Terör devleti İsrail, Lahey'deki Uluslararsı Adalet Divanı'nda yargılanırken Gazze'de soykırımı sürdürüyor. Katil Başbakan Benjamin Netanyahu, Gazze'de saldırıları artıracağını söyledi. Terör devleti İsrail'in sözde Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, pazar günü Gazze yerleşimlerine derhal geri dönülmesi ve Oslo Anlaşmalarının düzeltilmesi çağrısında bulundu. Terör devletinden 12 hükümet bakanı, 15 Knesset üyesi ve yaklaşık 3.000 kişi katıldığı konferansta resmen Gazze için istimlak çağrısı yapıldı. Soykırımcı İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir GAZZE İÇİN İSTİMLAK ÇAĞRISI Kudüs Uluslararası Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Yahudi yerleşimcilerin Gush Katif'e iadesi için çağrı yapıldı. Ben-Gvir, Filistinli direnişçileri kastederek "teröristlere" idam cezası verilmesi çağrısında bulundu ve "Teröristlere ölüm" diye bağırmaya başlayan seyircilere katıldı. Shomron Bölge Konseyi Başkanı Yossi Dagan ise "Shoah'tan sonra 7 Ekim'de acı çektik. Cevap sadece...Gazze Şeridi'ne ve Gush Katif'e dönüşte. Hükümeti Orta Doğu'nun anlayacağı tek dille konuşmaya ve Gazze Şeridi'nde yerleşim birimleri kurmaya çağırıyoruz. Uzun yolculuğumuzun ilk adımını atmak için buradayız. Zor olacak ama diğer tek alternatif Shoah'tır. Oslo öldü. İsrail halkı yaşıyor" şeklinde konuştu ve dinleyicileri ilahiye katılmaya çağırdı. KEREM EBU SALİM KAPISI'NDA SİYONİST ABLUKA Terör devleti İsrail Kerem Ebu Salim Kapısı'nı askeri alan ilan etti ve cuma günü Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda alınan karara rağmen Gazze'ye insani yardım girişini engellemeye çalıştı. HAN YUNUS'A SÜRGÜN DAYATMASI Gazze'nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri olan Han Yunus, daha önce İsrail'in saldırıları nedeniyle kuzey bölgelerinden göç etmek zorunda kalan on binlerce Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in bu bölgede saldırılarının dozunu artırması nedeniyle bölgeden kaçmak için hareket eden Filistinliler, yanlarına alabildikleri birkaç eşya ile yola düşerek, eşek arabalarıyla göç etmeye çalışıyor. İşte dakika dakika Gazze'de yaşanan gelişmeler: "KUZEY GAZZE KITLIĞIN EŞİĞİNDE" 14.00 Gazze Şeridi'ndeki Cezayirli bir yardım kuruluşu olan Al Baraka Charity Society'nin başkanı Shadi Jenaina, kuzey Gazze'nin "kıtlığın eşiğinde olduğunu" söyledi ve şöyle konuştu: Bu gerçek bir durum, gerçek bir acı. Gazze'nin kuzeyi sıkı kuşatma altında. İsrail'in saldırganlığının başlangıcından bu yana buradaki halka neredeyse hiçbir yardım ulaştırılmadı. Bir miktar yardım dağıtılsa bile İsrail güçleri yemek için sıraya giren masum sivilleri hedef alıyor ve öldürüyor. 13.40 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın son rakamlarına göre, 7 Ekim'den bu yana soykırımcı İsrail güçleri Gazze'de 26.900 Filistinliyi öldürdü ve 65.949 kişiyi yaraladı. Son 24 saatte 150 Filistinlinin öldürüldüğü, 313 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi. 13.30 Filistin haber ajansı Wafa'nın haberine göre soykırımcı İsrail güçleri Kalkilya'da üç, Nablus'ta üç ve Beytüllahim'de dört kişiyi gözaltına aldı. Raporda, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandia mülteci kampında da bir adamın ve Kudüs'ün başka yerlerinde üç kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. 30 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR... 19.52 Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan merkezleri ile Emel Hastanesine baskın düzenlediğini duyurdu. 16.30 İslami Cihad grubunun silahlı kanadı Kudüs Tugayları, Han Yunus şehrinin güneybatısında iki İsrail tankını ve bir D-9 askeri buldozerini hedef aldığını duyurdu. 