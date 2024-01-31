Nijer Başbakanı Zeine’den Başkan Erdoğan’ın davetine icabet! Türkiye’ye geliyor

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DAVET ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek ziyaret kapsamında Zeine, 3 Şubat'a kadar Türkiye'de olacak.

Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine



Ankara'da 1 Şubat'ta yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Nijer arasındaki ikili ilişkiler çeşitli boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.



BÖLGESEL VE KÜRESEL MESELELER MASADA

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.