini kullandı.
ABD yönetimi, söz konusu saldırının ardından "saldırıda İran'ın desteklediği gruplar var" şeklinde değerlendirmelerde bulunmuş, ABD Başkanı Joe Biden ise saldırıya silah temin etmeleri bağlamında İran'ın saldırıdan dolaylı olarak sorumlu olduğunu savunmuştu. Biden ayrıca bölgede daha büyük bir çatışma istemediklerini dile getirmişti.
Tahran ABD'nin iddiasını reddederken ABD yönetimi İran'la doğrudan bir çatışmaya girme niyetinde olmadığını ve bölgede daha kapsamlı bir çatışma istemediğini ifade etmişti.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
ABD'nin, 3 askerinin öldüğü Ürdün-Suriye sınırındaki insansız hava aracı (İHA) saldırısına "haftalar" sürecek bir "kampanya" şeklinde karşılık vermeye hazırlandığı belirtildi.
NBC News'e konuşan yetkililer, ABD'li yetkililerin hedefler üzerinde çalışmaya devam ettiğini söyledi.
İsmini vermek istemeyen söz konusu yetkililer, Biden yönetiminin henüz hedefleri kesinleştirmediğini ancak "haftalarca" sürebilecek bir "kampanya" hazırlığı içinde olduğu bilgisini paylaştı.
Üzerinde çalışılan hedeflerin İran dışındaki İran ile bağlantılı hedefleri içermesinin beklendiği, misilleme kampanyasının hem saldırıları hem de siber operasyonları kapsayacağı ifade edildi.
ABD'nin Ürdün-Suriye sınırındaki askeri üssüne 28 Ocak'ta kamikaze insansız hava aracı ile gerçekleştirilen saldırıda 3 ABD askeri ölmüş, 40'ın üzerinde asker de yaralanmıştı.
Başta Biden olmak üzere ABD'li yetkililer, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutmuş, ABD'nin seçeceği bir zaman ve yerde saldırıya karşılık verileceğini belirtmişti.
İran ise söz konusu saldırıyla bağlantılı olduğu iddialarını reddederek "Bölgedeki direniş güçleri karar ve eylemlerinde İran'dan talimat almıyor." ifadesini kullanmıştı.
İranlı yetkililer, "ABD, tehdit dilini ve başkalarını suçlamaktan vazgeçmeli ve siyasi çözüme odaklanmalı." diyerek, ülkeye yönelik herhangi bir saldırıya "kararlı ve süratle" yanıt vereceklerini belirtmişti.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Suriye'de ABD üslerini hedef alan saldırılar, son bir ayda da yoğun şekilde devam etti.
Son bir ayda neredeyse birer gün arayla Haseke, Deyrizor ve Humus'ta ABD'nin 6 üssüne, roket ve İHA'larla 20 farklı seferde en az 83 saldırı düzenlendi.
ABD askerlerinin konuşlandığı Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi ile Ömer Petrol Sahası, Haseke'de Seddadi, Himo ve Harab Cir üsleri ile Humus'ta Tenef üssü bu saldırılarda hedef alındı.
ABD güçleri, üslerdeki hava savunma sistemleriyle roket ve İHA'ların çoğunu hedeflerine ulaşmadan havada imha ederken; az sayıda roket ve İHA, üslerin koruma amacıyla oluşturulan bariyerlerine ulaşıyor.
Bu saldırılara karşılık ABD güçleri, Irak'tan Suriye'ye giren konvoyların yanı sıra Fırat Nehri'nin batı yakasında Elbukemal ile Elmeyadin ilçelerinde konuşlanan İran destekli grupların mevzilerini zaman zaman vuruyor.
Deyrizor'da Koniko Gaz Tesisi'ne 15 Ocak'a düzenlenen roket saldırısında, bir ABD'li askerin yaralandığı iddia edilmişti.
"ABD İLE İRAN ARASINDA ANGAJMAN KURALLARI DEĞİŞMEDİ"
Suriye merkezli Jusur Araştırma Merkezinde Fırat'ın doğusu konusunda uzman Enes Şevvah, Suriye'de konuşlanan ABD güçleri ile İran'ın bu ülkedeki uzantıları arasında angajman kurallarının sabit olduğunu söyledi.
Şevvah, İran'ın Irak'taki İslami Direniş gurubunun saldırılarının sorumluluğunu üstlenerek, ABD'ye tüm gruplarını kontrol edebileceği mesajını vermek istediğini ifade etti.
Bu saldırıların orta vadedeki amacının, ABD'nin Suriye'deki savaş faturasının yükseltilmesi olduğunu belirten Şevvah, "Aynı zamanda Gazze saldırılarında İsrail'e verilen destekten dolayı ABD'ye baskı kurmak istiyor." dedi.
Şevvah, İran'ın, ABD güçlerinin saldırılarına karşılık verebileceği maksimum sınırı test etmeye ve öğrenmeye çalıştığı değerlendirmesinde bulunarak, "İran ile ABD güçleri arasındaki çatışmalar, doğrudan çatışma noktasına gelmedi. Bu da ABD ile İran arasında angajman kuralları değişmedi anlamına geliyor." ifadesini kullandı.
PENTAGON'DAN SALDIRILARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD'nin Irak ve Suriye'de bulunan üslerine yönelik 17 Ekim 2023-18 Ocak 2024 döneminde toplam 140 saldırı yapıldığını açıklamıştı.
Singh, saldırıların 57'sinin Irak'ta, 83'ünün de Suriye'de olduğu bilgisini paylaşmıştı.
ABD'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI
ABD'nin Suriye'de askeri müdahalesi, Eylül 2014'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla başladı.
ABD güçleri 2014 yılının sonlarından itibaren, DEAŞ ile mücadele adı altında Deyrizor, Rakka ve Haseke illerinde çok sayıda noktaya yerleşti.
İlk olarak ABD, Ocak 2015'te Aynularab'da (Kobani) askeri üs kurdu, hemen ardından Haseke'nin Rümeylan ilçesinde hava üssü inşa etti.
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'nin güneyindeki Tenef bölgesindeki üssünün yanı sıra Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerle özellikle petrol sahaları civarında çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.
Burada konuşlanan ABD güçleri ile Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar arasında karşılıklı saldırılar yaşanıyor.
ABD ordusu, İran destekli grupların saldırılarından korumak için üslerini hava savunma sistemleri ile takviye etmişti.