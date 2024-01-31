DSÖ’den Gazze’de uyarısı: Kıtlık riski artıyor

DSÖ'nün, Gazze 'deki sağlık sistemini ve sağlık çalışanlarını destekleme konusunda zorluklarla karşılaşmaya devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, bugün itibarıyla Gazze'de 100 binden fazla kişinin öldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunun varsayıldığını belirtti.

Zorluklara rağmen Nasır Hastanesi'nin sağlık hizmetleri sunmaya devam ettiğini söyleyen Ghebreyesus, hastanenin tek ambulansla hizmet verdiğini ve hastaların taşınmasında eşek arabalarının kullanıldığını bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Gazze 'nin güneyindeki hastanelere ulaşmakta dahi büyük zorluklarla karşılaştığını da hatırlatarak, Han Yunus'taki hastanelerin yakınında şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hastaların, sağlık çalışanlarının ve malzemelerinin sağlık tesislerine erişiminin ciddi anlamda engellediğinin bildirildiğini kaydetti.

Saldırılar nedeniyle aileleriyle birlikte Refah kentine sığınan çocuklar, hayır kurumlarının dağıttığı yemeklerden alabilmek için bekliyor

Ghebreyesus, "Dün Nasır Hastanesi'ne yiyecek götürmek için bir girişim daha yaptık ama kontrol noktasının yaklaşık 500 metre uzağındaki gecikmeler nedeniyle gıdalar, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken kalabalıklar tarafından kamyonlardan alındı." dedi.

Sahadaki ekipler, sağlık personeli ve hastalar için günde yalnızca tek öğün yemek temin etme konusunda sıkıntının arttığına işaret eden Ghebreyesus, "Gazze'de kıtlık riski yüksek ve devam eden çatışmalar ile kısıtlı insani yardım erişimi nedeniyle her geçen gün artıyor. Ekiplerimizin konuştuğu herkes yiyecek ve su istiyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bazı ülkelerin, bu krizdeki en büyük insani yardım tedarikçisi olan Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) finansal desteklerini askıya alma yönündeki kararlarının Gazze halkı için felaket sonuçları olacağına dikkati çekti.