14.55 İsrailli yedek askerler ve Gazze'de tutulan esir ailelerinin, Gazze'deki Filistinlilere giden insani yardımları engellemek için ikinci bir sınır kapısına gittikleri bildirildi. İsrail basınında çıkan birçok habere göre, gösterileri organize eden ve daha önce Karem Ebu Salim geçiş noktasına varan Tzav 9 yedek güç grubunun bazı üyeleri şimdi Mısır sınırı yakınındaki Nitzana geçiş noktasına ulaştı. Mısır'dan Gazze'ye girmesine izin verilen sınırlı miktardaki malzemeyi taşıyan kamyonlar, Ekim ayının sonundan bu yana, geçişte denetlenmek üzere Refah'tan güneye doğru dönmek zorunda kaldı. BİR GECEDE 18 FİLİSTİNLİYİ TUTUKLADILAR 14.35 İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da bir gecede 18 Filistinliyi tutukladı. Filistinli Esirler Derneği, İsrail işgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Pazartesi akşamından bu yana 18 Filistinliyi tutukladığını söyledi. Böylece 7 Ekim'den bu yana tutuklu Filistinlilerin toplam sayısı 6 bin 390'a çıktı. SOYKIRIMCININ SUİKAST TİMİ DOKTOR KILIĞINA GİRDİ 14.30 Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde üç Filistinliyi vurarak öldürdüğü olayda katillerin İbn Sina Hastanesi'ne doktor kılığında girdiği ortaya çıktı. Soykırımcı İsrail'in suikast timi doktor kılığına girdi İnternette dolaşan güvenlik kamerası görüntüleri, üçü kadın kıyafeti giyen ve ikisi tıbbi personel kıyafeti giyen yaklaşık gizli görevlilerinnin, saldırı tüfekleriyle hastanenin koridorunda dolaştığını gösteriyor. İsrail güçleri Batı Şeria'daki hastane baskınında 3 Filistinliyi öldürdü 13.35 Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısının 26 bin 751'e yükseldiğini açıkladı. En az 65.636 Filistinli yaralandı. Bakanlık, son 24 saatte 114 Filistinlinin öldüğünü, 249 Filistinlinin de yaralandığını bildirdi. Filistinliler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deir Al Balah'a düzenlediği hava saldırılarının ardından yıkılan bir evin enkazı arasında cesetleri ve hayatta kalanları arıyor, 29 Ocak 2024. 13.35 Hamas lideri Haniye, Hamas'ın ateşkes, Gazze'deki esirlerin İsrail tarafından tutulan Filistinli tutuklularla değişimi ve yeniden inşa süreci konularında "ciddi ve pratik girişimlere" dayalı müzakerelere açık olduğunu söyledi. 08.55 Soykırımcı İsrail ordusu, Cenin'deki İbn Sina Hastanesi'nde öldürülen üç Filistinlinin 'Hamas terör hücresi'nin üyeleri olduğunu iddia etti. Öldürülen Filistinlilerden birinin "son zamanlarda önemli bir terörist faaliyete karıştığını ve hastanede saklandığını" iddia eden soykırımcı İsrail, birinin Cenin Taburu üyesi olduğunu ve çok sayıda terör saldırısına karıştığını, ikincisinin ise İslami Cihad üyesi olduğunu ve aynı zamanda "bölgedeki terör faaliyetlerine karıştığını" öne sürdü ve yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Aranan şüpheliler uzun süredir hastanelerde saklanıyor ve hastaneleri terörist faaliyetler planlamak ve terör saldırıları gerçekleştirmek için üs olarak kullanıyor; hastanelerin sömürülmesinin İsrail güvenlik güçlerinin terörle mücadele faaliyetlerine karşı koruma görevi göreceğini varsayıyorlar. 07.48 Soykırımcı İsrail ordusu Cenin'de İbn Sina Hastanesi'ne baskın yaptı ve üç Filistinliyi katletti. 29 OCAK TARİHİNDE YAŞANANLAR... 17.32 İsrail işgali ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Emel Hastanesi'nin cerrahi bölümünün oksijen yetersizliği nedeniyle tamamen hizmet dışı kaldığı bildirildi. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Kızılaya bağlı çalışan Emel Hastanesi'nin oksijen stokunun tamamen bittiği duyuruldu. Açıklamada, hastanenin 8 gündür İsrail ordusu tarafından kuşatma altında olduğuna dikkat çekilerek, "Emel Hastanesi'ndeki cerrahi departmanı, oksijen kaynaklarının tükenmesi nedeniyle çalışmayı tamamen durdurdu. Hastane çevresinde devam eden bombardıman ve saldırılar devam ederken, (İsrail) işgal güçleri, sekizinci gününde de hastaneyi hedef almaya ve kuşatmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan El-Emel Hastanesi'ne getirilen yaralılar İsrail güçlerinin hastane çevresinde hareket eden her şeyi hedef aldığına işaret edilen açıklama şöyle devam etti: "Hastaneye şu ana kadar yerinden edilmişlerden 3 şehit ve 4 yaralı getirildi. Çok sayıda yaralı ve şehit ise hala hastane çevresinde bulunuyor ve ekiplerimiz onlara ulaşamıyor." İsrail güçlerinin tehditleri nedeniyle çok sayıda ailenin Kızılay merkezine ve Emel Hastanesi'ne sığındığı vurgulanan açıklamada, İsrail güçlerinin aynı zamanda Han Yunus'taki Kızılay merkezini de tank atışlarıyla hedef aldığı ve kuşatma altında tuttuğu vurgulandı.