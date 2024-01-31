DSÖ’den Gazze’de uyarısı: Kıtlık riski artıyor

Saldırılar nedeniyle Refah kentine sığınan Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttı yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
Gazze'de UNRWA dışında başka hiçbir kuruluşun 2,2 milyon kişiye bu ölçekte yardım sağlama kapasitesinin olmadığını vurgulayan Ghebreyesus, bağışçılara, UNRWA ile ilgili bu kararı yeniden değerlendirme çağrısında bulundu.
"GAZZE'DEKİ FELAKET DURUMU DAHA KÖTÜYE GİDEBİLİR"
AA muhabirinin, "İsrail'in insani yardımların ulaşmasını engellediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinliler, hayatta kalabilmek için hayvan yemi tüketiyor. Gazze'de büyük bir kıtlık da yaşanıyor. Bunun sağlık açısından nasıl sonuçları olabilir? Gazze halkı açlık nedeniyle 'bir insani felaketle' karşı karşıya kalabilir mi?" sorusunu yanıtlayan Ryan, "Gazze'deki Filistin halkı büyük bir felaketin tam ortasında. Beslenme durumu, barınma, temiz su, elektrik ve ilaca erişim açısından, nereden bakarsanız bakın ve hangi parametreyi uygularsanız uygulayın bu tam bir felaket." dedi.
Saldırılar nedeniyle Refah kentine sığınan Filistinliler, hayır kurumlarının dağıttı yemeklerle karınlarını doyurmaya çalışıyor.
Ryan, Gazzelilerin yaşadığı bu felaket durumunun "kesinlikle" daha da kötüye gidebileceğinin altını çizerek, beslenmenin sağlığın temelini oluşturduğunu söyledi.
Beslenme eksikliğinin büyük sağlık sorunlarına neden olabileceğini kaydeden Ryan, özellikle bunun çocuklar açısından olumsuz sonuçlarının olabileceğine vurgu yaptı.